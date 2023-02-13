「得獎能寫入簡歷」6年辦34場的山寨作文賽 忽悠了誰？

教育部「雙減」政策目的在減少孩子的學習負擔，讓孩子們開心念完中小學。圖為近日中小學開學，某小學學生在「開學第一課」上踴躍發言。（新華社）

「雙減」政策減少了學校科目競爭，但有不少家長把內卷轉移到安排孩子參加校外各項比賽。即使不符合教育部 門合規競賽的零收費、非營利主辦方等條件，家長們仍急著帶孩子們盲目參賽。販賣焦慮也成為「雙減」實施後的亂象之一。

一項早就被媒體曝光其「套路」，不在教育部公布的白名單裡，主辦方法定代表人被列為失信被執行人，還被法院判決「不正當競爭糾紛」的「葉聖陶杯」華人 青少年作文大賽，卻能因為不少家長們的熱捧，而在6年裡辦了34次，被官媒央視質疑為山寨作文大賽。有部分家長要求政府加大監管力度，避免家長和孩子們參加了違規競賽上當受騙。目前主辦方尚未對此回應。

大賽群的公告內容。（取材自新京報／受訪者供圖）

家長群宣傳 有團購價

「豐富三科簡歷，3到6年級建議參加，也是六年級最後豐富簡歷的機會。」新京報報導，2022年10月，在多個培訓機構群和家長群中，團長們在群公告或團購鏈接中嵌入了這樣的文字，宣傳正值報名期間的「葉聖陶杯」華人青少年作文大賽省級初賽。團購鏈接還寫道：「葉聖陶杯作文大賽目前在國內語文領域含金量非常高，優秀選手在升學中有敲門磚的作用」。

何妮（化名）是發起比賽團購報名鏈接的團長之一。截至2022年11月上旬已吸引500多位家長下單，團購定價580元（人民幣，下同），含280元報名費、100元手續費和200元大禮包費。何妮介紹，按2:3:5獲獎比例，報名參賽總人數的20%、30%和50%將分別獲得省決賽一、二、三等獎，「只要得獎都可以寫進簡歷，最好是省一省二，能參加全國決賽」。

北京 家長楊清（化名）的孩子今年面臨小升初，他想給孩子報名作文比賽，豐富孩子的簡歷，他在某機構給家長講解小升初簡歷製作時知道了這項作文比賽後很心動，但代報名機構聲稱可直接進省決賽讓楊清起了疑，「正常的比賽，怎麼能直接進入省級決賽呢？」。

那麼，「葉聖陶杯」華人青少年作文大賽的獲獎證書能否如宣傳所說作為小升初參考依據？據家長提供的該比賽獲獎證書照片，證書由「葉聖陶杯」華人青少年作文大賽組委會頒發。但大賽主辦方，北京聖陶文潤教育文化有限公司註冊地所在的北京市朝陽區教育委員會強調，區內的小升初均為免試就近入學，不收取簡歷，沒有面試。

群裡家長分享的獲獎證書。（取材自新京報／受訪者供圖）

報名全國賽 費用更高

今年1月14日，第34屆「葉聖陶杯」華人青少年作文大賽全國總決賽在線上舉行，學生在考試平台的攝像頭監控下手寫作文，再拍照上傳。北京豐台家長林洋（化名）讀小學六年級的兒子也參加了。另一名家長介紹，林洋進入了何妮的團購群，兒子拿下省賽一等獎後，她又花1980元報名了全國總決賽。

據賽事組委會微信公眾號（「葉聖陶杯華人作文大賽官宣」）發布的徵稿啟事，第34屆「葉聖陶杯」華人青少年作文大賽分為省選賽初賽、省決賽、全國總決賽。6到18歲的小、初、高（含中專、技校）學生均可參賽。省級初賽不設置獎項且不收取報名費和評審費，入圍學生取得參加省決賽資格。省級決賽設置一等獎、二等獎、三等獎。

此外，何妮介紹，在省決賽中取得一等獎和二等獎的參賽者可晉級國賽。多個團購報名鏈接顯示，省決賽和國賽報名費用為280元和1880元。大賽組委會一位工作人員稱，2023年3月，組委會將面向小學六年級學生專門組織一場比賽，報名直接參加省決賽，取得省一、省二等獎的同樣可進國賽，報名費用與此前一致，並稱這是針對小升初的，再晚的話提交簡歷來不及。

