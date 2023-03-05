染粉色頭髮挨罵、坐長途公交受嘲…網暴何時歇？

江夏拎著行李等公交車。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

歷經一次次的網暴（網路欺凌、網路暴力）事件，有人撐了過來，有人選擇妥協，甚至放棄自己。在社群平台只賺流量、不扛責任的年代，決定公開展示個人動態的那一刻，就要具備風險自負的堅強。

「大學生從上海坐公交到北京 」登上微博 熱搜後，江夏被質疑是「博眼球」，是「騙子」，學校怕他想不開，專門給他做了心理疏導。2023年2月19日，杭州女孩鄭靈華因一頭粉色頭髮遭網暴而自殺消息傳出。江夏頓時覺得，自己好像也理解了那個素未謀面的粉頭髮女孩。

在安徽合肥長大的江夏，從小就喜歡坐公交車，靠在窗邊享受著「看風景的自由」。到了上海也是。澎湃新聞報導，江夏曾承諾會坐公交車去北京找前女友，她當時覺得不可能，但他說「你低估我了，我是特別有毅力的人，沒有什麽事情是不可能的」。為完成當時對前女友的承諾，緩解失戀的苦悶，2022年12月13日，江夏從上海臨港啟程前往北京。

他不用手機導航，靠自己查詢後記在筆記本上，滿滿11頁紙的路線圖。除了全程搭乘公交車，他大都在便利店留宿，這也讓他達成提前定好的路費500元（人民幣，下同）目標，最後只花了580元。但越往北走，天氣越冷，在徐州第一次體會到「那種能凍死人的寒冷」。當晚，只好住進小旅館裡。

江夏留宿的便利店。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

當晚，他一個人在旅館裡哭，覺得自己在找罪受。但還是咬牙堅持下來。每天早上7、8點出發去車站，依舊習慣坐在窗邊，拍下風景再分享到抖音 。他白天往往在趕路，一直到晚上7點多城市公交車停運，「就特別孤獨」。這時江夏想起自己：去年都泡在實驗室和圖書館，周圍同學說他「做作，假學習，不自量力」。

想放棄的時候，他覺得「再堅持一下就到北京了」。孤獨得受不了的時候，江夏就在落腳處看塞巴斯蒂安·巴里（Sebastian Barry）的「漫漫長路」。「主角為善良也吃了很多虧，但他還是最後堅持下來了，用自己的實際行動證明。我也受到啟發了吧」。後來他終於和那所大學的校門合了影。沒有打擾前女友，一個人在北京待了兩天。

江夏路過馬鞍山站。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

他搭公交車 打擊上門

回家的高鐵車票錢是爸媽打給他的。之前江夏剛到山東，媽媽就看到了熱搜，和他父親一度急得睡不著覺。高鐵路過黃河時，他想起來路是坐船渡過長江的。腳踩在甲板上，看著身旁的江水，覺得自己真正置身於長江中了，「我從來沒有覺得長江這麽寬過」。返程回合肥將近五個小時高鐵，2022年12月23日上午，他到家了。

上了熱搜後，江夏的生活沒有什麽不同。他在線上考完了自己期末最後一門課，趕完了期末論文，在家看完了「漫漫長路」。他本覺得自己最大的收穫就是，做事不會在意別人怎麽想了。但現實裡，有人說他「博眼球」，是「小混混」，還有人質疑他是「騙子」。學校老師聽說後，怕江夏想不開，專門給他做了心理疏導。

2月19日，杭州女孩鄭靈華去世的消息從網上傳出，她曾因一頭粉色頭髮遭遇網暴，生前患上抑鬱症，最終選擇結束生命。對於女孩面臨的困境，江夏深有體會。「我是男生，皮厚一點。但她怎麽面對這些惡言相向？我覺得她已經很堅強了，撐了很久」。

去北京的路1200公里，江夏一路記錄了1543個公交站。寒假快結束時，他想到「合肥回上海也可以試試」，2023年2月13日又一次出發，這次用了五天，食宿180元，全長650多公里。有南大的學生在公交車上認出了他：「哦，你就是那個上熱搜的坐公交車的！」他們加了微信，相約日後坐公交車去拉薩。

