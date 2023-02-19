宜春瘋狂「挖鋰」亂象 村民稱「國家資源，人人有份」

江西宜春出現瘋狂挖鋰亂象，有村民竟稱「資源國家的，人人都有份」，圖為宜春市414礦。（取材自財經十一人）

前言：新能源汽車 訂單帶動鋰電池需求，隨著原礦價格不斷上漲，鋰礦石產地江西宜春掀起「挖石頭」風潮。「白色的石頭很值錢」，村民為了石頭吵架、四處搶地挖「坑」的糾紛在監管介入禁採後平息，但他們仍然相信，鋰能帶來商機。

一種白色石頭值錢的消息，在村裡傳開了。2022年12月，江西省宜春市的部分村莊裡，男女老少們扛起鋤頭，在外務工的年輕人提前回鄉，沿著狹窄的田埂路、山路，來到廢棄的礦區、山林間，沒日沒夜地挖石頭。

手撿、鋤挖得來的石頭裝進飼料袋，在村莊空地上堆成小山，等待稱重售賣。有的村民年也不過了，有鄰鄉人初一來拜年，都沒見到人。

「財經十一人」報導，村民們搶著挖的，是鋰雲母礦石。

宜春市某村後山，地面被村民挖出坑。（取材自財經十一人）

宜春擁有全球儲量最大的多金屬伴生鋰雲母礦，從2008年起就提出打造亞洲鋰都的目標，根據江西省地礦局和宜春市2021年的勘探調查，宜春市及其下屬管轄地擁有探明鋰雲母礦約占全國儲量40%左右，可生產氧化鋰900多萬噸，相當於2000多萬噸碳酸鋰，理論上可以裝備6億輛電動汽車。

撿白色石頭 20年前就有

採挖鋰礦石的熱潮，從去年10月開始。一位當地村民稱，每到深夜，就有挖掘機在後山採挖，還有卡車一趟趟地運輸，機器和車輛轟鳴，吵得人睡不著覺。有村民阻攔，投訴噪音，都被挖掘者安撫。

一個多月後，或許是太顯眼，挖掘機和大卡車停了。村民們知道石頭值錢，自發上山，一個狹窄的山頭能聚集上百人。手撿、鋤挖得來的礦石，一袋接一袋地從村民的肩膀上、電動車上運出來。

消息招徠收購商。他們駕著摩托車、三輪車、麵包車甚至重型卡車，從外地趕來，有的是需要鋰原料的選礦廠老闆，有的是倒賣鋰礦的中間商，按斤數收購礦石，現金支付以免留下痕跡，村里像趕集一樣，出入村莊的道路擁堵。

不同地區的礦石價格也不同，宜春新坊鎮附近是鋰長石，每噸1300元左右，花橋鄉是鋰瓷石，每噸3000元左右。

在江西，「撿石頭」的傳統由來已久。江西礦產資源豐富，截至2015年底，全省共發現有用礦產約190種，查明資源儲量居全國前十位的約80種。

一位新餘市村民回憶，20年前，村民就有挖礦石的習慣，會有客商前來收購。

宜春市某村後山，地面被村民挖出坑。（取材自財經十一人）

新能源汽車 帶動高需求

近年持續增長的新能源汽車訂單帶動鋰電池需求，原礦價格不斷上漲。大宗商品數據服務商MySteel數據顯示，過去兩年，碳酸鋰價格一路上漲：2021年初每噸不到10萬元，2022年11月，碳酸鋰報價為每噸59萬元。

2021年，宜春市農村居民人均可支配收入不到2萬元，月均不足1600元。但有了「挖石頭」的補貼，有的村民挖一天，就能掙五、六百元，甚至上千。

新能源汽車訂單帶動鋰電池需求，圖為合肥一家動力電池生產企業的生產車間，技術人員在鋰電池生產線上作業。（新華社）

為了挖到埋在地下的鋰礦石，村民在後山挖出兩三米的深坑，旁邊的小樹栽倒在地上。當地人說，這樣的坑有十幾個。而為了石頭吵架的事越來越多，有的村民認為山上的地是自己的，不讓外人挖；對方反駁「上面的樹是你的，裡面的資源是國家的，大家都有份」。

但根據刑法，未取得採礦許可證擅自採礦的行為，涉嫌非法採礦罪。因此，礦產並不是「大家都有份」的東西。

當地監管部門行動很快，2023年1月28日啟動了整治行動，重點打擊非法盜採、運輸、買賣礦產資源等行為。村幹部分發紙質通知和普法傳單，羅列20多個舉報電話，巡邏勸返挖礦村民；村口的路邊，建起簡易棚屋，駐人看守，並安裝監控設備；村外，執法隊伍在交通要道設置關卡，查驗可疑車輛。

