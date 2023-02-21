高價彩禮+房子… 中國娶妻 錢關打垮情關

山東南部某地彩禮。（取材自新京報／受訪者供圖）

中國官方持續推動改變高價彩禮風俗，但不少地方的行情不降反升。在彩禮和房子具一票否決權的婚戀潛規則之下，愛情能秤斤論兩、討價還價，又如何能回歸婚姻的本質？

★先提彩禮 再談感情

江西某地不含車房的彩禮超過38萬元人民幣(約5.5萬美元)，河南 某地全款買車買房後還要二、三十萬元彩禮，福建某地彩禮最多甚至高達200萬元…高價彩禮再次引發熱議。儘管官方三令五申，媒體調查發現，一些農村地區的彩禮仍居高不下，甚至一路看漲，這同時也造成農村年輕人紛紛外流，城鄉差距更形嚴重的社會問題。

今年春節，30歲，從江西農村到省城打工的夏軍（化名）又被家裡催婚。但在當地找對象一般要男方在縣城有房、有車，還要筆28.8萬元的彩禮。他算了筆帳：縣城買房首付約20萬元，裝修約15萬元，轎車10多萬元再加彩禮就需70多萬元。他打工每月掙6000元，很難光靠自己的積蓄結婚。家裡考慮湊錢先把房買了，再向親友借彩禮錢，婚後慢慢還。

新華視點調查發現，近年來，通過持續深入開展移風易俗，一些地方彩禮下降，甚至出現「零彩禮」，但也有不少地方彩禮依然居高不下。多名受訪群眾表示，當地上百萬元的「天價彩禮」並不多見，但二、三十萬元的彩禮確實常見，一些地方的彩禮還越來越高。

「兩、三年前我們這邊彩禮一般是10多萬元，如今不少都是20萬元起步。」中部某縣一名村民說，今年春節同村一戶人家娶媳婦，僅彩禮就22.8萬元。贛北地區一村民也說，當地彩禮從十多年前的8.8萬元已漲到38.8萬元。有的人家相親時就先要談好彩禮，給了彩禮才開始交往、談感情，雙方後來沒走到一起，因退還彩禮引發的糾紛，時有發生。

婚姻應回歸感情的本質，而不是能討價還價的彩禮。圖為婚禮示意圖。（中新社）

★錢沒談攏 婚沒結成

比起其他所有因素，縣城婚戀市場中，彩禮和房子幾乎是必要的底層條件。有地方的紅娘還定了規矩：「如果沒有房子，相親是連對方的面都見不到的」。這無疑給進入這個婚戀市場的參與者帶來了壓力和負擔，成了難以承受彩禮之重。

微信 公眾號「每日人物」引述時代數據調查，江西的彩禮數字在中國最高。彩禮一般是20萬元，為了圖吉利，會定成18.8萬元或28.8萬元。農村則有更多的講究。比如，結婚當天的禮金要「三斤三兩」，是指一摞摞100元現金稱起來剛好3斤3兩重，加起來15萬元。還有「萬紫千紅一片綠」，1萬張5元、1000張100元和一把50元，至少15萬元以上。

有許多因為彩禮沒談攏，最後沒結成婚的例子。比如河南省安陽市湯陰縣的老陳，拿出一輩子積蓄又欠了20多萬元的債，才湊齊縣城婚房錢和11萬元彩禮給27歲的小兒子娶親。但婚禮當天，小倆口為了禮金的歸屬一直在爭執，最後，不歡而散。

江西省鷹潭市「零彩禮」集體婚禮現場。（取材自微博）

★相互攀比 娶媳婦難

新華視點調查發現，一些地方高價彩禮難根治，背後有深層次的文化、經濟等原因。「在傳統觀念裡，彩禮高代表嫁得好，女方有面子」，一些受訪群眾表示，沒收彩禮往往被認為男方家庭困難或自家姑娘有缺陷。彩禮有明碼標價的地域「行情」且會相互攀比，也是彩禮很難降下來的原因之一。

一些地方往往還存在「條件越差彩禮越高、家庭越困難彩禮越高」現象。中部地區一名村支書說，他們村鄰近縣城比較富裕，彩禮一般是18.8萬元，但當地一些偏遠村莊卻高達28.8萬元甚至38.8萬元。江西省鷹潭市貴溪市泗瀝鎮王灣村村支書鄭兵和說，家庭條件困難的往往要出更高彩禮才能娶到媳婦，「家庭條件好的，很多人爭著把女兒嫁過去，反而可能不高」。

農村適婚青年「男多女少」也進一步抬高了彩禮。「村裡姑娘嫁到城裡多，城裡姑娘嫁到村裡的寥寥無幾。」江西省宜春市高安市藍坊鎮魏家村村支書魏三忠說，村裡適婚青年中，男青年約占七成，娶媳婦難問題突出。

