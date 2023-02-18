抖音停更、微信靜悄悄 不再線上帶貨的「老乾媽」陷退網疑雲

老乾媽食品公司是貴州企業運用大數據進行精準分析、精細管理的成功代表。（取材自澎湃新聞）

中國國民辣醬品牌「老乾媽」抖音 帳號已停更兩個多月，微信公眾號也停更近一年，微博 帳號更因「資質未經過年審」停用，引發「退網」疑雲；與此同時，市場有不少新進者，老乾媽的市場份額逐漸被蠶食。在直播帶貨風行的網絡時代，老乾媽還能否抓住年輕人的胃？

老乾媽官方旗艦店抖音帳號的第一條視頻發布於2020年2月27日，主要內容是老乾媽捐贈資金和食物馳援湖北。截至2023年2月8日一共發布789條抖音，累計獲贊119.0萬，該帳號的粉絲數為76.2萬。

中新經緯報導，老乾媽官方旗艦店目前最新一條抖音仍停留在2022年11月22日，內容是藉預測世界杯比分熱度宣傳直播間。該帳號曾於2022年11月22日-11月24日，連續三天進行三場主題為「老乾媽為世界杯助力」的直播，之後一直未有更新。而在此之前幾個月，該帳號幾乎每天都有直播。

抖音、微信皆不再更新

除抖音帳號停更外，老乾媽官方微信公眾號老乾媽，自2022年3月24日後便再無更新，最新一條推送的頭條標題是《「 老乾媽」 還是那個「 老乾媽」》，內容是經濟學者馬光遠的一段視頻講話。老乾媽官方微博「老乾媽風味食品」下一條內容也沒有，顯示「 該企業資質未經過年審」，最新審核時間停留在2013年9月4日（未年審）。

據媒體報導，創始人陶華碧2019年回歸後，老乾媽一改不做廣告宣傳的傳統，通過微博視頻進行營銷，當時還一度成為微博熱議話題。如今，「老乾媽退網」的猜測四起，據上證報2月10日致電老乾媽，接聽電話的工作人員表示，對於網上的傳言不清楚，但能夠肯定的是，公司目前經營一切正常。

知名調味醬「老乾媽」近年陷入線上線下雙頹勢，甚至抖音帳號已停更2個月，被解讀線上行銷發力不足。（新華社）

營收 下滑 跌出黔企前十

在過去很長一段時間裡，老乾媽幾乎就是中國辣醬的代名詞，曾長期占據著辣醬市場約五分之一的市場份額，年銷售一度突破人民幣50億元。然而，2021年老乾媽營收大幅下滑。根據「2022貴州民營企業100強」 榜單，老乾媽2021年的營收總額約為42.01億元、年減幅22.25％，名列榜單第11位。而在2017年和2018年榜單中，老乾媽還維持在第5位，之後開始滑落，直至2022年跌出前十。

事實上，這並非老乾媽首次營收下滑。2014年6月，老乾媽股權結構發生變更，陶華碧將個人僅持有的1%股權轉交給次子李妙行( 曾用名李輝) ，李妙行持股51%，李貴山( 陶華碧長子) 持股49%，陶華碧退居幕後。之後，2017年、2018年，老乾媽營收連續兩年下滑，直到2019年陶華碧回歸後才又重新恢復增長。

「老乾媽曾經的輝煌，依靠的是陶華碧的個人魅力。但在競品層出不窮、營銷形式日益多樣化的今天，在產品、渠道和品牌上，老乾媽的優勢明顯下滑。顯然，僅憑創始人的個人魅力已經不能取悅市場。」廣東省食品安全保障促進會副會長、食品產業分析師朱丹蓬表示。

川娃子什錦辣醬。(取材自微博)

李子柒辣椒醬。(取材自微博)

新品牌搶市 蠶食市場份額

朱丹蓬提到，作為非常傳統的企業，老乾媽創新升級迭代的速度和質量落後於整個行業消費升級的節奏，而當更多企業進入到辣醬行業的時候，它的市場份額開始被蠶食。

正如朱丹蓬所言，如今的辣醬領域，不僅誕生虎邦、飯掃光、川娃子、李子柒等新品牌，六必居、李錦記、海天等傳統品牌也在積極拓展辣醬品類。

據國盛證券研報，2021年，辣醬市場規模約264億元，同比增長2%，品類已經處於成熟期。老乾媽為行業第一，市場占有率約20%，其餘參與者包括辣妹子、茂德公、飯掃光、川娃子等。

