關停潮起 幼兒園搶孩大戰 「有多少，挖多少過來」

生源減少，不少幼兒園出現招生不足現象。圖為某幼兒園小朋友上音樂課示意圖。（中新社）

多位專家認為，在部分地區，幼兒園招生 難背後，出生率下降並非唯一原因，學前教育資源的配置與人口結構變動間的不匹配也是重要因素之一。學前教育恐比預期更早迎來供需逆轉的拐點。

「兩年前還是孩子們追著我們跑，現在是我們追著孩子跑。」北京 豐台區一家普惠性民辦幼兒園園長王莉（化名）說，2022年開始，她所在幼兒園就直面招生難，今年生源可能進一步下滑。中國進入人口負增長時代後，最先衝擊的就是學前教育。「一孩難求」現象讓幼兒園不惜開展「有多少，挖多少過來」的搶學生大戰，激烈競爭下，幼兒園首輪關停潮已來。

河北省遵化市一所幼兒園的老師組織暑期託管班的孩子們做遊戲。（新華社）

★搶生源白熱化 各出奇招

往年3月到8月，北京鳳凰禾童幼兒園執行園長張裕欣每天都會接到大量諮詢和報名電話，很多家長還要給孩子排隊等位。到了2022年，諮詢電話減少了50％以上；9月開學時，原計畫招生四個小班只開了三個，其中兩個還沒有滿額，張裕欣感到了幼兒園招生的寒意。

一切在六年前就已有了徵兆。2016年實行「全面二孩」政策後，人口堆積效應在短期內釋放完畢，繼2016年短暫的生育高峰後，全國出生人口從2017年的1723萬人減至2022年的956萬人，首次跌破1000萬人，還不到1990年代初期2000多萬的新生人口的一半。

從2017年起，全國每年的新生兒都比前一年減少了100萬到200萬，這些都是幼兒園「丟失的生源」。而伴隨著招生難而來的，是幼兒園間「赤裸裸的廝殺和競爭」。這一現象不僅發生在民辦幼兒園，曾經「一園難求」的公辦幼兒園也開始下場。

張裕欣說，去年就有民辦幼兒園以減免學費優惠，「派」家長去別的幼兒園搶生源。王莉說，更大的競爭壓力來自附近一所公辦幼兒園，去年開始，這所公辦園下調了招生門檻，不僅沒有戶籍要求，甚至不再要求「四證」（務工就業證明、實際住所居住證明、全家戶口簿、北京居住證），「很多家長給我們交了報名費，最後又被公辦園挖走了」。

為了競爭生源，無論民辦還是公辦都各出奇招。除了讓家長「打前鋒」外，一些幼兒園請來專業諮詢公司設計「打敗對手」的招生方案，一些園長親自直播宣傳，還有更多幼兒園開設冰球、馬術、藝術等「特色課程」，吸引家長。這種「卷課程」背景下，王莉所在幼兒園不得不違規私下免費開設英語、藝術類課程。

這些套路不僅出現在北京這樣的一線城市，山東臨沂這一三線城市幼兒園也面臨激烈的生源競爭。一位臨沂的幼教從業者透露，當地幼兒園最近瘋狂宣傳招生，報名就送各種特色課、體智能課；民辦幼兒園則打價格戰。他自己則是「搞一個商業模式」，鼓勵幼兒園搞招生團隊，比如讓家長或老師成為幼兒園的合夥人，把其他幼兒園的孩子搞過來，就能賺錢。

從2022年開始，許多幼兒園就開始直面招生難，今年生源可能進一步下滑。圖為某幼兒園小朋友們在戶外玩耍示意圖。（新華社）

★擴張到萎縮 短短五年內

很多從業者認為，幼兒園從擴張到萎縮就發生在短短五年內。2017年5月，為解決「入園難、入園貴」，教育部 等四部門聯合頒布「第三期學前教育行動計畫」，首次提出「到2020年，普惠性幼兒園覆蓋率達約80％」。2018年11月，國務院進一步要求「公辦園在園幼兒占比偏低的省份，逐步提高公辦園在園幼兒占比，到2020年全國原則上達到50％。

自此，全國幼兒園的辦園結構正式予以調整，各地開始大力新建公辦園。2019年和2020年，國家又相繼出台了兩個配套政策，先是規定小區配套幼兒園必須辦成公辦或委託辦成普惠性民辦園，教育部又將學前3年毛入園率85％、普惠性幼兒園覆蓋率80％和公辦園占比50％這三個指標列入了地方政府的考核與問責體系中。

