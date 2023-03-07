20元人民幣上的漁翁 堅守漓江一生

黃全德與灕江山水美景融為一體。（取材自央廣網）

直到黃全德過世，仍無人能確定20元人民幣（約2.9美元）上的漁翁身影是不是他。不過，這不重要了，儘管官方曾闢謠，他仍是許多人心目中那位漁翁永遠的原型，而他堅守在江上的一生，也一直會是全體灕江漁翁的縮影。

千禧年，第五套人民幣20元面額正式發行，紙幣背面印上了廣西桂林市陽朔縣興坪鎮山水、江面孤筏和一個漁翁。多年後，「20元人民幣取景地」逐漸成為興坪的網紅打卡點，每一個造訪的他鄉客都嚮往能和20元人民幣上的漁翁不期而遇。直到現在，當地仍有許多漁民稱自己是「當年小竹筏上的這個人」，但名氣最響的「漁翁模特」，是94歲去世的黃全德。 20元人民幣取景地。（取材自新京報）

2022年7月24日下午，在「20元人民幣取景地」，黃全德、黃六五等幾位家住「興坪漁業大隊」的漁翁，頂著近40攝氏度的高溫，在岸邊各自忙碌著。

「政府從成千上萬的漁民當中，選了我。那是1993年，我32歲。當年拍的時候，就是大氣球吊個籮筐，在245米的高空照的。水位比現在還高一米多」，一位不知名字的黃姓老翁向新來的一批遊客這麼說完開場白，就戴好斗笠，披上蓑衣，將筏子撐至河道中央開始表演。 黃全德的腮下留著長長的白鬍子，常頭戴斗笠、身穿蓑衣，他也因此被邀請加入了「印象劉三姐」團隊，本色出演漁翁角色，並幫忙飼養演出中需要用到的幾隻鸕鶿。（取材自潮新聞）

漁翁模特 遊客愛合影

新京報報導，黃姓老翁這時指著岸上一個正直播的女士，「美女，只能看不能照。沒給錢，不要拍我」。接著斜持船槳拍擊水面，之後抓起筏子上一隻黑鸕鶿放在竹竿高高舉起，從竹簍裡撈出一條小魚甩向遠處，吆喝「捉魚了啊」，鸕鶿沒入江水不到4秒就銜著魚冒出頭。在撒網捕魚表演結束後，黃姓老翁回岸上與遊客逐一合影。

黃姓老翁自幼在漁船上長大，他查過家譜，確認自己是家族的第14代漁民。不遠處的幾個「漁翁模特」他都認得，一個村的。不過，他幾乎不跟他們搭話。「他們都是贗品」，他壓低聲音跟大家講。 2022年7月24日下午，廣西桂林市陽朔縣興坪鎮，「20元人民幣取景地」，黃全德站在自己的竹筏上。（取材自新京報）

而在本地導遊眼裡，名氣最響的「漁翁模特」是黃全德、黃月創親兄弟，哥哥90多歲，弟弟80多歲。「兩人都慈眉善目，蓄著白鬍子，和灕江山水完美貼合」。

這天，幾個想同黃全德合影的遊客來了，黃全德小跑著上了竹筏，兩隻鸕鶿乖巧地躍上竹竿兩端，在他指導下，遊客將長竿扛在肩上。黃全德一邊捋鬍鬚一邊把右腳蹺在船槳上，笑哈哈地盯著鏡頭。合影完，遊客用手機掃了一下黃全德掛在脖子上的微信 二維碼收款牌，按照剛才說好的，轉了錢過去。

拋網、收網都是極費力氣的活兒。表演「灕江漁翁」撒網捕魚的這碗飯，高齡的黃全德是吃不動了，只能靠合影補貼家用。他家離此地大概1.5公里的水路，早上來是逆水，通常小孫子開機動船送他過來。傍晚回去是順水，有時候，黃全德不想麻煩家人，就獨自撐筏回家。

千百年來，「灕江漁火」點燃著一代代漁家兒女生存繁衍的命脈。自上世紀80年代，廣西桂林市陽朔縣成為諸多外國遊客駐足中國的第一站。20元人民幣發行之後，更多的人知曉了「陽朔之美在興坪」。

七十歲後 演出劉三姐

「興坪漁業大隊」現稱興坪鎮漁業居委，共122戶，約470人，其中常住興坪的大概220人。他們之中的大多數都姓黃，世代依靠打魚為生。對於20元人民幣上的漁翁究竟是誰這個問題，漁民黃橋送認為，紙幣上的漁翁沒拍清楚是好事。拍清楚了，一個人出名。拍不清楚，那就是灕江漁翁一起出名。

2008年，耄耋之年的黃全德當起了「漁翁模特」。近兩年，除和遊客拍「快照」，他還時常參與灕江景區宣傳視頻的拍攝。每一次，他都極為認真，對自己要求很高。而在「興坪漁業大隊」，黃全德是出了名的好脾氣。興坪鎮漁業居委黨支部書記、主任黃高遠形容他「和藹可親」。

