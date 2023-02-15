早在2015年，OpenAI就創立ChatGPT。（路透）

美國科技公司OpenAI 開發的聊天機器人ChatGPT 激發全球AI浪潮，中國企業到了哪一步？中美科技戰仍如火如荼，美國不斷祭出針對性且具殺傷力的制裁之際，中國稍一不慎就可能全盤皆輸。

★百度 搶先 中國版3月見

憑藉與用戶聊天過程中與人類相似的智能化表現，聊天機器人ChatGPT創下兩個多月內註冊用戶數量破億紀錄。在ChatGPT的引領下，微軟、谷歌、Meta等美國科技巨頭大幅增加對AI領域的投資；中國科技機構和企業也紛紛「亮劍」。據了解，中國版ChatGPT最快將於3月與公眾見面。

百度推出AI聊天機器人「文心一言」，預計3月向公眾開放。（路透）

綜合觀察者網、科技日報、錢江晚報及IT之家等報導，中國大廠同樣在快速跟進類ChatGPT技術，百度、阿里巴巴、360、網易有道、科大訊飛等公司相繼確認正在開發相關產品。

百度日前確認，投入開發「類ChatGPT」項目將在3月完成內測，並向公眾開放。該項目名稱已被確定為「文心一言」，英文名字為「ERNIEBot」。作為中國首家透露「類ChatGPT」項目的公司，百度表示，這一項目正在做上線前的衝刺。按照谷歌和微軟的節奏，文心一言開放內測還有可能提前。

百度官方微信公眾號還在2月9日發布消息稱，文心一言尚未註冊社交帳號。此外，百度透露，該公司擁有ChatGPT相關技術。在AI四層架構中，百度有全棧布局，包括底層的芯片、深度學習框架、大模型以及最上層的搜索等應用，而文心一言，位於模型層。

阿里巴巴也將開發自己的類ChatGPT系統。（中新社）

★阿里巴巴 還在內測階段

市場日前傳出阿里巴巴一名技術專家的爆料，稱阿里達摩院正在研發類ChatGPT的對話機器人，目前已開放給公司內員工測試。從曝光的信息來看，阿里巴巴可能將AI大模型技術與釘釘生產力工具結合。阿里方面稍後證實了這項消息，稱確實在研發中，處於內測階段。

自2021年起，阿里巴巴達摩院在多模態及語言大模型實現多個突破。2022年9月，阿里巴巴達摩院發布「通義」大模型系列，核心模型通過「魔搭」社區向全球開發者開源開放。通義打造了業界首個AI統一底座，並構建大小模型協同的層次化人工智能體系，將為AI從感知智能邁向知識驅動的認知智能提供先進基礎設施。

在阿里確認研發類ChatGPT的對話機器人後，BAT中只有騰訊尚未披露相關項目。不過，一位知情人士表示，騰訊內部的研究院已推出AIGC（AI生成內容）報告，業務側也在跟進，但按騰訊的風格，還是要等業務側有落地的東西出來，才會對外官宣。

網易有道AI技術團隊也被傳出已投入到ChatGPT同源技術在教育場景的落地研發中。目前，該團隊已經在AI口語老師、中文作文批改等細分學習場景中嘗試應用，可望盡快推出試用版，這將是AIGC技術在中國互聯網教育場景的首次應用。

網易有道布局AI多年，在神經網絡翻譯、計算機視覺、智能語音AI技術、高性能計算等方面具備核心技術。

國內數字安全公司360於2月7日在投資者互動平台透露，該公司計畫盡快推出類ChatGPT技術的試用版產品，並稱「AIGC技術除了在搜索引擎的應用之外，還可以輔助數字安全能力的提升」。

但在連續兩天漲停後，360披露股價異動公告，稱該公司的類ChatGPT技術的各項指標只能達到略強於GPT-2的水平，與當前的ChatGPT相比尚有代差。該公司何時推出基於類ChatGPT技術的demo版產品及其實際效果如何，均存在重大不確定性。

據科大訊飛2月8日在投資者互動平台透露，ChatGPT主要涉及到自然語言處理相關技術，屬於認知智能領域的應用之一，科大訊飛在該方向技術和應用具備長期積累。

科大訊飛並表示，公司已面向認知智能領域陸續開源了6大類、超過40個通用領域的系列中文預訓練語言模型，於去年12月啟動生成式預訓練大模型任務攻關，人工智能學習機將成為該項技術率先落地的產品，今年5月將進行產品級發布。

