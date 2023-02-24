守護國寶的國寶…「中國大熊貓之父」胡錦矗走了

胡錦矗與大熊貓。（視頻截圖）

一直到92歲生日之前，胡錦矗都堅持每天去辦公室工作。作為中國第一代大熊貓研究保護工作者，這位老人見證了中國大熊貓保護研究史的每一個重要瞬間，被譽為「守護國寶的國寶」。

★領導「貓熊一調」 查數量

「中國大熊貓之父」、西華師範大學珍稀動植物研究所教授胡錦矗16日在四川省南充市病逝，享年94歲。原本研究飛鳥與魚的胡錦矗，自1974年受命進入臥龍，翻山越嶺追尋大熊貓的足跡，他曾說：「可能我這一輩子，都要和大熊貓打交道了。」如今，守護國寶近半紀的他走了，學生黃燕在朋友圈裡寫下：「願您在另一個世界依然腳步矯健，去追逐您最愛的大熊貓。」

中國的大熊貓調查源自1972年。新京報報導，當年美國總統尼克森攜夫人訪華，北京 動物園裡的大熊貓引起了尼克森夫人的興趣。在時任中國總理周恩來特批下，「玲玲」和「興興」兩隻雌性大熊貓被送往美國，中國「熊貓外交」拉開序幕。

1974年，45歲的胡錦矗受命進入四川臥龍，組建一支四川省珍稀動物資源調查隊，領導中國第一次大熊貓野外調查研究，即「熊貓一調」，主要目的之一在調查中國到底有多少隻大熊貓。直到1959年，四川峨眉山地區都有大熊貓出沒，但後來再也不得見。胡錦矗從四川大學、重慶博物館等各高校、機關挑選出30人野調隊，率隊考察了四川所有的大熊貓棲息地。

「那時候已經開始使用『胡氏方法』了。」上世紀70年代中期跟隨胡錦矗的南充師範學院生物系75級馮永康回憶，1976年6月26日到8月12日，胡錦矗等老師帶領40餘人赴四川省涼山州越西縣境內進行大熊貓等資源調查，40多天在群山環抱的溝壑中行進了3000多公里，由胡錦矗創立的野生大熊貓研究調查「胡氏方法」在當時極為艱苦的研究條件下取得了成功。

「胡氏方法」是通過計數、觀察分析與比較不同大熊貓糞便中的竹節長短、粗細、咀嚼程度等，來了解大熊貓的大體年齡、種群數量、活動範圍及規律、成長史、發情期等動物學指標。到今天，它仍被認為是簡便可行的生態學調查方法。

歷時4年、行程9萬公里的野生珍稀動物資源調查，在胡錦矗帶領的科研團隊努力下，最終形成了長達20多萬字的「四川省珍貴動物資源調查報告」，摸清楚中國當時野生大熊貓的基本數目——2459隻。基於這份調查報告，臥龍自然保護區從原來的2萬公頃擴建為20萬公頃，胡錦矗意識到，「可能我這一輩子，都要和大熊貓打交道了」。

胡錫矗（中）與同事在牛頭山上建起「五一棚」。（取材自微博／西華師範大學供圖）

★設「五一棚」 成研究聖地

「熊貓一調」後，定點熊貓生態觀察站的建立也迫在眉睫。四川、甘肅兩省先後畫定了三個點位來建立定點觀察站，但最終只剩下位於四川臥龍自然保護區東南核心地帶的「五一棚」，成為全球大熊貓研究者的朝聖之地。「因棚區距離最近的水源地，要走51級台階，所以取名『五一棚』。」胡錦矗說，1978年「五一棚」立定後，共開闢了七條觀察點。

1980年，中國首次與世界自然基金會在「五一棚」合作研究保護大熊貓工作，胡錦矗擔任中方和專家組組長，聯合國動物專家、世界自然基金會喬治·夏勒（George Beals Schaller）博士任外方組長。無線電遙測技術首次運用於大熊貓研究領域。

紅星新聞引述胡錦矗的老友「科幻世界」前總編輯譚楷說，那時最苦最累的活，是對戴著無線電頸圈的幾隻大熊貓進行24小時不間斷跟蹤定位。以夏勒為首的「外國隊」和以胡錦矗為首的「中國隊」輪流上陣，在攝氏零下10幾度的雪夜踩著沒膝的積雪，反覆測試、定位。一夜下來，胡錦矗凍得兩頰鐵青，軍大衣成了冰甲，走起來如機器人「咔嚓」作響。

