專注「小修小補」的15分鐘生活圈 能重拾民間煙火氣？

廣州88歲在家門口修單車的興叔。（取材自新快報）

中國大陸拚經濟，繼地攤經濟之後，開始推進「15分鐘城市」。與國外不同的是，這裡沒強調減碳，反而是重拾煙火氣。鑑於即使總理下令可擺地攤也難擋城管取締的前例，希望不要只有15分鐘熱度。

中國大陸商務部 2023年2月16日表示，將全面推進「一刻鐘便民生活圈」建設，按照「缺什麽、補什麽」的原則，讓一些修鞋、配鑰匙、縫衣服等「小修小補」行業規範有序地回歸百姓生活。此外還包括開展社區消費活動等。有學者認為，只要做好規範及規畫，有助經濟發展；也有學者不看好，稱這項建設某些層面上就是「地攤經濟」的改良版，最後也可能「爛尾」收場。

紅星新聞報導，近期全國多地開展了「一刻鐘便民生活圈」。一刻鐘便民生活圈，是服務半徑在步行15分鐘左右範圍內，以社區居民為服務對象，以滿足居民日常生活基本消費和品質消費等為目標，以多業態集聚形成的社區商圈。

在一些地方，街頭巷尾的修理攤隨處可見。（取材自央視）

便利城市生活 缺啥補啥

新聞發言人束珏婷在2月16日商務部新聞發布會上表示，近年商務部會同有關部門先後出台指導意見和建設指南，在全國確定兩批共80個試點地區推動試點工作加快落地。2021年10月，全國首批30個一刻鐘便民生活圈試點地區名單發布。2022年第二批50個包括北京 市西城區、天津市河西區、河北省石家莊市、山西省太原市等。

截至目前，共建設便民生活圈1402個，涉及商業網點28萬個，覆蓋居民社區2766個，服務居民3200多萬人。試點地區生活圈的商業網點布局更加均衡，設施業態更加豐富。下一步將會同有關部門在試點基礎上，開展三年行動計畫，全面推進便民生活圈建設，讓更多居民將享有更便利、更宜居的城市生活。

商務部目前主要開展的三方面工作有：一是重點完善社區消費的供給設施：按「缺什麼、補什麼」的原則，一圈一策，推動補齊便民服務設施短板，讓修鞋、配鑰匙等「小修小補」規範有序回歸百姓生活等；二是重點推動社區消費的場景創新：推動一刻鐘消費服務圈、養老托育圈以及智慧商店等新業態等；三是重點培育社區消費的市場主體：鼓勵連鎖企業門店進社區，激發市場活力。

業內人士指出，一個「小而全」的社區生活圈，不僅要有較為完善的教育、交通、文體等基本公共設施及服務配套，還要有豐富、多元的消費場景。居民消費需求被滿足的過程，也是推進城市運營、社會治理、帶動消費、促進就業 的過程。由此，城市經濟的各種「微循環」系統得以自由暢通。

官方說，一刻鐘便民生活圈就是要讓多樣化的設施進駐社區。（取材自澎湃新聞）

美國之音報導，專長之一為研究中國大陸城市治理的台灣學者蕭亞譚表示，「一刻鐘便民生活圈」的概念其實是從西方社會而來，是巴黎市市長安妮·伊達爾戈（Anne Hidalgo）在2020年初為了推動健康低碳生活而推出「15分鐘巴黎」，意思是希望巴黎不再被分成特定的生活區、工作區或娛樂區 ，而是每個社區都是一個綜合體，在15分鐘內就能滿足日常生活和工作需求。

微小資本對抗大型資本

他表示，巴黎在提出這個概念的時候，相當程度地強調人文精神，比如其中一個重要特點就是禁止使用汽車，但可以騎腳踏或是電動車，但中國大陸的「一刻鐘便民生活圈」並未禁止。「當然，它會在中國的脈絡下展現它的新生命。那基本上我的觀察，它強調還是經濟面向，置放在中國的脈絡來看，它更大的意義是在對抗大型資本」。

但「一刻鐘便民生活圈」要讓原子化的生活變成「在地化」，人們必須「走出去」。報導指出，當人們的生活跟這15分鐘走得到的空間綁在一起之後，將產生一個效果，就是一些微型與小型資本將會在這15分鐘生活圈裡出現，而當一個又一個的生活圈出現在各地時，那種大的、集中型的資本就會漸漸被取代。

