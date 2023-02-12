戲骨雲集 製片人揭祕「狂飆」幕後

電視劇「狂飆」在中國受到追捧。(取材自華西都市報)

超過25萬人打分、豆瓣評分高達9.1分、霸榜中國社交平台熱搜榜、帶火「孫子兵法」的熱賣……正如劇名那樣，中國電視劇「狂飆」無論是熱度還是口碑一路「狂飆」，成為開年的首款爆劇，可以說是「現象級」的影視作品。

華西都市報報導，「建議查查張頌文，不像演的。」春節期間，這條話題登上微博熱搜，溢滿屏幕的都是對演員張頌文的讚揚。借助張頌文的詮釋，觀眾得以看到在「狂飆」劇中反派高啟強如何「誕生」，這個曾經舉步維艱的小人物，如何一步步為非作歹步入歧途，墮落為黑惡勢力。

當然，不僅是反派高啟強，在演員張譯的表演中，觀眾更能感受到一位警察 ，為打掉不斷做大的高啟強黑惡勢力團夥，在長達20年的歲月中臥薪嘗膽、不言放棄的艱辛歷程。

演員張頌文在「狂飆」劇中飾演反派角色高啟強。(取材自華西都市報)

此外，高葉飾演的陳書婷、李健扮演的李響、賈冰詮釋的徐江……哪怕在「戲骨雲集」之下，仍有不少演員憑藉出色的表現，帶給觀眾驚喜和震撼。

演技活 豐富閱歷是基底

「其實劇本寫完之後，我們覺得京海市的人物生態描繪得非常生動，就貼合著人物去找這些演員。」說起如此成功的選角，該劇製片人、留白影視製片人徐泰回憶，無論是張譯、張頌文，或是倪大紅、吳剛等「老戲骨」，他們都是完全能夠駕馭劇本的好演員，「每一位都是帶著自己的想法給角色注入靈魂。」

劇中，作為黑白兩派較量的代表性人物，張譯飾演的刑警安欣、張頌文飾演的魚販子高啟強，自然成為最重要的主線。兩人也用行雲流水般的演技，分別展現了人物長達20年的成長史和相互較量的命運糾纏。

「安欣有非常完整的人物成長線，很感謝張譯老師的演繹，他把角色內心的想法和那種堅韌感變得非常合理化，又讓人能有共情感。」徐泰說，張頌文的表演也不用多言，他將高啟強這一人物的陰暗面和市井小人物的心境變化過程詮釋得淋漓盡致。徐泰感嘆，張頌文豐富的生活閱歷和表演經歷，自然能將這一人物展現得更為立體。

「其實大家能看到，『狂飆』中的演員平均年齡不算特別年輕，他們都有足夠的生活體驗。」作為一部時間跨度長達20年的作品，這要求演員不僅要完全理解「吃透」人物的成長過程，更要展示歲月在角色上的痕跡。說到這裡，徐泰不由得再次感謝了演員。他表示雖然劇本有人物小傳，但中間未在鏡頭中展示的人物「空白」，需要靠演員來補充完成，「整個表演過程中，所有演員都是在不斷地豐滿人物。」

劇情真 現實故事搬上台

區別於以往掃黑劇中將反派角色作為「工具人」的現象，「狂飆」將高啟強這個黑道大佬的「誕生史」展開在觀眾眼中。同時，安欣所代表的「白」，和高啟強所代表的「黑」，兩人從相識到走向割席再到對抗，給足了劇情的戲劇矛盾空間和情感複雜度，也探討著人性的多面複雜，讓觀眾更覺得真實。

同時，區別於「爽劇」的敘事路徑，劇中以一線刑警安欣為代表的正義力量，他們與黑惡勢力展開的長達20年的生死搏鬥中，沒有所謂的「主角光環」。更透過再現時代變遷下黑惡勢力的形成與崛起過程，讓觀眾感受到追求正義與真相的路是多麼漫長且艱辛。