1983年，中國與世界自然基金會共同建立迄今唯一的保護大熊貓研究中心「中國保護大熊貓研究中心」，胡錦矗擔任第一任主任。1984年，大熊貓「龍龍」和「珍珍」成為首批在「五一棚」觀察站被捕獲的野生大熊貓。其中，新京報報導，「珍珍」始終是胡錦矗的意難平。

野外大熊貓平均壽命約15歲，「珍珍」在十三、四歲，已至暮年。「珍珍」放歸後，幾乎每晚都回「五一棚」吃東西。這現象引起了爭議，激烈討論後，「珍珍」被送往7公里外的英雄溝。雌性大熊貓活動範圍約直徑5公里，但「珍珍」竟然又回來了。隨後「珍珍」被送往更遠、10公里外的核桃坪。無線電監測顯示，「珍珍」朝「五一棚」方向走了39天，年老體衰加上長途跋涉，最後死在「五一棚」附近。2019年，胡錦矗談及此事仍沉默了一會兒，嘆了口氣。

胡錦矗教授為學生講課。（取材自紅星新聞／西華師範大學供圖）

★下半生教書 撒寶貴種子

「五一棚」的工作告一段落後，胡錦矗回到西華師範大學繼續研究和教學工作。1985年，通過與世界自然基金會持續五年的合作研究工作，胡錦矗及其領銜的研究團隊完成了世界上第一部全面探索大熊貓生態環境和習性的著作——「臥龍的大熊貓」。

報導指出，以1984年為起點，胡錦矗的下半生幾乎都投進了教書育人裡。他先後三次帶領研究生完成國家自然科學基金會大熊貓研究項目，發表論文近200篇，專著23本，獲省部級獎14項。1991年起享受國務院 政府特殊津貼。任教西華師範大學幾十年帶出近20屆研究生，中國科學院院士魏輔文、西華師範大學珍稀動植物研究所研究員張澤鈞教授為代表的第二、第三代大熊貓研究者，為大熊貓科研工作種下無數寶貴種子。

胡錦矗在測量大熊貓頭骨。（取材自新京報／受訪者供圖）

●病危中 仍不斷念叨「五一棚」

溫和了一輩子的胡錦矗，只在一件事上，執拗到不惜起「衝突」。上世紀80年代中期，川陝甘三省大熊貓棲息地大面積出現箭竹開花，大熊貓挨餓乃至餓斃野外現象屢屢發生。1983年到1988年的全國第二次大熊貓調查表明，箭竹開花讓野生種群只剩下1100餘隻。

此時有人提出「大熊貓東遷」至盛產竹子的湖北神農架，但胡錦矗發文指竹子開花是自然現象，且川陝甘地區經集聚最優秀的科研團隊、設備，堅持沒必要再去東遷折騰。文章發表後不久，箭竹開花基本結束，野生大熊貓的種群開始全面恢復。

2007年退休後，胡錦矗被延聘，他在西華師範大學的317辦公室一直保留使用至今。80歲時，他因高血壓 發作進了醫院，住了半個月後確診為腎動脈狹窄，仍堅持每天去半天辦公室。他喜歡刷朋友圈，每天要求自己走夠1萬步，也酷愛檢查學生們的走路步數，不滿1萬步會一個一個去「敲打」。

他的學生黃燕說，胡錦矗老師是在2020年3月23日病後「突然老去」。他無法再如期到辦公室，也不能保證每天走1萬步。胡錦矗的女兒胡曉說，那時有人帶大熊貓的牙和頭骨請父親鑑定，父親因白內障已幾乎不能視物，卻可以憑藉摸索分析出來；去年唐家河自然保護區給他送來一本書，裡面有一張大熊貓的圖，他也立刻就認出是哪一隻熊貓。

報導說，關於大熊貓的一切就像融入了胡錦矗的血脈，即使在肉體的逐漸衰敗中，也沒有任何力量可以阻斷他對這個領域的本能反應。

在無數次的搶救與醫療升級後，胡曉決定放棄與死神爭奪父親。在過去的一個月裡，她目睹了父親的頑強。「他一次次昏過去，一次次醒過來。我捨不得他走，但他這樣太辛苦了。」她選擇簽字放棄搶救，讓父親平靜地走。

2023年2月的一天，病危中的胡錦矗，昏迷中偶爾會呢喃隻言片語。胡曉守在父親身邊側耳傾聽，多數時候，他的話都難以分辨，但一些反覆念叨一輩子的詞語，仍掛在他的嘴邊。除了大熊貓，其中另一個詞，是「五一棚」。