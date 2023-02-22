買房、生娃都得靠父母 「啃老」一族的憂愁

老人安養服務的提升，也有助於緩解子女的壓力。圖為北京創新試點「養老管家」正推著老人去醫院檢查。（新華社）

退休金 被父輩拿出來補貼下一代，「啃老」成為一種無奈的現實。而更殘酷的問題是，當這一代人老去的時候，他們又能依靠誰？

延遲退休話題近來引發熱議。一部分年輕人發現，父輩們的退休金比自己的工資還高，「退休金倒掛」現象讓他們買房生娃都得「啃老」。有人覺得「有點丟人」，畢竟都這歲數了，不給家裡打錢還從家裡收錢；有人則認為，父母有能力又有意願幫助子女是理所當然。但對子女而言，「啃老」在很多時候是一種無奈的選擇，他們不願意花爸媽的血汗錢，但也很難靠自己走出困境。

已婚家用靠父母 糾紛多

微信公眾號「每日人物」報導，33歲的陳秋原已婚，未育，在上海一家廣告公司工作，24小時待機、長期伏案工作讓她的頸椎曲度變直，時常噁心嘔吐，某次加班到凌晨4點，新婚的老公直接衝她發火了，她決定裸辭。此後，收入驟降。原本陳秋原夫妻倆月入過三萬（人民幣，下同），如今留給兩人的生活費只剩下約5000元。

陳秋原不是沒有算過帳，讓她有勇氣裸辭的，是來自父母的幫扶——一套父母買下的上海房子租出去了，能給她帶來每個月6000元的工資外收入，父母還幫她還著每個月2600元的車貸。但她並不想這樣，都這歲數了，還跟家裡伸手，多少會有些壓力。她決定考編，但心裡也沒底，「記憶力和學生時代差很遠」。

陳秋原的父母都是醫師，本科畢業後就分配進了醫院，工作幾十年升到高級職稱，現在加起來每個月有3萬退休金。老倆口曾提過繼續幫助陳秋原，但她內心感覺到煎熬；另一個原因是，公婆退休金很低，還在打零工，沒辦法幫助子女，這種不平衡導致她和丈夫頻繁鬧矛盾，幾次走到離婚的邊緣。

是否送父母到養老院，往往是引發兩代摩擦的導火線。此為示意圖。（取材自新京報資料圖）

經濟啃老不獨立 難自由

像陳秋原這樣，父母的退休金比自己的工資高，在這樣的家庭裡，補貼子女成為父母們的默契。除了補貼子女生活和養娃，老人們的退休金最多的去處是補貼子女買房。父母有能力、有意願幫助子女，但對子女而言，「啃老」在很多時候是一種無奈的選擇。

山西人章靜，今年36歲，有兩個孩子，和父母同住，平時幾乎不用花錢。章靜的父母退休金加起來有上萬元，一家人中，章靜的工資是最低的，她最近的一份工作是社區網格員，試用期工資到手只有1000多塊。有一年在親戚家，她買了一件100塊的打折雜牌衣服，母親指責她「又不掙錢，光會花錢」。這種時候，她會加倍感覺到「啃老」帶來的不自由。

在當下的年輕人眼裡，父母們都是「苦盡甘來」，在年輕的時候受了很多苦，稍微抓住點什麼機會，就能積累下財富。時代變化下，兩代人對彼此的理解，需要經歷一個過程。但在家庭裡，誰的收入更高，才能有更大的話語權。這也是陳秋原不願再多跟父母拿錢的原因之一，因為「思維上獨立，經濟上不獨立」。

一家團圓的幸福感，也是一些年輕人為父母養老時所考量的條件。此為示意圖。（歐新社）

延遲退休成趨勢 好茫然

當父輩的退休金倒掛子女的工資，承受時代壓力的年輕人，在接受父母補貼的同時，也經歷了心理上的波動。

42歲的徐荔曾被困在「啃老」的迷思裡。她的父母都在體制內工作了幾十年，每個月退休金加起來一年30萬。公婆也是編制內人員。雙方長輩每年都主動提供一些經濟支持。但幾年前發現朋友會固定給家裡打錢，聯想到自己固定從家裡收錢，她覺得「好像有點丟人」。

章靜也很無奈，「我不願意啃老，我比誰都清楚我爸媽的血汗錢掙得多麼辛苦」；找不到工作時，她最先剋扣自己，「不化妝，幾乎不買衣服」。25歲的盧葦，此前在青島的機構當老師，即使加班，父母的退休金也比她的工資高；今年她決定考研，期望進入學校當老師能穩定些。

