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耍「社火」 狂歡中貫穿幾代人的滿滿回憶

中國新聞組／整理
距今1600多年歷史，有「華北第一廟會」之稱的河南省浚縣正月古廟會上，幾十支社火團隊輪番表演，鑼鼓喧天，熱鬧非凡。（新華社）
距今1600多年歷史，有「華北第一廟會」之稱的河南省浚縣正月古廟會上，幾十支社火團隊輪番表演，鑼鼓喧天，熱鬧非凡。（新華社）

經費制約著社火演出和傳承社火文化，孩子們參演的安全性也引發疑慮。時代在變，耍社火既要起到增加「年味」的作用，也要傳承發展，跟得上現代的管理觀念。

今（2023）年春節，「社火」格外火爆。包括陝西西安馮村芯子社火、甘肅蘭州鐵芯子社火、青海西寧魯沙爾社火等精彩不斷，紛紛「出圈」。由於這是新冠疫情防控措施優化後的第一個春節，睽違多年的古老慶典重現，狂歡中的回憶滿滿，看得許多人熱淚盈眶。

極目新聞報導，社火是中國民間古老的祈求五穀豐登、祭祀土地的盛大狂歡和年節慶典活動，它源於古代的「驅儺」和春社、秋社民俗活動，已被列入國家級非物質文化遺產。廣義上包括鑼鼓、芯子、高蹺、竹馬、旱船、舞獅、舞龍秧歌等多種形式，如今實為年節時的「鄉村狂歡節」，鄉村以社火隊（社）的形式進行組織，融合廟會和集貿文化活動。

陝西省民間文藝家協會副主席、民俗專家王智介紹，在西北地區，幾乎各個村堡都有傳統的社火隊，大村一村多社，小村一村一社，或多村組成聯社，社火形式多種多樣，如馬社火、芯子社火，表演經費往往來自村民募捐，參與活動的鑼鼓隊、角色扮演者芯子孩童都是村民志願者。

講時機 大災大疫後必耍

今年春節，大批民眾追捧西北社火和社火文化。王智分析原因指出，鄉村耍社火就是辭舊迎新、驅疫打鬼、敬土地神，祈禱來年五穀豐登。一個村莊耍社火的慣例往往是一年一小耍、三五年一中耍、十年一大耍，且每逢豐收之年要大耍，大災大疫之後之年必耍，以此辭舊迎新，希望國泰民安、幸福安康。疫情政策優化後首個春節，自然成了鄉村耍社火的絕佳時機。

知名的馮村社火，是陝西長安的傳統民俗文化活動，以芯子的高、懸、妙、巧、新而聞名；表演裝飾一個台子，反映一個故事，表演前每個小孩裝扮的人物均按戲中人物造型打扮，台前幕後有數十名專業的社火隊員服務。馮村社火曾獲前國家領導人習仲勳「三秦絕技，西秦一絕」的高度評價。

今年50多歲的李武是馮村一經濟合作社負責人，他說，幾十年前，馮村社火是眾人合力抬芯子，扮演者立於芯子之上表演，演出過程中鑼鼓喧天，鞭炮齊鳴，觀眾無不叫絕。「如今，更多的是將芯子立於小型汽車車廂之上，省人省力」。

陝西省西安市新城區永興坊景區表演傳統社火。市民遊客在感受傳統文化中迎接新春佳節。...
陝西省西安市新城區永興坊景區表演傳統社火。市民遊客在感受傳統文化中迎接新春佳節。(新華社)

講劇情 展現各歷史事蹟

今年2月5日，元宵節上午，山西省晉中市平遙縣也舉辦了2023平遙中國年元宵節社火匯演。九派新聞報導，平遙的社火就是正月十五舉行的大型的文藝表演，每一個鄉出一個節目，主要表演內容是展現中國各個歷史時期的事蹟。

平遙縣的趙先生舉例說，表演展現80年代就會以「大哥大」、「桑塔納」（Volkswagen Santana）的場景等演繹，那時候人們勤勞致富，步入萬元戶的時代。也有從小時候場景演繹到現代的抗擊疫情等劇情，簡單來說是一個情景式的劇情，勾起了人們滿滿的回憶。

甘肅省蘭州市榆中縣則以太平鼓、鐵芯子、舞龍、舞獅等節目形式「耍社火」。據蘭州新聞網，鐵芯子是榆中城關流傳的地方民俗文化，其結構是每張木製方桌上鑲嵌鐵芯子主桿，以及根據戲劇情節、人物造型裝飾不同分桿組合而成。

榆中非物質文化遺產城關鐵芯子演出總指揮張維德表示，一般將五六歲孩童裝飾成戲劇人物巧妙固定在主桿、分桿所需位置上，並將露出的固定物用彩帶、花草及戲劇中使用的其他道具遮掩和裝飾，給人以玄妙之感，其高度一般為3至5米分為上下兩層，每台鐵芯子上多則三四人，少則二三人，由青壯年數十人將桌抬起，左右護圍，前呼後擁而展演。

遊人在山西省晉中市太谷區北洸村觀看社火表演。(新華社)
遊人在山西省晉中市太谷區北洸村觀看社火表演。(新華社)

