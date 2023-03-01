姐弟戀增多 改變中國刻板婚姻模式

姐弟戀增加，刻板婚姻模式正在被改變。圖為示意圖。（取材自中國青年報）

有人說，「五官決定是否相互吸引，三觀決定是否長相廝守」。不婚不育和高彩禮等問題固然可能是「姐弟戀」的成因，但關鍵還在兩個人是否懂得愛，懂得尊重。

多地民政部門近日公布婚姻登記數據顯示，雖然男方比女方大1至4歲依然是主流，但「姐弟戀」比率持續上升。而學歷越高、高收入人群普遍對姐弟戀接受程度高。儘管從社會與人口結構等因素分析，「姐弟戀」現象或許有「不得已而為之」的原因，但也顯示，刻板婚姻模式正在改變。專家則稱，只要愛情「旗鼓相當」，三觀契合又能相互扶持、成長，年齡不是問題。

中國青年報報導，據浙江杭州市民政局的數據，2022年，結婚雙方同齡的有1萬1759對，占結婚登記總數的18%；女方大男方1至4歲的有1萬2612人，占結婚總數19.31%。而往年同期的婚姻登記數據顯示：2020年、2021年分別是1萬0827對和1萬1427對「姐弟戀」修成正果，占比各是18.8%、19.1%。 愛情不分年齡，相知相惜最重要。圖為傳統婚禮表演。 （新華社）

接受度高 占比續升高

而在安徽也出現同樣情況。據2021年婚姻登記大數據顯示，共辦理結婚登記42萬1472對，其中女性較男性大1至3歲的有9萬3141對，占比為22.1%，相反該省男女同齡登記結婚的有6萬4194對，占比為15.2%，意味「姐弟戀」數字超過男女同齡結婚的占比。

往更早追溯，據社交平台探探發布的「2019年95後戀愛報告」，近七成（62.8%）調查對象接受「姐弟戀」，其中90.7%的男生更接受「姐弟戀」，52.7%的人能夠接受的戀愛對象年齡差在5到10歲，男性對於年齡的包容度較女性略高。而學歷越高、高收入人群，普遍對於「姐弟戀」接受程度高。

其實，「姐弟戀」並不是突然盛行起來的。據中國社會科學院研究員李春玲2017年發表通過對1990年、2000年、2010年中國婦女社會地位的調查發現，中國男女結婚年齡差距發生了改變，以前的人偏愛「男大女小」的婚姻，後來的人則更喜歡「男小女大」。「姐弟戀」婚姻數量猛增，也反映女性社會經濟地位提高所帶來的變化。

有「姐弟戀」的概念，卻很少有人說「哥妹戀」，在傳統觀念裡，男性趨向於選擇比自己小的女性，或者女性更願意選擇比自己大的男性，這背後有複雜的主客觀原因。「男大女小」也好，「女大男小」也罷，現代人在選擇婚戀對象時，更加重視感情，而不再拘束於傳統觀念。換言之，年齡不是男性的「加分項」，也不是女性的「負資產」。

而隨著醫學 技術的進步，允許女性安全生育的年齡也有所延長。因此，即便生育仍然是很多人結婚的重要考量，女性年齡因素的限制也不再明顯。何況，對於只結婚、不生孩子的「丁克(頂克)」家庭來說，限制生育的生理因素更是微不足道。

男性過剩 眼光得放遠

從社會結構分析，「姐弟戀」現象或許有「不得已而為之」的原因。中國人民大學社會與人口學院劉爽、梁海艷發表的一篇論文曾總結，除了擇偶觀念的變化，「姐弟戀」的原因還包括「出生人口性別比持續偏高，大量男性過剩。為了找到自己的伴侶，他們必須把眼光放遠一些」，「女性選擇那些比她們年輕幾歲的男性為丈夫，夫婦死亡時間差縮可能會縮短」。

當然，不能忽視的是，「姐弟戀」所占比率持續上升，但社會更普遍接受的是「女大三抱金磚」。對於更大的年齡差異，社會對「男大女小」的接受度依然更高。比如，男方超過女方十歲以上的「父女輩戀愛」能被很多人寬容，而女方超過男方的「母子輩戀愛」難免遭遇更多世俗阻力。這也意味著破除不合理的傳統觀念、加強女性權益保障工作依然任重道遠。 專家提醒，在「姐弟戀」的關係中，愛情需要勢均力敵，才能期望長相廝守。圖為示意圖。（中新社）

