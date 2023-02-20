5天消費27元、月拚存5000元 年輕人為何不花錢？

一名女子在上海的精品店內選購名牌包。(路透資料照片)

中國全力復甦經濟，擴大內需促消費。不過，統計數據卻顯示中國消費復甦乏力，原因在於收入下降，人們更傾向儲蓄；原本寄望拉動消費的年輕人反而成為最愛存錢的群體。有媒體梳理發現，這屆年輕人開始回歸理性消費了。

「求是」雜誌16日刊發中國國家主席習近平去年12月在中央經濟工作會議上「當前經濟工作的幾個重大問題」的部分內容。習近平表示，必須大力實施擴大內需，促進消費。

香港01報導，2023年農曆春節，中國消費市場出現回暖跡象，但是離人們期待的「報復性」還有很遠距離。一份報告顯示，在接受調查的40歲以下人群中，「90後」每月有存錢習慣的所占比例最大，占到41.7％。「95後」緊隨達到了40.6％。

每日經濟新聞報導，這屆年輕人開始回歸理性消費了，「豆瓣」上活躍著這樣一個小組——消費降級，36萬組員在裡面熱烈地討論理性消費的話題。

在這一小組內，「工作多年還買『蛋糕邊邊吃，就那麼丟人嗎？」「一個問題，九塊錢（人民幣，下同）一個甜筒，到底貴不貴。」「我想一年不買彩妝了」是常見的主題。

據報導，這些年輕人，他們有的人曾經報復性消費，在放下焦慮後回歸理性消費。

民眾在河北體育零售店內選購。(取材自微博)

Lumos今年研究生畢業，正在一家企業實習。2021年，還在讀研二的她曾經陷入報復性消費的泥潭，在學業壓力之下，她開始成堆地買一些自己並不會使用的護膚品和不會穿上的衣服，「有的甚至拆都不想拆，麻木了。」她說。

購買欲最強的時候，Lumos的衣櫃裡放不下買回來的衣服，而是單獨用收納袋裝了七八袋，宿舍的四層架子都擺滿了護膚品。

在旺盛的購買欲之外，她還患上了暴食症，在經歷暴食症之後，Lumos意識到，無論是失控的飲食還是失控消費，都是因為她活在對未來的焦慮中，而沒有關注當下。

報復性消費和暴飲暴食都曾經是Lumos排解壓力的方式，傾聽內心和身體的聲音，找到更健康的途徑來應對壓力，是她轉變心態的方式。「理性消費對我來說最好的感受就在於，我知道我僅僅需要一點東西就可以活下來，所以不會再焦慮。」Lumos說。

在觀念轉變後，她開始嘗試理性消費。2022年3月，在武漢就讀研究生三年級期間，她不再點外賣，而是吃學校食堂，並且買了個小鍋自己做飯。她也不再買口紅和粉底液等化妝品，用身體乳替代護手霜，不再買大牌包包，而是用帆布包。

Lumos自從下定決心開始「消費降級」之後，做了一個表，分類紀錄消費的物品。消耗品她會紀錄下使用感，配合性價比，考慮是否適合回購，衣服如果一年沒穿就會處理掉。

理性消費 帶來拒絕勇氣

理性消費後，在朋友邀請她買同一件物品時，Lumos不再像以前一樣一口答應，而是會果斷拒絕，「理性消費給我帶來了拒絕人的勇氣，拒絕反而是一種真誠。」有些曾經的好友不理解她，疏遠她，但她並不在意這種疏遠。

2020年，李琳丹畢業後在福州工作，每個月賺的七八千工資都會花光。那個時候，她會買上千元的大牌護膚品，每個月和朋友下館子，每天吃兩頓外賣，用分期付款買最新款的手機 ，每個月欠「花唄」（消費信貸產品）三四千。

購物背後，是李琳丹對精緻生活的渴望，「我買東西不是在買產品，而是想獲得『小紅書』（網購和社交平台）博主一樣的生活。」在看到小紅書裡精緻的封面時，她就會忍不住點開，心裡很嚮往博主時尚 的生活。

過好當下生活 也是精采

她觀念的轉變來自於一次家教兼職的經歷。李琳丹的雇主有著300多平米的別墅，開著豪車，給3歲的小孩請私教學英語。這讓她「眼界大開」，家境普通的她明白，通過購買，她無法獲得精緻的生活。