教育部已多次重申中小學生全國性競賽活動不得作為招生入學依據。今（2023）年1月也再次強調，有關公司和個人散布「考試獲獎，助力升學」謠言屬違法違規行為。此前，教育部辦公廳等四部門也印發「面向中小學生全國性競賽活動管理辦法」，明確競賽不得以營利為目的，任何單位、組織及個人不得向學生、學校收取各種名目的費用，做到「零收費」。

作文比賽可以增加學生臨場寫作經驗，並有助學習。示意圖。（取材自環球網）

販賣焦慮感 黑競賽無視罰則

「被曝光了，大忽悠。」「教育部發文真正的葉聖陶杯是針對高中生的，華人葉聖陶是各大培訓機構糊弄小學生家長的。」在「葉聖陶杯」華人青少年作文大賽的帖文評論區，有家長在留言中這樣說道。

已連續舉辦多年的「葉聖陶杯」華人青少年作文大賽到底是否合規？報導指出，2023年1月，教育部發布的抵制中小學生違規競賽活動提醒強調，凡未列入教育部公布「2022—2025學年面向中小學生的全國性競賽活動名單」的均屬違規舉辦的「黑競賽」。而2019年度到2025學年的名單中，沒有「葉聖陶杯」華人青少年作文大賽。

天眼查和企查查顯示，北京聖陶文潤教育文化有限公司、北京聖陶國潤教育科技有限公司的註冊地址現在為一家傳媒公司辦公地。（取材自新京報）

兩比賽名稱 一字之差

事實上，關於「葉聖陶杯」華人青少年作文大賽的質疑由來已久。2021年4月，央視財經披露由北京聖陶文潤教育文化有限公司（以下簡稱「聖陶文潤」）舉辦的山寨「葉聖陶杯」全國中小學生新作文大賽或構成不正當競爭，其名稱與教育部批准、中國當代文學研究會主辦的「葉聖陶杯」全國中學生新作文大賽名稱僅一字之差。

另據裁判文書，2018年，「葉聖陶杯」全國中學生新作文大賽承辦方之一的中國少年兒童新聞出版總社以「不正當競爭糾紛」為由將聖陶文潤告上法庭。北京市東城區人民法院判決指出，兩項比賽名稱僅一字之差，中國少年兒童新聞出版總社使用的「葉聖陶杯」屬「反不正當競爭法」所保護的特有名稱，因此認定聖陶文潤存在構成不正當競爭的事實，應立即停用其「葉聖陶杯」名稱。

另因聖陶文潤未在指定期間履行給付原告賠償經濟損失102982元義務，2020年11月，法院將聖陶文潤列入失信被執行人名單，公司法定代表人康桂芝被限定高消費及非生活和工作必需的消費行為。

據了解，除作文大賽，「葉聖陶杯」系列賽事還包括國際青少年英語大賽、青少年語文綜合素養大賽、國際青少年趣味數理科普知識大賽、國際青少年編程創意大賽等7項，也都不在教育部公布的中小學生全國性競賽活動名單中。

楊清曾於2022年10月將這項疑似山寨版作文大賽投訴至北京12345平台。楊清說，朝陽區教委曾向他反饋情況稱去公司註冊地現場查驗，發現他們已不在那裡辦公。2022年末檢索發現，「葉聖陶杯」華人青少年作文大賽官方微信公眾號「葉聖陶杯華人作文大賽官宣」，其認證機構已更換為北京聖陶國潤教育科技有限公司，法定代表人於2022年1月變更為葉方元。

2022年8月18日，康桂芝又被北京市朝陽區市場監督管理局列為公司的關聯限制消費對象。而北京聖陶文潤教育文化有限公司、北京聖陶國潤教育科技有限公司的註冊地址相鄰，但其所在地實為一家傳媒公司。

監管加把勁 保護家長

查詢國家企業信息公示系統，2021年9月，北京聖陶文潤教育文化有限公司曾因違反「反不正當競爭法」被北京市朝陽區市場監督管理局處120萬元罰款。據當時的行政處罰決定書，北京聖陶文潤教育文化有限公司主要業務為組織經營葉聖陶杯系列賽事，並收取各省分賽及全國總賽的參賽費等費用，主要違法事實包括虛構舉辦賽事屆數，誤導消費者。