不願意啃老，但年輕一代也很難靠自己走出困境。前幾天，2023年上海事業單位考試開啟報名，陳秋原報名的崗位報考人數翻了倍，「太卷了」，她不想當炮灰，轉頭繼續投簡歷。陳秋原認為，報名人數激增可能和延遲退休的討論有很大關係，這讓她感覺35到65歲不知道該怎麼辦了。不過，父母有充足的養老金，陳秋原的憂慮裡，至少沒有贍養父輩的壓力。

老人也有社交的需求。此為老人在公園內散步示意圖。（中通社）

養老 獨一代面臨4大痛點

延遲退休的話題還讓「獨一代」的子女頓時感到肩上責任重大，不少人看著父母年過花甲、漸入古稀，焦急地為父母養老問題在網上抱團互助。北京青年報梳理有8萬名成員的豆瓣「獨生子女父母養老交流」小組「求助類」留言發現，「獨一代」普遍面臨四大養老痛點。

照料難題

在「獨生子女父母養老交流」小組求助類信息中，最尋常和占比最高的便是照料難題，其中又可細分為對父母的日常護理和病中照護。

「父母同時生病，這就是我2023年的春節。」2023年1月18日，網友momo在小組中發布了一條帖子。在異地工作的momo本想早早地趕回家與父母團圓，沒想到返鄉的第一站就是醫院。

年前，momo的母親突發疾病，父親也因此受到刺激，她覺得整個世界彷彿就只剩下她一個人，這份沉甸甸的責任突然降臨，她感到心力交瘁，不知道等過了年假期「透支」後，她該回到大城市工作，還是留在小縣城陪父母。

四老贍養

據調查，第一代獨生子女大多已經進入婚育階段，他們所組成的家庭也呈現出典型的「雙獨」家庭結構，這意味著他們需要奔波於四位老人、孩子與工作之間，在時間與精力不允許的情況下，養老院 無疑成為贍養父母的備選。

兩年前，迪克的母親確診帕金森病，起初由父親照顧，但近幾周，母親的病情開始惡化，迪克父親20年前的老病根抑鬱症也復發，父母雙雙入院，迪克和妻子都是獨生子女，既要工作還要照顧兩個孩子，眼看住院期間母親的病情並未得到多大改善，迪克想到老人最討厭的養老院。

僅僅這樣想了一下，迪克的心裡就充斥著無限放大的愧疚感。但要兼顧工作、孩子、去醫院照顧父母，請保母又不放心，養老院都是沒有辦法的辦法。只是母親對此態度堅定而強硬，「不去，去了就活不長了」。迪克不知道下一步該怎麼辦。

異國養老

獨生子女的父母養老本就不易，拉長的時空距離則讓問題變得更加艱難，把父母接到身邊也好，回到父母身邊也好，對漂泊海外的子女來說，在親情與責任、前途與夢想之間做抉擇都是進退兩難。

Annie是個「85後」。2014年前往加拿大完成碩博連讀學業，2021年完成學業後回中國。2018年婚後，Annie一夜間背負起了更多的責任。Annie的丈夫也是在國外工作的獨生子，他們開始認真規畫未來要如何贍養四位老人，考慮過讓父母移民，但父母難以滿足加拿大的移民要求。

經過反覆權衡，Annie和丈夫決定一起回中國發展。Annie是生物醫藥學博士，國內相關產業剛好處於蓬勃發展階段，回國對她來說是雙贏，她的丈夫卻不同。不過，她們從未後悔過一家團圓的幸福感。

反向教育

當父母變成老頑童、老小孩，迷上短視頻、愛喝酒、戒不掉菸，做子女的該怎樣做才能讓他們變得更好？在與父母的教育角色顛倒後，這些「反向」教育問題，也開始成為「獨一代」的一大養老「痛點」。

2022年年末，melody偶然間發現母親迷上了「消消樂」遊戲，常玩到深夜。母親血糖偏高，melody質問母親，母親自尊心受損，結果兩人都緒失控。她在豆瓣小組中發帖講述了這件事，沒想到多數人是站在了母親一邊，網友一句「不要認為今天你以母親過去對待你的方式去對待她就是理所應當的」，讓她再次進行了自我審視與反思。

第二天，melody一改往日的強勢態度，切換成撒嬌的語氣哄著母親說：「如果你開心，我不會像從前一樣反對你玩遊戲。但你血糖高，熬夜肯定會讓我擔心，所以希望你盡量早點睡」。沒幾天，母親晚上12點左右就睡了，她欣慰地發現，也許自己正在掌握與母親相處的通關密碼。

（文中人物均為化名）