之後，李琳丹決定理性消費。2021年回到小縣城，在備考研究生期間，李琳丹通過讀人類學的書籍，發現生活方式並沒有標準答案，把當下的生活過好也是一種精采。

考研失敗後她在當地企業上班。雖然工資只有5000多，但是她做3份兼職，每個月吃住在公司和家裡，不再買新款手機，一年下來只花了1200元買衣服。

她最低的消費紀錄是5天只花了27塊錢，用於買包子，凍在冰箱裡，給她和妹妹當早餐。這讓她每個月能存下5000塊錢。在手裡有了一些積蓄後，她更有底氣，「過年的時候，我會自己出去逛，以前我會看商品的價格。現在，面對一些自己想吃的東西和新衣服，我不用太擔心價格了。」

她很滿意現在的消費觀念，「我現在的薪資水平，沒必要去追求一些奢侈的東西。如今心態也比較平和。」

蘋果手機每出新機必引來大批年輕消費者排隊等待。圖為北京一家蘋果門店外。(路透資料照片)

ziV今年大四，就讀於北京一所大學的金融系，現在在上海的一家諮詢公司實習。大一大二時，她一年花20萬，家裡也會給她提供足夠的生活費，除了日常外賣聚餐，她還會用來買奢侈品、健身和付費學習。

曾經，消費是她跟社會互動的一種方式，她通過消費來進行社交。比如她很喜歡買首飾，各種銀飾戒指、耳飾、手鍊、項鍊，支持中國新銳的設計師，朋友覺得她很酷很特別，「那一瞬間我能感受到消費帶給我的快樂。」

不再伸手要錢 承擔責任

2021年11月，ziV的媽媽得了乳腺癌，這讓ziV感到自己一下長大了，雖然家裡並不缺錢看病，但她一瞬間覺得需要承擔起自己的責任，包括金錢方面。

她開始自己做飯，降低點外賣的比例；砍掉了衣服飾品的支出；用便宜的APP來代替昂貴的私教課；控制知識付費的金額。她每個月消費降低到6000元，並用實習工資負擔，不再向家裡要租房以外的錢。

理性消費以後，她發現自己也可以通過創造來跟世界互動。比如說跟朋友一起做時尚工作室，鍛鍊自己對剪輯攝影的愛好，也會跟朋友一起去參加一些很低成本的工作坊，做一本自己的雜誌，用這種方式來關注她喜愛的時尚領域。

顧客在三亞國際免稅城選購化妝品。( 中新社資料照片)

無力感 扎堆存錢自我保護

中國青年報報導，武漢大學發展與教育心理研究所教師陳武認為，「扎堆兒」存錢反映出年輕人想要對生活擁有更多掌控感的心理。疫情 之後，他們意識到社會生活可能存在的各種不確定性，出於風險應對的考慮，年輕人傾向於變得更加保守。

存錢是年輕人應對社會生活無力感的一種自我保護機制，當災難來臨時，有一定的經濟和物質儲備對他們來說非常重要。「存錢會上癮」，看似平平無奇的存錢行為積攢起來卻足以引發消費觀乃至整個生活方式的質變。

在陳武看來，無論是主動選擇存錢或是躲避消費陷阱低物欲生活，都是年輕人在認知上的一種進步。他們逐步摒棄了用非理性消費來補償心理需求的習慣，不再被商業化的宣傳內容洗腦，將精致生活與「對自己好」相掛鉤。他們開始去思考、去反思「怎麼做才是真的對自己好」「什麼才是真正愛自己的方式」。

報導指出，陳武並不贊同用「報復性」這種極端的思維方式來想像年輕人，無論是「報復性」消費還是「報復性」存錢，在他看來都是不恰當的。

陳武談道，年輕人「扎堆兒」存錢其實是短期內的一種應對策略，是危機過後的一種補償性心理，相信隨著疫情放開後經濟逐步復甦，年輕人的存錢策略將會再次調整。

但陳武認為思維方式的改變則是長期的。經過疫情的衝擊，年輕人對於金錢、消費的認知已悄然發生變化，整體向理性與客觀回歸。

「我認為相比於過去的時代，中國新一代年輕人是更加真實的。在以前我們講人情、講關係，但現在的年輕人卻敢於享受社交本身，拒絕無效社交﹔過去大家更傾向於炫耀式消費，用好手機、開好車，充面子，但現在的年輕人在消費時則更加注重自己內心的感受，更關注實用層面的需求」。

陳武認為金錢、消費都不是單一的概念，都是社會系統中的一環。金錢觀、消費觀的改變將會帶動其他觀念的改變。「年輕人正在逐漸打破社會上的一些虛假現象，朝著更加真實的方向發展。體現在金錢層面，年輕人反而更加回歸質樸，他們會因為腳踏實地存錢而內心充實」。