★京東ChatJD 聚焦2B行業

京東方面2月10日宣布，京東雲旗下言犀人工智能應用平台將整合過往產業實踐和技術積累，推出產業版ChatGPT：ChatJD，並公布ChatJD的落地應用路線圖「125」計畫。據悉，ChatJD將以「125」計畫作為落地應用路線圖，包含一個平台、兩個領域、五個應用。

一個平台是指ChatJD智能人機對話平台，即自然語言處理中理解和生成任務的對話平台，預計參數量達千億級；兩個領域分別為零售、金融；五個應用包含內容生成、人機對話、用戶意圖理解、信息抽取、情感分類，涵蓋零售和金融行業復用程度最高的應用場景。

京東近期表示，京東一直在ChatAI和AIGC賽道上推進，但更聚焦2B行業，近期有進一步突破，包括在這一賽道上推出下一代產品。ChatGPT近期以其驚艷表現迅速引發了各界的熱烈討論。基於產業需求推出ChatJD，定位為產業版ChatGPT，旨在打造優勢、高頻、剛需的產業版通用ChatGPT，專注產業垂直領域。

專家認為，ChatGPT擁有相似於人類的思考邏輯，未來有機會普遍作為商業應用。（路透）

●聊天機器人實測 「萬金油式的專家」

全球民眾瘋與ChatGPT聊天，中國媒體也不例外。據多家媒體實測結果，ChatGPT回答問題的速度快，條理清晰，內容生產效率上完勝人工，但有時也會「崩了」。不少回答內容只能說是四平八穩，不過是將人類思維賦予的資料進行重新排列組合，有些「比專家還專家」。用時下互聯網流行的一句話來總結就是「聽君一席話，如聽一席話」。

中新經緯圍繞12個熱門話題，與ChatGPT展開了一次對話，綜合體驗認為，ChatGPT在速度和條理等方面確實擁有了一定的顛覆性。可以預見，此類技術在未來的大規模應用，將對提高生產效率、改善人類生活起到一定作用。

但ChatGPT對問題給出的答案仍是人類思維賦予的，不過是將浩如煙海的資料進行重新的排列組合，並未超過人類的思維水平。它會給出相對不錯的建議，但有些答案就十分「口水化」，成了一個「萬金油式的專家」。這項技術仍需不斷完善，才能真正輔助社會發展。

與ChatGPT聊天節錄內容如下：

Q：諸多利好政策的刺激下，2023年在中國會是買房的好時機嗎？

A：雖然諸多利好政策可以刺激房地產市場，但是也不排除其他因素對市場的影響。因此，預測2023年是否是買房的好時機是困難的。我建議您尋求專業的財務建議。

Q：2023年A股能漲到4000點嗎？

A：作為人工智能技術，我不能預測股票市場走勢。建議您諮詢專業的財務顧問。

Q：你的出現讓很多人「瑟瑟發抖」，擔心會被替代。你能代替記者完成新聞採寫嗎？

A：新聞採寫是一項需要人類判斷力和靈敏度的工作，不能完全由AI技術完成。

Q：中國足球什麼時候奪得大力神杯？

A：很抱歉，我目前的知識截止到2021年，我不確認知道中國足球什麼時候贏得了大力神杯。

Q：可以幫我用文言文給女朋友寫封情書嗎？

A：當然可以！

汝知我心有多深愛，多多思念。今日書信直告：愛汝，深愛汝。愛如長江，洶湧澎湃；愛如高山，不可動搖。汝之美容，極其仙人；汝之溫情，深如海涵。願與汝終老，共枕而眠，直至永久，永遠。

Q：馬上到情人節了，推薦5個價值在1000元人民幣(約146美元)以內、清新脫俗的情人節禮物吧。

A：精美鮮花、個性禮物、專屬時光、健康生活、親密用品，希望以上推薦能幫助到你，但是最重要的還是要根據你的伴侶的興趣愛好來選擇適合的禮物。

Q：未來AI強大後，會毀滅人類取而代之嗎？

A：這是一個長期以來的擔憂，但是在目前技術和研究的水平下，不存在這樣的風險。然而，我們應該對AI的安全性和道德性繼續提出警惕，確保AI的發展對人類有益。