黃金忠記得，父親黃全德的「江裡飯」吃到70多歲，便去大型桂林實景山水演出「印象·劉三姐」劇組養了六、七年鸕鶿。他一人專心飼養十多隻，都是自己捕魚來餵。鳥兒通人性，他真心待鸕鶿，鸕鶿也喜歡他。「父親幹得開心，但這活很辛苦。表演結束後都很晚了，他還要收拾捕魚裝備。」在家人的勸說下，黃全德辭去了劇組的工作。

黃全德曾跟兒子提起，很懷念在江裡到處走的歲月。51年前，黃金忠在灕江上出生。他排行老么，上有一個哥哥，四個姊姊。一家人擠在六、七米長，一米八寬的漁船上，全靠父親打魚養活。捕魚的方式有兩種，一靠漁網，二靠鸕鶿。黃全德半夜三、四點就要撐著筏子出發，下午兩、三點前，父親需趕到集市將魚賣掉，一家人才能趕得上吃晚飯。

用鸕鶿捕魚則要等到黃昏之後，竹筏上的漁火或汽燈能引來喜光的魚類。往往，筏子一撐，出去就是一晚上，回漁船時天色已發白。鸕鶿一天餵一頓，一頓一斤多魚，「但也不能餵太飽，吃太飽要耍懶，不幹活」。 雖然陽朔本地對於「20元人民幣背景圖上的老人」身分仍有爭議，但這並不影響網民對黃全德的喜歡。圖為在抖音有80多萬粉絲的「快樂三墩墩」博主，2022年發布與黃全德互動的視頻。（視頻截圖）

隻身一人攜一葉竹筏、幾隻鸕鶿入江，逢電閃雷鳴的天氣，一家人的心都懸著。要聽見父親歸來的響動，黃金忠才能踏實睡著。

江水就是漁民的田地，他們在灕江里撒網收網，多的時候一天能撈四、五十斤魚，少的時候三、四斤。春天是漁民豐收的季節，開春之後漲水，鯉魚、草魚、鯽魚等一下子就多了起來。當漁民想吃蔬菜 水果，只有用一條魚和農民交換三、四斤蔬菜。黃金忠回憶，儘管如此，日子也過得清貧，一天吃兩頓飯。直到上世紀80年代中期，一家人才過上了一日三餐的生活。

灕江山水 他的全世界

在灕江上生長的黃全德沒念過書，稍微有點力氣時便幫著大人打魚。黃金忠七、八歲時，一家人從江上漁船遷至大河背村的房子裡。黃金忠不再學習捕魚，被送進學校念書。母親照舊編織漁網，父親撐筏入江，養家糊口。

在黃全德眼裡，灕江山水就是他的全部世界。當「漁翁模特」的近15年裡，逢下雨天、發洪水，黃金忠都不肯讓他去江邊。「年紀大了，擔心他感冒」。漁家兒女多有風濕疾病，黃全德的風濕導致他患有嚴重駝背，陰雨天氣，膝蓋、手指關節等往往疼得厲害。黃全德的妻子2009年中風 ，去年，一些好心的遊客還提著慰問品到黃家看望。

而今，「興坪漁業大隊」的漁民八成以上都在吃「旅遊飯」，撐觀光竹筏、開遊船、搞民宿等。純依賴打魚為生的僅剩兩三戶人家。

對「興坪漁業大隊」的大部分漁民而言，曾經是靠山吃山，靠水吃水；如今仍是靠山吃山，靠水吃水。改變的，是吃飯的方法。嚐到「旅遊飯」甜頭的漁民接連感嘆，這明顯比吃「江裡飯」來得輕鬆。

用黃金忠的話說，「江裡飯」和「表演飯」完全是兩個世界。因表演習得的江湖技巧，永遠無法同潛入肌肉記憶的生存技能相提並論。而且，就拿撒網捕魚表演來說，「好看，但不實用」，他擔心，隨著老一輩灕江漁翁的相繼離世，一些捕魚技法恐將失傳。

最近兩天，黃金忠在收拾父親的遺物，灕江景區請他保留好老人家的斗笠、蓑衣、竹簍、竹排、汽燈等物具。其中一些是老人家用了一輩子的謀生工具，比如汽燈裡的燈網，現在買都買不到了。 2022年7月24日，黃全德坐在一頂遮陽傘下躲暑。（取材自新京報）

哼唱身影 永留回憶中

黃金忠說，自打去（2022）年11月「陽了」以後，父親的身子骨便不如從前。2月21日清晨，黃全德長眠在家附近一處山坡上。趕來送行的人不少，有同他合作過的攝影師，有僅和他有過一面之緣的遊客。遺憾的是，墓地的位置看不到灕江。「現在土地不好找」，黃金忠知道，父親必定是想一直守望著灕江的。

黃全德走後，「興坪漁業大隊」連吹了兩天的嗩吶。老人家坐在江邊，時而自言自語講著母語「船上話」，時而哼唱漁歌的清晨和傍晚，至此留在許多人的回憶裡。黃全德留下的兩隻鸕鶿，已經養了五年。黃金忠打算繼續養下去，有個念想。