江夏還想以最節省的路費，坐公交車去更多的地方。在社交平台上，他圈起中國的環海沿線、日本的北海道札幌到鹿兒島、加勒比海沿途的島嶼，旅途從地圖上展開，彷彿近在眼前。

江夏在南京乘公交車。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

網暴致死 維權路漫漫

關於鄭靈華，那個因為染了粉色頭髮，最後演變成結束自己生命的女孩，隨著媒體的深入了解發現，短短6天，鄭靈華就經歷了生氣、害怕、憤怒，直至想輕生的過程。她曾經很清楚界定「染頭髮有什麼罪？明明是他們的錯」而努力維權卻遇重重困難；也自責「變相傷害了爺爺」。而隨著她的過世，這場由粉紅色染髮引發的互聯網輿論風波仍未完全消散。

鳳凰網「鳳凰深調」報導，2022年7月，鄭靈華將保送東華師範大學研究所的錄取通知書拿給病床上的84歲爺爺，要給一手帶大她的爺爺一個驚喜，並將這一幕拍成照片和視頻發到社交平台。最初有網民指責她的粉紅髮色，後來有人「搬運」了她的內容，編造各種內容在網絡擴散，鄭靈華自此遭受網民大規模攻擊，因此尋求心理醫師的幫助，診斷結果為抑鬱狀態。

7月23日，鄭靈華公證了上千條嚴重侮辱性的內容，準備起訴網暴者，她「不想放過每一個網絡暴力的人」。但另一方面，2023年，她也多次向朋友表露自殺意圖。直到2023年2月，朋友等來的是鄭靈華父親的一通報喪電話。

報導說，整個事件中，鄭靈華極氣憤的是自己莫名其妙成了一個「宣傳品」，她連夜給抖音後台寫投訴信、私信盜圖者，抖音的回覆是「投訴失敗」，而盜圖用戶將她列入黑名單。她試圖反駁每一條評論，得到的多數回覆是「滾遠點」、「看不慣咋了」、「既然你承受不住，為什麼要發上來」，「還不允許別人罵兩句，也就是玻璃心」。

短短6天，鄭靈華經歷了生氣、害怕、憤怒，直至想輕生。一些親戚也沒有表達對鄭靈華的支持。長輩們看到評論之後，覺得鄭靈華「多事」，「指責」她為什麼要把和爺爺的照片、視頻發上網。心理醫師告訴她，面對網暴，必須學會放手，要做的是陪伴好自己，通過轉移視線的方式調整狀態，重新投入學習。

鄭靈華仍決定維權，「只有我站出來了，明天才會少一個因網絡暴力而自殺的人」。但在維權過程中又數次陷入困境。想尋求律師的專業幫助，又難以負擔300元每小時（人民幣）起步的諮詢費，家人也不願意就此事提供經濟支持。直到後來獲得浙江楷立律師事務所的律師金曉航主動表達願免費代理。

身分信息雜 取證界定難

金曉航表示，鄭靈華可針對「肖像權」、「名譽權」，通過先起訴網絡平台公司要求提供侵權人的身份信息維權，而鄭靈華要面對的是無數難以定位的網暴者、營銷帳號，以及多個互聯網平台。其他難點還包括留言點擊量的取證，網絡暴力語言界定，以及取證的時效性和維權時間跨度。

7月27日，中國青年報發布「她只是染了粉紅色頭髮」報導後，鄭靈華登上微博熱搜，激烈的言論仍然在發酵。鄭靈華決定重新在B站（中國著名視頻彈幕網站）上更新起口語練習視頻。但又有網民李夢在彈幕寫了「垃圾口語」，被鄭靈華截圖發布至微博、小紅書，有支持鄭靈華的網民找到了李夢的微博帳號和B站帳號，私信她「臭傻逼」、「死全家」等侮辱性言論。

李夢剛滿20歲，她透露，最初的評論只是一種吐槽，沒想到會對鄭靈華帶來心理傷害。李夢後來寫下澄清文，聲明自己並非惡意，並為衝動的行為道歉，鄭靈華也為自己在幾大平台曝光李夢的社交平台帳號而道歉，兩人和解，並刪除涉及對方的所有內容。

至今，這場由粉紅色染髮引發的互聯網輿論風波仍未完全消散。在知乎，關於「95後女生因染粉紅色頭髮被網暴」的問答中，仍不斷有人持續發表「染其他顏色頭髮，是叛國」，「看照片確實像陪酒的，一看就不是正經女人」，「這個事件花多少錢策畫的？」。