首都師範大學副教授、中國學前教育研究會理事夏婧說，但在每年新生兒數量減少下，多地已陸續出現幼兒園學位過剩問題。

2021年12月，教育部等九部門再發布「『十四五』學前教育發展提升行動計畫」，訂定「到2025年，全國普惠性幼兒園覆蓋率達到85％以上，公辦園在園幼兒占比達到50％以上」目標。此後，各地相繼發布自己的「十四五」學前教育計畫，但這些地區近年出生率都不容樂觀。

「我看到省裡的『十四五』計畫要繼續擴張幼兒園學位很震驚」，南方某省的一位學前教育政策專家說。出生率下降導致的幼兒園需求縮水「非常明顯」，地方政府仍根據當下的考核標準去新建、改擴建公辦幼兒園，「這種傾向其實是很危險的」。

南京師範大學學前教育政策研究中心主任王海英分析，政府部門應當構建學齡前人口預警系統，化解人口發展可能帶來的資源配置風險。各地應設立各自的「學前教育資源承載力」警戒線。夏婧強調，各地區一定要實事求是，結合自身人口發展趨勢和實際入園需求做測算和規畫，不搞一刀切。

幼兒園辦托班自救。圖為示意圖。（新華社）

★未來3到5年 可能要裁員

王莉覺得，隨著生源減少，第一批倒下的會是自己所在的普惠性民辦園。普惠性民辦園，意味著性質雖屬民辦，收費卻是普惠性質。民辦與普惠組合到一起的矛盾性概念，在生育率下降背景下，多位幼兒園園長反映，即使在「補貼天花板」的北京，大多普惠民辦園仍入不敷出，而工資低，老師招聘變得更加困難，造成質量下降，進一步增加招生困難，形成惡性循環。

「其實首輪幼兒園的關停潮已經到來了。」夏婧強調。她說，今年「應該是最好的一年」，以後會越來越困難。在幼兒園園長群裡，從去年起就經常看到有幼兒園在轉讓一批桌椅板凳。很多園長還在掙扎，但趨勢已不可逆轉。而隨著人口未來不斷向城市集中，情況最危急的幼兒園集中在四、五線城市。

王莉已做好了未來三到五年可能要裁員的準備。在她看來，普惠性民辦園的補貼模式不可持續，最終要自力更生。面對越來越少的孩子，要想突圍，唯一的出路是面向市場，提供特色課程和更加個性化、定製化的服務。她希望政策未來能至少「開個口子」。多位幼兒園園長指出，未來，公辦「托底」，民辦提供差異化服務趨勢明顯，普惠性民辦園會逐漸向兩頭演變。

★向更小年齡段延伸 辦托班成救命稻草

當下，更多面臨生源危機的幼兒園想到的可行解決方案：辦托班。

去年9月，王莉的幼兒園比往年少招了30人，空出來的一間教室，她決定用更小的孩子填滿，於是新開了一個托班：主要招收兩歲半~三歲的孩子。今年，如果招生人數進一步下降，王莉打算開更多托班，並考慮向更小年齡段延伸。托班收費不受政府指導價限制，每人每月是2700元，這筆「額外收入」就成了幼兒園當下的救命稻草。

在北京，多家受訪幼兒園都稱今年有辦托班的計畫。從全國近兩年的情況看，生源減少後，幼兒園辦托班自救是一種普遍做法。華東師範大學學前教育系副教授柳倩指出，上海幼兒園整體還沒看到明顯的招生難現象，因為上海政府很早就提倡幼兒園辦托班，所以在市中心的一些地區，近幾年由於產業、企業外遷而造成人口流向郊區，部分幼兒園發現小班招生不足後，立刻用托班填滿，「於是現在都活得很好，其實上海本地托班的需求還是非常旺盛的」。

上海市教委的數據顯示，到2022年底，已有超過50％的幼兒園開設托班，其中超過一半為公辦園。全國大部分地區如北京、安徽、山東等地則從2022年開始探索幼托一體化試點。

從全國近兩年的情況看，生源減少後，幼兒園辦托班自救是一種普遍做法。但專家指出，問題在對幼兒園開托班，國家在政策層面目前仍不明確。

王海英解釋說，中國學前教育與托育的管理體系是分開的，幼兒園傳統上只負責三到六歲兒童，歸教育部門管理，零到三歲托育由衛健系統分管。從基層來看，多數衛健委對推動幼托一體化很積極，但教育局往往更希望優先解決大班額問題，「在執行層面，會發現兩個部門間有很多協調上的障礙，這也導致規畫上的銜接不夠」。

王海英認為，結合他國經驗，從學前教育服務人口戰略的定位看，僅靠學前教育「單打獨鬥」，釋放人口數量紅利是較為困難的事情。人口負增長時代，中國學前教育政策要結合生育、托育、家庭福利等一攬子配套措施，實現長時期、全領域的綜合變革。