蕭亞譚說，這很符合中國大陸國家主席習近平治理國家的「共同富裕」的主基調，雖然自稱是中國大陸特色的社會主義，但其實它資本化的程度非常高，不會輸給美國，所以習近平是在對過去中國大陸資本主義的巨大發展做出修正。通過「一刻鐘便民生活圈」這個讓大家沒有威脅感的政策，來扶植微型與小型企業，並用以對抗大型資本，進而實踐「共同富裕」。

這次重拾煙火氣的主角是街頭看似不起眼的攤位。（取材自光明日報）

央廣網2月18日發表時評說，建設「一刻鐘便民生活圈」既要著眼修鞋、配鑰匙等「小修小補」的便民服務，也要未雨綢繆，考慮汽車充電樁等新生活方式帶來的新訴求，且在居民消費需求被滿足的過程中，也是推進城市運營、社會治理、帶動消費、促進就業的過程，「這最撫凡人心的『生活氣息』，無疑是人們對城市活力的期待與熱愛」。

北京三里屯太古里沿街的某咖啡商業外擺。（中通社）

走出去 拉內需促消費

黨媒人民日報也發表評論指出，「磨剪子嘞，戧菜刀……」等上世紀七八十年代傳遍大街小巷的吆喝聲，直至進入新世紀，這些看似不起眼的「小修小補」攤位前總能聚集不少居民。但隨著城市發展，能容納「小修小補」的地方越來越少。商務部的這項政策除讓「小修小補」回歸百姓生活，也蘊含著城市治理思路的優化完善，更有助於拉內需促消費，暢通城市經濟微循環。這正是「一磚一瓦，建高樓大廈。一針一線，添煙火氣息」。

北京工商大學商業經濟研究所所長洪濤表示，便民生活圈與民生經濟聯繫緊密，進一步完善便民生活圈有助於促進消費，推動消費升級。美團、京東、蘇寧易購等電商企業也引入了新業態、新場景，較好地滿足了社區對新型消費的需求。各類企業包括網絡平台企業的積極參與，能夠有效地促進社區商業的創新發展，使民生經濟和消費再上一個台階。

上海財經大學電子商務研究所執行所長崔麗麗認為，便民生活圈是符合社會大眾日常生活即時性需求的步行可達範圍，更強調地理上的「可達性」，以及商品和服務的多樣性。為適應社會大眾的生活習慣，便民生活圈需要有線上觸達的能力。從實際應用來看，各大電商平台也積極採用數字化能力，賦能更多傳統中小服務商家擴展便民生活服務的場景，更貼合社會大眾的需要。

湖北恩施結合民族建築風格設計濃厚鄉土氣息的「地攤小屋」，成為當地風景。（新華社）

小修小補回歸 網譏：城管豈能坐視不理

美國之音報導，中國大陸許多城市此前為了整頓市容，驅趕低端人口，取締「小修小補」攤位，如今又回過頭來要讓「小修小補」有序回歸，引發網路熱議。微博一些網民對這項政策似乎不太埋單，有人說：「還我合規露天菜市場、我最想要路邊烤串、當初不是你們清理的嗎？」，「先嚴懲開牆打洞消滅了小商販，又體貼入微完善社區消費，還是老套路」、「先取締再恢復，是瞎折騰」。

核酸檢測亭 可以再利用

在社群相關新聞討論串，許多大陸網民表達懷念以往的理髮店、修鞋店、縫紉店、自行車店與早餐店，認為這才是接地氣的煙火氣，生活氣息濃厚；還有人建議現在到處都是荒廢的核酸檢測亭，可以讓小修小補利用，在指定地方擺放。

但也有不少網民反譏「城管打手們豈能坐視不理？」批評就是政府把這些小店、攤位全弄沒了。還有網民嘆，這都是活在上世紀的經濟，現在晶片搞不成，開始復古了；並稱商務部這項政策是沒調查研究就閉門做的決定，「修鞋、配鑰匙又不緊急，且現在誰還修鞋啊、配鑰匙，新裝修的家裡都是智能門鎖了」，「北京店面租金貴，小生意人搞不起。早上想找個吃傳統早餐的地方都難，先從這裡做起吧」。

廣州蘿崗街道設立的便民服務點有十多個免租攤檔。（取材自新快報）

美國之音引述前香港大城市大學講座教授鄭宇碩則認為，「一刻鐘便民生活圈」的著眼點還是在於盡快恢復經濟。他說，不要小看這些基層老百姓的購買力，他們加起來作為整體的消費力還是非常可觀，而且促進小區經濟也可以減少百姓對於先前疫情防控的怨氣並促進就業，但礙於領導層的「面子」問題，不會再使用「地攤經濟」這個名詞。