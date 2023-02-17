中國學校「瘦身潮」…一覺醒來，母校消失

學生學到的知識、拿到的文憑能否獲得回報，也要由就業市場的供需關係決定。有些時候，學歷與文憑只是必要而非充分條件。圖為研究生入學考試，考生排隊進入考點。（新華社）

出生率下降，使中國高校的縮招乃至「縮編」已悄然開始。官方的考量是，若人口數持續下滑，大學規模也不調整，那麼6年以後的初中、9年後的高中、12年後的大學將迎來幾百萬的招生 缺口，面臨生源「存量競爭」的嚴峻局面；而在教育 質量方面，18年後的中國恐是「人人都可以上大學」。而應對即將到來的大學關併潮，專家稱應讓招生與入學都回歸理性與常識。

南方周末報導，山西省政府日前公開的一則批覆稱，省政府同意山西師範大學臨汾學院併入臨汾職業技術學院，撤銷臨汾學院的建制。原臨汾學院人、財、物全部劃轉至臨汾職業技術學院，現有在校生由臨汾職業技術學院負責培養和管理，畢業後頒發原錄取學校畢業證書。這意味著一所全日制大專院校正式劃入了一所公辦高職院校。

山西師範大學臨汾學院已併入臨汾職業技術學院。（取材自山西晚報） 山西師範大學臨汾學院整建制撤銷。（取材自澎湃新聞）

小學到大學 都難倖免

「一覺醒來，母校消失了！」有校友聽聞消息後不敢相信「畢業十年，突然母校沒了」，有百年歷史的臨汾學院就這樣走入歷史，這座「中小學教師搖籃」的消亡讓校友扼腕不已。

其實近年來消亡的「母校」不只大學，不少人也在過年返鄉時驚訝地發現，曾經就讀過的中小學遭遇了「合併」或是「關張」的命運，引發一輪輪的嗟嘆與緬懷之聲。「母校消亡」的共同原因還是出生率的下降，亦即新一批學齡人口已經不足以「填滿」校園。

統計數據顯示，2022年中國的出生人口僅956萬，同年的高校畢業生人數則高達1076萬，當年秋季的高校招生人數也達到約1100萬；作為對比，2016年因「二孩政策」反彈的全年出生人口是1786萬，但這個數字很快就逐年回落，短短6年以後就已在2022年接近「腰斬」。

報導指出，不難想見，6年以後的初中、9年後的高中、12年之後的大學如果沿襲現有規模的話，恐將迎來幾百萬的招生缺口。這種招生規模越來越大於生源數量的趨勢是長期性的，更多畢業生的「母校」恐怕會因為生源壓力、辦學經費原因「一夜消失」。

擴招20餘年 亟待變革

頂級名校固然無需擔心生源問題，但普通高校的壓力勢必紛至沓來。「瘦身潮」下大專院校首當其衝，未來則會蔓延到部分普通本科院校。不然依照目前的招生規模與新生兒數量，18年後的中國恐將出現「人人都可以上大學」的情況。

對某些大學生來說，文憑只是一種投資，為的是進入心目中理想的行業，央企就是其一。此為示意圖。（中新社）

學齡人口的多寡影響著高校招生規模的漲落，中國上世紀末以來節節走高的「人口紅利」，給「高考擴招」、「學院升格大學」等打開方便之門，高等教育掀起擴招狂潮。那時，不少人也有過驚訝於「母校改名了」、「母校變得高大上」的經歷。而高等教育擴招20餘年來，過度教育、教育質量下降、名實不符等現象也屢見不鮮，招來「讀書無用論」、「新校區鳥不拉屎」的惡評。

一旦學齡人口無法匹配招生規模，「減重」在所難免。報導指出，高等教育「瘦身」不僅是人口少子化的產物，也是市場鏈條反饋的結果。經濟形勢變化帶來市場供需結構的調整，就業 市場帶來的壓力，並不少於「少子化」，這也會「倒逼」高等教育的變革。讓招生與入學都回歸理性與常識，是現實逼迫下的「勢所必然」，也是改進高等教育、調整求學策略的應有之義。