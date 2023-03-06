疫前「缺工」 疫後「缺工作」 降薪仍難擋應聘人潮

中介門店擠滿了找工作的人。（取材自經濟觀察報）

疫情 下，企業祭高薪也請不到人；疫後，企業調降工資仍難擋排隊應聘人潮。對照官媒大力宣傳的「三年抗疫，中國經濟展現韌性潛力」、「中國經濟開局穩，氣象新」，哪一個才是事實？

「過去三年，尤其是2022年，受到疫情影響，要給廠裡招到足夠的工人並不容易，但是疫情政策調整後，大量外來務工人員湧入蘇州，現在完全不缺人了。」一家連鎖勞務中介公司工作人員這樣描述中國從疫情「缺工」到疫後「缺工作」的轉變，而這現象並非僅限江蘇的電子廠。連帶而來的是工價下降，還有產業外移東南亞和印度的警訊。

★電子廠大門 很難進

距離江蘇崑山高鐵南站不到十分鐘車程，柏廬南路百餘米距離內，匯集了超過30家勞務中介，找工作的人成群結隊或站或蹲在勞務中介門口。這片區域是崑山市勞務中介最密集的地方，也被稱為崑山的「三和」（深圳三和人才市場）。元宵節後，大量外來務工人員從全國各地湧入崑山，一位出租車司機感嘆，「這是崑山最擁擠的一年」。

經濟觀察報報導，崑山一名招工中介說，「現在不缺人，缺工作」，因為與其合作的工廠僅剩兩家還在招工，為縮減成本，他們只能讓一半員工「下崗」。類似的情況也在蘇州市發生。蘇州工業園區和蘇州高新區匯集了友達、佳世達、聯建、紫祥、華碩、名碩等多家電子廠，高新區內多家工廠均已招滿，僅剩為數不多的工廠招人。

在一些社交平台上，準備或已經「提桶跑路」的年輕人以各種短視頻向外勸退，但並沒有抑制洶湧而來的尋工人流。蘇州高新區一名勞務中介2月中旬送5個工人去一家大型電子廠面試 ，被刷掉三個；同日，遍布蘇州大大小小的中介一共帶了幾百人湧入這家電子廠面試，最後只招了50個。一對想進廠務工的夫妻在園區內挨個廠問過去，得到的答覆幾乎都是招滿了。

這樣的場景此前很少見。一位家住蘇州高新區的網約車司機感受很深，過去幾年，每到中午招工時間，平台接單的熱力圖上，高新區電子廠集中的區域都會「飄紅」，這意味著該區域爆單了。但今年，該區域只有零星的幾個紅點，「現在單少，司機多，不會過去拉人了」。

入夜，有還沒找到工作的人選擇在高架橋橋洞下暫避，其中不乏上了年紀的男性。一些廠的招工條件會包括：超過42歲的不要，有紋身的不要。年輕的女工最受歡迎，因此，不少勞務中介門店裡坐著一排排報名進廠的男工，等待著中介拉到一名女工，才能送去廠裡面試。

富士康員工招募中心門口等待面試的人。（取材自經濟觀察報）

★平均工價低 月薪減

「去年疫情期間，缺人，許多廠都有超過30元（人民幣，約4.3美元）的工價。」上述連鎖中介工作人員介紹，崑山電子廠的平均工價在每小時24元左右，但今年19到20元已經不錯了，「這是我從業以來工價最低的一年」。

供需失衡的狀況下，內卷也在加劇。小齊今年因手臂上的紋身在富士康面試時被刷，「我也不想進去了，現在工價太低」，去年進廠時每小時工價32元，現在降到20元。小齊打算離開蘇州，去年進廠時曾拿過800元的「返費」，今年不僅沒有返費，還要在進廠時先交100到200元不等的「安置費」。

同樣想離開的還有來自河南的老徐，老徐已經來崑山幾個月了，仍然未能進廠，經濟上有些「吃不消」。老徐曾進過一家廠，但一問老員工，一個月到手只有3000多元，「我們老家一個月也能掙3000元，我跑這麼遠來幹嘛？」

除了工價「史低」，到手工資少的另一個原因是加班少了。一家給沃爾沃、大眾等大型車廠供應汽車電路板的製造企業的工人說，此前幾年，他一個月幾乎只能休息一、兩天，但從2022年下半年開始，廠裡調整為周末雙休，到手薪資也近乎腰斬。

