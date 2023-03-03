旅外大熊貓 你們好嗎？

成都大熊貓繁育研究基地的大熊貓們賣萌，曬太陽的姿態好療癒。 （中新社）

前言：1972年，時任美國總統尼克森訪問後，中國展開「熊貓外交」，第一批兩隻大熊貓「玲玲」和「興興」就送往了美國。51年來，熊貓們來來去去，如今中美的外交關係卻充滿了火藥味。

近期，旅美大熊貓「樂樂」和「丫丫」的遭遇讓眾多網民不捨。先是25歲的「樂樂」於今年2月1日客死異鄉，緊接著「丫丫」又被質疑瘦骨嶙峋。網民們擔心「丫丫」的健康現況會「樂樂」一樣來不及回國，呼籲提前接回「丫丫」。中國目前有近60隻大熊貓旅居海外，它們的旅外生活品質如何也引來媒體關注。

旅美大熊貓「丫丫」的健康狀況令人擔心。（取材自上游新聞）

中國迄今和美國、奧地利、泰國、墨西哥、加拿大、澳洲、法國、德國、荷蘭、芬蘭、比利時、日本 、南韓等十多個國家先後開展大熊貓合作研究。近60隻在海外旅居的大熊貓中，在不少國家其實在海外過得十分「滋潤」。上游新聞盤點了部分旅外大熊貓的現況。

「香香」被捧為頂流明星

居留國：日本

回中時間：2023年2月21日

因新冠疫情等因素多次推遲，原定2019年6月歸還中國的大熊貓「香香」，終於在2023年2月21日從東京上野動物園 乘包機回國。「香香」出生於2017年6月，是上野動物園自然繁殖成功的第一隻大熊貓。由於父母是從中國出借的大熊貓「比力」與「仙女」，「香香」所有權屬於中國。

在日本，「香香」是頂流明星。2月19日，上野動物園開放參觀「香香」的最後一天，有6萬多人報名參加抽籤申請，最後只有2600名粉絲幸運中籤，向「香香」道別。據日媒統計，「香香」旅日頭三年就帶來539億日元（約4.02億美元）的經濟效益。

「香香」百日照。（取材自上游新聞） 2023年2月19日，在日本東京上野動物園，遊客排隊與大熊貓「香香」告別。（新華社） 日前，「920日香香攝影展」在日本東京的百貨公司松坂屋開展，展出了日本大熊貓攝影師高氏貴博拍攝的大熊貓「香香」，吸引大批日本民眾參觀拍照。（新華社）

「永明」16隻熊貓的爸爸

居留國：日本

回中時間：2023年2月22日

繼「香香」之後，2月22日，日本和歌山縣白濱町「冒險世界」樂園的大熊貓「永明」和它的雙胞胎女兒「櫻濱」、「桃濱」也啟程回到中國。

「永明」1992年出生於北京動物園，1994年來到日本，和2008年去世的大熊貓「梅梅」誕下6個孩子，又與大熊貓「良濱」育有10子，是16隻熊貓的父親。「永明」和雙胞胎女兒離開後，「冒險世界」內將只剩下4隻雌性熊貓。

「旦旦」因病推遲回中

居留國：日本

預計回中時間：2023年12月底

神戶王子動物園的大熊貓「旦旦」是人氣明星，但27歲高齡的它，相當於人類年齡約80歲，年老體弱，加上2021年3月被診斷出患有心臟疾病，養育工作難度高，回國日期推遲。

神戶王子動物園園長加古裕二郎去年7月曾表示，「旦旦有自己的情緒和好惡，我們會觀察並選取它狀態比較好的時候進行體檢，也逐漸縮短了它的展示時間」。2022年春季起，園方停止了公開展示。為防止室外炎熱環境過於乾燥，園方還為它安裝了乾霧、水蒸氣噴霧等設施。

正在午休的「旦旦」。（取材自上游新聞） 日本神戶市立王子動物園的人氣大貓熊「旦旦」。（取材自神戶市立王子動物園推特）

「陽光」、「甜甜」懷孕失敗

居留國：英國

預計回中時間：2023年10月底

英國愛丁堡動物園官網今年初透露，旅居英國的唯一一對大熊貓「陽光」和「甜甜」最早可能在2023年10月底離開愛丁堡。據中英2011年協議，它們原定於2021年結束旅英生活，10年合約期後來延長了兩年。

「甜甜」和「陽光」均出生於2003年。2011年12月被送抵英國愛丁堡。園方花費巨資為它們打造舒適的新居，並自2012年起多次嘗試經由自然交配或人工授精使「甜甜」懷孕，但都失敗；「陽光」後來被診斷患上睾丸癌並做了手術。

大貓熊「甜甜」（取材自臉書）

「高高」旅外時間最長

居留國：美國

回中時間： 2018年11月

2018年11月1號，旅居美國的28歲（相當於人類約98歲）大熊貓「高高」回到中國。「高高」是雄性大熊貓，1992年在野外被發現救助，2003年6月旅居美國聖地牙哥動物園，是旅居海外時間最長的大熊貓。在美期間，「高高」曾患睾丸癌，也有一些大熊貓常見的老年疾病。