女性獨立 不在乎年齡

「現代社會的包容度更大，只要兩個人兩情相悅，就不會太在乎年齡大小的問題。」長沙秋實心理工作室主任丹妮表示，這是社會多元化發展的體現，當現代女性變得更加獨立自主，找對象不需要依賴對方，不再考慮年齡，只考慮兩個人合不合適，「姐弟戀」越來越多就成為一種自然趨勢。

丹妮提醒，在雙方經營感情過程中，要警惕出現年齡大的女孩子過度付出的情況。「女孩子要注意邊界與分寸，學會區分關心和干涉，要給他足夠的空間，尊重他是一個獨立的個體」。丹妮認為，愛情需要勢均力敵，如果一方一直過度付出，這段感情就會失衡；男性也要主動走出心理舒適區，學會自己成長。感情只有保持良性循環、旗鼓相當的狀態，才能「長治久安」。

這3對各有各的幸福密碼

有人不看好「姐弟戀」，也有人很用心在經營著「女大男小」的感情。今日女報採訪了三對「姐弟戀」的故事，他們各有各的幸福密碼。 愛情仍是「姐弟戀」的幸福密碼。圖為上海一家花店正在準備紅玫瑰花束。（歐新社）

差6歲 一個眼神知心意

「我對她不算一見鍾情，兩人一開始都對對方沒有好感，但奇妙的緣分把我們牽在了一起。」28歲的田新與妻子曹敏相差6歲，2020年5月走進婚姻殿堂。兩人從相戀到結婚雖磕磕碰碰，但生活中充滿甜蜜。「老婆雖然比我大，但還是像小孩子一樣，需要各種包容她，而我是早熟的大叔了」，田新笑著說。

「我在株洲她在長沙，那個時候我覺得從株洲到長沙的60多公里是最有意義的旅途。」曹敏說，有一次她生病住院，田新放下工作，專門請了假，跑到醫院照顧她三天，「一守就是一整宿，我沒有醒來，他不敢睡覺」。不管是結婚紀念日、生日，還是情人節，田新都會很用心地準備，從來沒有讓妻子失望過。

多年來，兩人養成了互補又默契的相處方式，彼此一個眼神，就知道要幹什麼——哪怕是一句「你去那個幫我把那個什麼拿來」，對方都能心領神會。

差3歲 感情很好少吵架

「老公是一個秒回消息的人，就算他在洗澡，他都會擦手回我，生怕我生氣。」說起比自己小三歲的老公曾皓，27歲的唐垚臉上洋溢著幸福的笑容。

她與老公初次見面是在2018年曾皓姊姊的婚禮上。「他給我的第一印象是很懂事，一直忙裡忙外，為大家準備忘帶的用品」。唐垚曾拒絕曾皓的表白，怕他只是一時的新鮮感。後來因備考教師編制失敗，在微信 上找曾皓傾訴，曾皓立馬來電「有我在，你放心」，不到一個小時就出現在唐垚的面前。唐垚被曾皓的真誠所打動，今年2月，兩人領證結婚。

曾皓原以為會遭到父母及親戚反對，「結果爸爸媽媽都很喜歡她，比我想像中順利很多」。兩人目前仍是異地戀，「有的人談戀愛覺得另一半在身邊很重要，但是我覺得彼此心在一起更重要，儘管我們每個月才見一次面，但我們的感情卻很好，很少吵架」，唐垚說。

差7歲 不僅拴人也拴胃

李雅和劉凡一的愛情始於2018年夏天一次邂逅。在中學教書的李雅到附近的大學圖書館 看書，劉凡一坐在她對面看書的那股認真勁，吸引了她。「以前總覺得比我小的男孩子不懂事，需要照顧，但跟他在一起後發現，原來弟弟不僅懂事會照顧人，還做得一手好菜，成功拴住了我的胃」；最重要的是，「他明確地許諾了我一個未來，這是讓我選擇嫁給他的重要原因」。 專家說，現代社會的包容度更大，只要兩個人兩情相悅，就不會太在乎年齡大小的問題。此為示意圖。（香港中通社）

2022年，相差7歲的姐弟戀修成正果。婚後的劉凡一依然很貼心。有一次，李雅連上九天班沒休息，又連續開車一個半小時，回家後還要熬夜看500份試卷，疲憊至極。「一到家，我看到一頓美味的晚餐擺在了餐桌上，房間裡也換好了床單被套，知道我怕冷的他，還特意鋪上了電熱毯」，李雅幸福地說，「感覺這段時間受的委屈，都被他融化了，很開心」。

2023年春節，李雅在朋友圈寫下一段話，寄託對美好未來的憧憬：「最艱難的時候，我們都走過來了，願兔年越來越好，一起進步，一起打怪升級，一起走向更自由更寬廣的世界」。（應受訪者要求，文中人物均為化名）