高價彩禮引發一系列的社會問題，長期以來受到廣泛關注。對此，中央和地方開展了一系列治理行動。最近的一次是2023年2月13日，中央發布一號文件「中央國務院 關於做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見」，明確紮實開展高價彩禮、大操大辦等重點領域突出問題專項治理。

鄭兵和說：「我們這裡是全國婚俗改革實驗區，村裡成立紅白理事會，誰家要結婚、彩禮多少等，都能及時掌握，並主動介入抵制高價彩禮。比如，今年春節村裡一戶村民家裡辦婚事，剛開始對方要彩禮28.8萬元，通過我們多次上門做工作，最終降到8.8萬元」。

幹部群眾和專家則建議，盡快標本兼治推動農村彩禮「降溫」。武漢大學中國鄉村治理研究中心主任賀雪峰等人建議，引導群眾樹立「彩禮高換不來家庭幸福」、「感情才是美滿婚姻基礎」等理念。南昌大學中國鄉村振興研究院執行院長劉建生認為，從根本上破解高價彩禮難題，必須加快推動鄉村振興，不斷縮小城鄉差距，讓讓更多男女青年願意在鄉村安家落戶。

河間市婚姻登記處內的「零彩禮」青年簽名牆。（取材自新京報）

●河北河間「零彩禮」 婚事平均少花15萬

甘肅定西市明確婚嫁禮金不超過5萬元，江西貴溪市發揮紅白理事會作用抵制高價彩禮，湖南江永縣培訓農村婦女幹部等當「新媒婆」弘揚婚俗新風…近年，一些地方探索了一系列抵制高價彩禮、推進移風易俗的舉措，取得一定成效。其中，作為全國第一批婚俗改革實驗區，河北省河間市的婚俗改革，讓新人的婚事花費平均減少了7萬元至15萬元。

★婚俗改革區 全中國首批

「前幾年，河間市農村紅白喜事也是大操大辦、鋪張浪費、講排場、比闊氣的奢靡風氣越演越烈。」新京報報導，河間市創建文明城市工作促進中心主任楊翠霞表示，2018年，河間市召開移風易俗推進大會，將遏制高額彩禮作為突破口。2021年4月，河間市成為全國第一批婚俗改革實驗區，「零彩禮」、「低彩禮」新人不斷湧現，全市結婚新人彩禮顯著降低。

根據河間市民政局在今年1月發布信息，自2021年4月至今年1月，全市共辦理新婚登記4726對，其中「零彩禮」、「低彩禮」占比88%，每樁婚事花費比從前平均減少7萬元至15萬元。

32歲的楊蕊婚後和丈夫胡亞洲在新疆創業，經營保溫材料的生意。四年前，楊蕊因「準新娘主動退回18萬元彩禮」被多家媒體報導。楊蕊是河間市楊官莊村第一個「零彩禮」的新娘，她的父親楊國峰記得，按照當地習俗，2018年訂親時，親家給了8.8萬元，次年結婚前又給了10萬元。後來在鎮政府和村幹部一起勸說下，他同意了「零彩禮」。

★思想觀念轉變 推行難點

也有不少村民表達對彩禮的支持。今年56歲的村民老張說：「男的女的結婚就那麼點事，給彩禮也是習俗，應該給點。」

劉姐的兒子今年26歲還沒結婚，她也認為應該給彩禮，「人家養大的閨女嫁到男方家，怎麼能不給彩禮呢。」她老早就開始給兒子攢「娶媳婦的錢」。

30歲的劉芸芸（化名）是「零彩禮」的踐行者，但身邊的朋友結婚前向她徵詢意見時，她建議慎重考慮，「不建議要太多，但可以適當要點」。劉芸芸說，她在婚後發現生活中多了許多開支，尤其是有孩子以後，「對我來說，父母能支援，公婆也很明事理。但如果遇到婆媳關係緊張的，女方懷孕後可能沒有收入，這時候，女孩子手中有點彩禮，也是一個保障」。

2017年前後，西南財經大學社會發展研究院講師陳晶環曾經在河北省多個村子進行過調研，她發現持有劉芸芸這種觀點的女方家屬占多數，「但女性不能完全指望彩禮來保障自己的地位或者說權利」。陳晶環調研發現，支付高彩禮的婆家往往也對媳婦提出更高的要求，「對女性來說，最重要的還是要有自身的資源，如受教育水平、工作能力等」。

楊翠霞說：「改革的難點在人們思想觀念的轉變。」陳晶環也曾到河南、四川等多地進行調研，她發現天價彩禮上漲的原因是多方面的，「比如農村地區男多女少，引發的婚姻市場競爭加劇；經濟高速發展導致人們對物質生活的追求，這些問題很難短期內快速解決，也不能要求政府一下子就將這些問題全都解決，風氣的改變也是一個循序漸進的過程」。