他回憶起在崑山的八年，因為遍地是工廠，用工需求大，隨時來都有廠可進，工作穩定有班加。「2019年底薪參照蘇州最低平均工資大約是2000元，但那時普工每個月到手也能拿到6000多元。現在底薪隨最低工資標準漲了，但絕大部分工廠往高了開也只有四、五千元」。

2023年2月，有些工廠還沒開工。（取材自中國新聞周刊）

★生產線外移 警訊亮

承接崑山多家工廠進出貨物運送的蘇州華遠天下物流公司，今年除將旗下貨運司機的工資由按月計算調整為按趟計薪，公司重心放在開發新的客戶。今年客戶量略有增加，但客戶的產量下滑明顯，導致運輸需求銳減。原來20輛大貨車一個禮拜要送20次原材料，現在只送十次。

位於蘇州市高新區的一家頭部電腦生產廠商一位員工說，2022年中旬開始，其所在企業生產線開始縮減生產線，並取消所有夜班，一方面是因為銷量下降，另一方面也因為去庫存壓力。

該公司相關負責人說，2022年上半年，崑山幾乎所有工廠都不同程度受到上海疫情影響停產，恢復生產後，為防止突如其來的停工，廠裡要求加班加點生產，結果是庫存量上去了，單子少了，只能減量生產。2022年下半年開始，包括仁寶、富士康、廣達等多家老牌代工廠的訂單量都大量縮減。

還有一個原因是產業外移。與蘇州工業園區和崑山多家大型電子廠有合作的一家上海電子元件生產企業一名工作人員說，他們公司今年前兩個月的銷量同比下降了30%多。從2022年下半年開始，與之合作的主要客戶如富士康等，都將生產重心轉到了東南亞和印度，電子元器件的供貨也隨之轉移。

崑山浠辰包裝科技有限公司相關負責人也對近幾年產業轉移的趨勢感受顯著，他說，由於單量減少，下游供應商價格戰加劇，來自電子廠商的訂單量從50%降至百分之十幾。過去，其企業出口和內銷的比例各占一半，現在出口訂單只占到20%。

2022年11月1日，廣東深圳龍華區一處工廠招聘中心旁，有民眾在等待工作。 （路透）

●數百萬企業倒閉 東莞招工時薪僅9元

中國目前的工價究竟低到什麼程度？外媒報導，在加工業發達的廣東東莞，大量的工廠倒閉，哀鴻遍野。仍在運營的工廠或企業因訂單不足，開工時間不定，有臨時工每小時薪水僅九元。而政府規定每小時最低工資為20元以上。

自由亞洲電台報導，中國政府自去年12月宣布解除疫情封控措施後，經濟發展和就業 情況並未如當局所料出現繁榮景象。相反，企業倒閉、裁員、失業情況嚴重。去年官方公布青年人失業率達20%。今年在勞動力供過於求情況下，許多工廠只請臨時工，還能節省支付給社保局的「五險一金」。

僧多粥少又只聘臨時工，也造成工價下降。上周網上流傳一段視頻顯示，一批來自貴州的年輕人在東莞排隊應聘，一名中介向排隊者大喊，「九元、九元一個小時，接受不了的自己提著行李給我走」、「剛剛說了你們都聽明白了，我這邊給大家重申一下工資，九元一個小時，你們能接受的就做，跟我上樓簽合同，然後明天入職就可以了」。圍觀者為之側目。

河南開封網友劉先生說，三年來，他大部分時間做臨時工，沒有社保。他抱怨看不到希望：「就是看不到人生希望，啊呀，我這輩子對人生沒有什麽希望了。我回家這段時間在豬圈裡逃避人生，逃避現實。」

在江蘇「長三角」中心城市蘇州，一批外省年輕人原以為疫情封控措施結束後可以重新就業，但發現每月薪水很低。

一位視頻拍攝者說：「很多人覺得工價低就回老家了。從沒想到985畢業的學歷找工作會這麽難，一個人之前在互聯網公司做軟件測試，去年元旦被裁員。很多人說有能力就不怕失業，可年後找工作半個多月了，只接到一個面試通知，以前只要刷新簡歷就有很多HR聯繫我」。

報導並引述東莞橫瀝鎮一位正在找工作的趙姓網友說，他的許多朋友被突然關閉的企業裁員。「真的很可惜，工廠說關閉就關閉，又要失業了。走到這邊，我有點驚訝和不敢相信。我曾經來這邊打過工，怎麽會這樣，現在已經人去樓空」。

報導說，中國實施疫情清零政策三年導致數百萬家企業倒閉，大量外資撤離中國，有學者認為未來的就業環境只會更差。