「高高」和早先旅居美國的雌性大熊貓「白雲」共繁育了五隻後代，分別是大熊貓「美生」、「蘇琳」、「珍珍」、「雲子」、「小禮物」，除「小禮物」外均已回國。

「高高」回到中國。（取材自上游新聞）

「泰山」回中找到對象

居留國：美國

回中時間：2010年2月

「泰山」於2005年7月9日出生在華盛頓國家動物園，在美國掀起了新一波熊貓熱，單單起名字就有約20萬人投票。「泰山」的父母為2000年被租借到美國的「美香」和「添添」。按約定，「泰山」要在兩歲時送回中國，美方兩度要求延長期限。兩年半後，2010年2月，「泰山」返回中國，大批美國民眾送行。

「泰山」回國後，消化系統存在異常，體重偏輕，毛色粗糙無光澤，保護研究中心在飼養管理上做了調整，「泰山」體重從90多公斤增至107公斤，身體越來越健康。近日按計畫轉移到雅安基地參與繁殖，順利完成第一次自然交配。

「泰山」回中國找到了伴侶。（取材自上游新聞）

「美蘭」搭頭等艙回家

居留國：美國

回中時間： 2010年2月

大熊貓「美蘭」是成都大熊貓繁育研究基地與美國亞特蘭大動物園開展合作繁殖計畫後誕生的寶寶。「美蘭」的父母「倫倫」、「洋洋」自1999年11月開始在亞特蘭大的生活，2006年末產下「美蘭」。「美蘭」因名字常被中國網民誤為是女生，其實它是雄性。

「美蘭」與「泰山」後來一起搭乘貨運飛機波音777回國，在機上，它們各有自己的頭等艙單間，還有重達75公斤的竹子、營養品和水可以享用。

大熊貓「美蘭」。（新華社）

「福」字輩 先後返中國

居留地：奧地利

回中時間： 2015年-2018年

2003年，四川臥龍出生的「龍徽」和「陽陽」前往奧地利美泉宮動物園定居，並生育了5隻幼崽，創造了歐洲圈養大熊貓在沒有人為干預狀態下交配生育的紀錄。5隻「福」字號幼崽已先後返國。

其中，最先返國的是排行老大和老二的「福龍」和「福虎」。2013年8月14日出生的第三個孩子「福豹」在2015年11月7日兩歲時回國。2018年12月4日，龍鳳胎「福鳳」、「福伴」也回國。

龍鳳胎「福鳳」、「福伴」回國。（取材自上游新聞）

「貝貝」告別活動人氣旺

居留國：美國

回中時間： 2019年11月

「貝貝」是雄性大熊貓，2015年8月22日在美國國家動物園出生。父母是2000年抵達華盛頓的大熊貓「添添」和「美香」，它們孕育並成活熊貓幼崽三隻，分別是2005年出生的兒子「泰山」、2013年出生的女兒「寶寶」和2015年出生的兒子「貝貝」。「泰山」和「寶寶」已分別於2010年和2017年返回中國。

美國國家動物園2019年11月11日至18日為「貝貝」舉行了一系列告別活動。據統計，8天裡有23000多人來到動物園與「貝貝」告別。2019年11月19日，「貝貝」回到成都。

「貝貝」回國前在美國國家動物園最後亮相。（取材自國際在線）

「金寶寶」、「華豹」擬提前歸

居留國：芬蘭

預計回中時間：或將提前回國

今年1月，芬蘭艾赫泰里動物園表示，由於無力承擔大熊貓的飼養費用，正考慮提前歸還早前從中國租借的兩隻大熊貓「金寶寶」和「華豹」。園方原希望大熊貓能吸引遊客，但由於新冠疫情影響當地旅遊業，園方面臨嚴重債務。是否歸還大熊貓的最終決定會在2月28日做出。

2017年4月，中國與芬蘭開展為期15年大熊貓保護研究。大熊貓「金寶寶」和「華豹」於2018年1月抵達芬蘭。芬蘭民眾為它們起了當地名字：雄性大熊貓「華豹」得名「皮呂」，意為「大雪紛飛」；雌性大熊貓「金寶寶」得名「盧米」，意為「雪」。園方很注重兩隻大熊貓的精神世界，中秋節時還請來合唱團為它們演唱「但願人長久」。

大熊貓「華豹」。（新華社）

「凱凱」、「嘉嘉」要拚二胎

居留國：新加坡

預計回中時間：原定去年，延長到2027年

為慶祝中國和新加坡建交20年，2012年9月6日，大熊貓「凱凱」和「嘉嘉」來到新加坡定居10年。歷經7次繁殖後，2021年，「嘉嘉」終於生下頭胎寶寶「叻叻」。

2022年9月2日，新加坡萬態保育集團與中國野生動物保護協會簽訂合作延長協議。原定2022年送回中國的「凱凱」和「嘉嘉」將在新加坡繼續待到2027年，嘗試再拚個二胎。