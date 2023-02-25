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中首艘大型遊輪H1508將完工 誰是買家？至今未公開

中國新聞組／整理
中國首製大型遊輪H1508船，預計在年底完成交船。（香港中通社）
中國首製大型遊輪H1508船，預計在年底完成交船。（香港中通社）

號稱採用最頂尖技術打造的中國首艘自製巨型遊輪H1508即將完工，官方與官媒大肆宣傳，這象徵中國先進製造技術的獨立自主，不過這艘遊輪的買家與航點至今還在賣關子。

香港南華早報此前報導，中國國企中國船舶工業集團子公司上海外高橋造船有限公司表示，H1508起造於2019年10月，預計今年5月下水，7月海上公試（Sea trial），並於年底前完成命名和交船。

H1508的工程進度至今已完成87%，不過到目前為止，這艘別具歷史意義的遊輪買家是誰，以及日後將航向何方，起造方並未透露。

揚子晚報日前引述外高橋造船遊輪內裝部工程三室主任李國亮指出，遊輪的全球航行需符合各停靠港國家的標準並取得認可的證書，像美國就有一套很嚴格的規範，若不達標就不能停靠。

南早報導說，雖然目前隸屬皇家加勒比國際（Royal Caribbean International）與歌詩達（Costa Cruises）等外商的若干遊輪由中國業者營運，但現今全球大型遊輪的承造，幾乎由歐洲與韓國的船廠獨攬。

歐洲造船業巨賈是起造大型遊輪的主力，據疫情前的數據，截至2019年8月，義大利造船廠Fincantieri S.p.A.、德國造船廠Meyer Werft和法國的廠商等，掌握全球逾90%的訂單。

甚至H1508採用的零組件也幾乎是由歐洲廠商供應，好比遊輪得使用的質地更輕巧地毯，窗簾、玻璃也需符合國際現行標準，還有內部建置的電梯、可滿足6000人需求的中央空調等，目前都只能靠進口。

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