講功夫 高蹺表演驚巧妙

連日來，青海湟中魯沙爾社火的高蹺視頻圖片在各大社交平台頻被推上熱搜。西寧晚報報導，魯沙爾是青海最早表演高蹺藝術的地方之一，特點是高懸、巧、奇，高蹺最高可達到3.2米，堪稱全國之最，被列入青海省市級非遺名錄，火了600年。高超的高蹺表演如同練功夫，要做到「有蹺勝無蹺」，每位表演者都經歷傷筋動骨的疼痛。

不過，也有地方的社火活動面臨傳承危機。馮村一支社火隊前負責人柏萬榮組織、參演社火30多年。他發現，上年紀的隊員不演了，年輕人懂得穿戴、戲份、化妝、綁娃的越來越少了，社火人才青黃不接，久而久之社火文化傳承也會受到影響。

近幾年因疫情，社火活動少了，年味淡了，今年春節社火重啟，馮村一經濟合作社負責人李武邁出了探索社火「職業化」的第一步。他所在的合作社與西安漢城湖景區、興慶公園合作，春節期間馮村社火進景區、公園。「既能讓村里的社火文化『名片』走出去，還能吸引遊客到合作社觀光旅遊」。

陝西省西安市漢長安城未央宮遺址公園社火表演。(新華社)
陝西省西安市漢長安城未央宮遺址公園社火表演。(新華社)

「社火娃」空中摔落 安全引憂

這個正月裡，沉寂了幾年的鄉村社火重啟。多地社火表演中出現的「社火娃」，因呆萌可愛、有趣的扮相引起全網圍觀而走紅。不過，他們在表演中吃零食、嗜睡、哭鬧的行為，以及狂歡之餘的意外，也引發網民關注。非遺專家建議，相關部門應建立健全社火隊表演備案制度。

極目新聞報導，2023年2月4日，西安市西咸新區斗門街道荊寺村耍社火時發生5名「社火娃」從芯子上掉落意外，斗門街道辦事處工作人員於2月6日回應稱，5個孩子均已留醫院觀察，身體狀況平穩，該村2月5日元宵節耍社火被叫停。該村村民張韜（化名）稱，社火隊沒給「上芯子」的孩子買保險，他們的治療、賠償等費用最終如何處理暫未定論。官方也尚未回應。

西安一位社火老藝人稱，社火隊會在春節開演前最少一個月開始準備、訓練，準備充分的社火隊一般不會出現意外事故。上述意外，可能是芯子年久失修，焊工維修時焊點出了問題，或是芯子採用生鐵所鑄，一旦受力不均，容易斷裂。

不僅斗門街道荊寺村有「社火娃」，多地「社火娃」的短視頻近日也在社交平台走紅。「社火娃」是在社火表演中裝扮各種人物角色的孩童，俗稱為「上芯子」。陝西省民間文藝家協會副主席、民俗專家王智表示，家長都爭搶著想讓孩子「上芯子」，寓意著辟邪除災、迎祥納福。

今年春節，「95後」的魏樂濛第一次回皋蘭縣過年。元宵節，她把「社火娃」在鐵芯子上裝扮的「送子觀音」短視頻發布在社交平台後，點讚近10萬。也引來網民質疑鐵芯子上的「社火娃」拿著工資卻在鐵芯子上酣睡，吃零食是為了搞笑，並擔心他們的安全。

魏樂濛解釋，這些「社火娃」凌晨4點至9點起床到社火隊化妝、穿戲服，到下午1點左右開始在鐵芯子上綁娃，隨後表演幾個小時，他們很辛苦，一般會出現困乏、嗜睡，甚至哭鬧等現象。「給他們零食既是哄娃，也是他們的報酬」。且鐵芯子下面有社火隊隊員全程保護，家長陪同。

魏存軍用三層的鐵芯子舉例，挑選頂層、二層懸空的「社火娃」體重不超過30斤，最下面的不超過8歲，加之鐵芯子最下端受力集中部分選用較粗的鋼管鋼筋鉚焊，上部則用較細但可承受孩童重量的小鋼筋焊接，符合力學原理，這就是從孩童的安全考慮設計的。「鐵芯子周邊還有多名隊員手持撐桿以便送吃的，撥開上方電線、樹枝，關鍵時刻可撐住社『社火娃』身體，保證安全」。

馮村一經濟合作社負責人李武說，此次參演馮村社火的隊員、「社火娃」有四五十人，合作方給的經費基本能包得住支出，還給社火隊全員購買了商業保險。「社火娃」的片酬大致是每人每天100元，商演給小演員買保險和支付報酬，是對他們的保護和鼓勵。

對於如何防止「社火娃」意外發生，西北地區一位不願具名的非遺專家建議，相關部門應指導和監督社火隊的後勤、安保等人員是否完備；社火隊更應著重加強對社火道具，特別是芯子等的更新、維護。此外，一些商演的社火隊給「社火娃」買商業保險的做法也值得推廣。

平遙社火表演「背棍」。（取材自九派新聞／平遙老鄉俱樂部公眾號圖）
平遙社火表演「背棍」。（取材自九派新聞／平遙老鄉俱樂部公眾號圖）

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