開採成本100 可賣上千

江西鎢業控股集團有限公司旗下的宜春鉭鈮礦（當地人稱它為414礦）位於宜春市新坊鎮，是全球已探明的最大鋰雲母礦。2月初，挖掘機將連片的山峰刨成黃色的巨坑，重型卡車在泥濘的山路上川流不息，將鋰礦石輸送到選礦廠。

經過處理，414礦的鋰礦石產生長石粉、含鋰礦渣、鋰雲母等產品。先前陶瓷行情好，工廠提取長石粉做陶瓷，鋰被丟棄，採礦企業甚至需要雇人將鋰渣運到山裡掩埋、堆放；如今鋰產品價格飛漲，陶瓷業蕭條，人們爭相挖出此前丟棄的鋰渣，長石粉則堆積在倉庫，無人問津。

「礦山企業可是賺了大錢」，當地某選礦廠負責人對「財經」說，每噸礦石的開採成本不到100元，414礦的鋰礦石每噸售價為1300元左右。

目前，宜春的鋰資源被收歸國有，或被分配給大型企業。宜春市政府2013年成立國有獨資公司「宜春市礦業有限公司」，對全市範圍的鋰礦資源進行整合收儲。

據江西省政府網站，該公司通過全資、控股、參股、委託經營、固定收益等形式收購各地礦山股權，截至2022年7月，全市29座能直接生產的含鋰礦山，已被該公司收儲19座。

寧德時代2022年4月以8.65億元的報價取得了宜春市宜豐縣的一處探礦權；比亞迪2022年8月宣布在宜春市投資285億元，建設鋰礦採選、碳酸鋰生產、動力電池生產項目；2022年3月，國軒高科則是獲得宜春花鋰礦業51%股權。

找買家賺差價 遇騙率高

正規礦產資源被政府和大企業把控，礦山附近的選礦廠只能從村民手裡買私挖礦石。挖礦之外，當地更多人則是找關係倒賣。

報導指出，江西省高安市商人趙啟泰（化名）看到機會。他今年34歲，去年3月，他開始倒賣鋰礦石，見證價格的瘋漲：同樣品位的石頭，3月每噸賣400元，年中就漲到1400元。

村民挖來的鋰礦石裝進飼料袋，堆在村莊空地上。（取材自財經十一人）

剛入行時，就有朋友提醒他，這行水深、騙子多，但他還是進來了。當年，房地產 是陶瓷之後的風口，他後悔沒在房價高漲前多買房。錯過了房地產，他不想再錯過新能源。

風口之上，宜春出現大量倒賣鋰礦石的人，趙啟泰只是其中之一。當地人的微信 朋友圈、抖音、微博上到處是尋找或售賣鋰的信息。

在這個利益鏈條上，貨主享有絕對的主導權。有一次，趙啟泰去貨場買鋰礦石，擔心品位無法保證，想先買500噸，並預付30萬元的貨款。對方一口回絕，稱1000噸起賣，太小的訂單不接。

還有一次，他支付100萬元貨款之後，對方拉著他去喝酒，飯後卻說不賣了，理由是貨被其他人訂走了。拉扯一番，對方退回99.8萬元貨款，稱2000元是當晚的餐費。「他們就是靠這手段賺各路買家的2000元」。

每天，趙啟泰「至少跟10個騙子周旋」。有的貨主在高品位的鋰礦石中混入雜石，若急搶貨，來不及辨認就整車裝走，最後只能虧錢。也有人假稱自己是領導家屬，有拿到鋰礦石的特殊渠道，市場價1000元一噸的石頭，他們報價1300元，但最後打款後，就杳無音訊。

多手倒賣 處處是陷阱

趙啟泰經常接到賣家的視頻電話，賣家會展示一堆礦石並聲稱認識貨主，詢問他是否需要購買。為防止買家私自拉貨，賣家在洽談階段不提供礦石的具體位置，只給模糊的地名。趙啟泰判斷，這類人不是一手貨主，找到了貨，就四處尋找買家，成交後賺取差價。

入行快一年，趙啟泰告訴「財經」，這種多手倒賣模式並不靠譜。他看好的模式有兩種：一種是從各種渠道蒐集到鋰礦石，將它們堆放在貨場，買家上門購買；另一種則是掌握第一手貨源，直接對接有需求的工廠，帶著工廠的資金和人員，前往貨源處拉貨，如此不用自己出錢，也能避免被中間環節欺騙或分利。