不過，其他品牌想要撼動老乾媽的市場地位，並沒那麼容易。戰略定位專家、九德定位諮詢公司創始人徐雄俊表示，老乾媽在多年的發展中，一直都牢牢掌握著辣醬市場的領導地位，且遙遙領先，「尤其是在消費者的品牌認知方面，老乾媽有著很強勢的地位。雖然辣醬行業進入門檻不高，且沒有明顯的技術壁壘，但後來者想要撼動老乾媽的市場地位依然很難。」

朱丹蓬也提到，對於辣醬市場而言，新興辣醬品牌只是一個補充，目前規模還均較小，短時間內很難撼動老乾媽的地位。

但朱丹蓬同時指出，隨著消費主體發生變化、消費分層現象愈加突出，老乾媽想要守住這一市場，必須在創新方面投入更多的精力，包括管理理念、廣告營銷等層面。

虎邦肉辣醬。(取材自微博)

轉型不力 讓忠粉變心

曾經在調味品貨櫃上稱霸一方的「霸主」，消失在了互聯網的世界裡。如今已不是線下銷售渠道為王的時代，75歲的老乾媽創始人陶華碧、26歲的老乾媽似乎也走到「美人遲暮」的年紀，在內外多方面夾擊下開始了頹勢。隨著虎邦、飯掃光、川娃子、李子柒等新品牌蠶食市場份額，新浪財經報導，有專家直言，這些「新銳」有著「螞蟻咬死象」的趨勢。

老乾媽不再是唯一選擇

根據一份由新浪科技發起、520人參與的投票顯示，有57％的消費者還在繼續購買老乾媽，其中27％的人也會嘗試老乾媽以外的新品牌；另有40％的人不再購買老乾媽，其中有15%的人表示以前喜歡老乾媽而如今不喜歡了。這說明老乾媽仍有一批「死忠粉」，但也確實有不少顧客已「變心」，老乾媽不再像曾經一樣是唯一的選擇。專家分析，老乾媽的品牌形象老化、轉型不力是「忠粉變心」的根本原因。

中新經緯、南方都市報報導，隨著年輕消費者逐漸成為消費市場的主力軍，老乾媽也曾進行過一些年輕化嘗試，比如2019年，老乾媽打造魔性洗腦MV「擰開乾媽」，魔性的剪輯、鬼畜的舞蹈再加上不斷循環的洗腦神曲，試圖讓品牌顯得新潮年輕；而此前老乾媽也曾以紅色為底色、胸口印有陶華碧頭像的衛衣驚艷亮相紐約時裝周、與「男人裝」跨界合作，推出聯名商品等。此外，老乾媽還憑藉著一段鬼畜視頻一度登上微博熱議話題榜，引起網友討論。

辣椒醬市場 競爭激烈

目前中國辣椒醬市場競爭激烈，比如李子柒辣椒醬憑藉李子柒個人IP的加持，在市場逐漸占有一席之地。老乾媽2022年也開始直播帶貨。據灰豚數據顯示，老乾媽近一年共進行280多場直播，總銷售額為500多萬元，其中多數場次的銷售額為幾千元到幾萬元不等；而在最近一次2月10日的直播中，老乾媽官方旗艦店售出40多件商品，銷售額為1000多元。從當前的數據來看，老乾媽想要牢牢抓住年輕人的胃，單靠這些偶爾的創新恐怕難以實現。

老乾媽官方微博「老乾媽風味食品」，顯示「 該企業資質未經過年審」。（取材自微博）

未做創新 成上一代人食品

上海證券報報導，里斯戰略定位諮詢總監馮華青補充說，年輕的消費者認為老乾媽是上一代人吃的食品。事實上，老乾媽也固守其原有的成功產品未進行任何創新。與此同時，像虎邦這類近幾年誕生的新辣醬品牌，除了在品牌上與年輕人打成一片，更重要的是在辣醬領域不斷進行品類和產品創新，推出一系列包括小龍蝦辣醬、鮑魚辣醬、燒椒牛肉辣醬等，收穫了良好的市場和口碑反饋；這就造成老乾媽正逐步從一個全人群佐餐、佐菜的廣譜消費品退化成中老年群體的局限性消費品。