「這一點要特別感謝我們的指導單位，中央政法委宣傳教育局 和中央政法委政法綜治信息中心。」徐泰說，觀眾之所以感到真實，是因為劇中不少故事都取材於真實故事。在創作的過程中，主創團隊翻閱了不少的卷宗和案例。譬如劇中出現的「電老虎」事件，在現實中真實存在。「劇中的故事，就借鑑了東北『李氏三兄弟』犯罪集團的這一案例，他們壟斷了一小部分的供暖系統，可以讓市民家裡的暖氣溫度低個兩三攝氏度。對於黑惡勢力來說，它是每天按百萬級在腐蝕國家的資源，這其實是這些黑惡勢力的隱秘。」

人性之惡讓人不寒而栗，人性之光更顯難能可貴，就如主角安欣，他憑著內心對正義的追求，在黑與白的遊走中堅守初心，令人動容。而在現實生活中，還有千千萬萬個「安欣」。「其實安欣取材自那些英雄模範們的形象。有好多一線的公安幹警，不管是刑偵還是禁毒，他們在一線堅守，幾十年如一日，他們都是『安欣』。」

隱喻強 勿忘初心是關鍵

另外，對於劇中花非常大篇幅來描寫高啟強的成長和轉變，有別於往常影視劇中，反派往往是「單一的壞」，出現了較多的人性複雜面，徐泰說：「我們想告訴大家，高啟強的每一次選擇，他都可以不選擇走向深淵，但是他覺得自己這個不叫壞，他所有的僥倖心理，到後邊的膽大妄為，視生命如草芥，都是因為他一步一步越走越黑，越走越惡。黑惡不是一天形成的，但可能下一步就是危害社會的違法犯罪。」

徐秦表示，安欣的每一次選擇，都是告訴大家什麼叫「勿忘初心」。所以這兩個人物20年的變化，也是告訴大家善惡怎麼選，正義跟黑暗怎麼選。

在「狂飆」劇中，演員張譯飾演一線刑警安欣。(取材自華西都市報)

帶火「孫子兵法」 「大嫂同款」

隨著收視率一路「狂飆」，電視劇「狂飆」之勢也蔓延到了現實的消費市場。大公報報導，劇中人物使用的同款物品、愛吃的食物、服飾無不受劇迷追捧，尤其是令反派主角高啟強手不釋卷的古書「孫子兵法」更被網友們評為「成功秘笈」，紛紛入手，由此登上了各家圖書網站的熱搜、熱銷榜。

據報導，「春節期間庫存不多，上個月賣了200多本，現在正在補貨中。」新華書店杭州市店業務部沈經理說，「受電視劇影響，現在不僅『孫子兵法』賣爆了，連同其他的國學精粹也一併熱銷。」

「『孫子兵法』有很多版本，我們賣的就是高啟強在劇中讀的那個版本。」打開某電商 平台，藍色封皮、售價12.8元(人民幣，下同)的『孫子兵法』月銷量已破萬。店主表示，粗略統計市場上「孫子兵法」兒童版、漫畫版、學生版、成人版有二三十種，「但『狂飆』裡看的就是我們賣的這個版本。」該店主強調說。

另據華西都市報報導，根據商業查詢平台表示，隨著「狂飆」的出圈，「狂飆」也被多方註冊為商標，但作為該劇的出品方，留白影視卻暫無商標申請。

對此，該劇製片人、留白影視製片人徐泰說，目前暫時沒有去想這些東西，「在我看來，『狂飆』這部電視劇的任務都已經完成，我們並沒有想在周邊上下什麼工夫。像『孫子兵法』這些事，都是我們意料之外，感謝觀眾的喜歡。」

此外，都市快報報導，隨著「狂飆」收官，熱度一路走高，劇中人物穿著的服裝首飾同款產品，成為電商平台熱銷品。作為全劇焦點人物反派角色高啟強之妻陳書婷造型相關的同款商品，已多次霸榜淘寶熱搜，被列入網友們的拔草清單；演員高葉(飾演陳書婷)的「大嫂同款」搜索量環比上周增長超200倍。

演員高葉(飾演陳書婷)的「大嫂同款」搜索量爆增。(取材自澎湃新聞)

近日，「大嫂」陳書婷的飾演者高葉下場回應網友，安撫消費情緒。她表示，「希望大家不要衝動，理性消費。每個女孩子都可以找到自己的獨特風格，做自己就好，每個女孩子都是又美又颯的大佬。」

隨著終集播出，「狂飆」熱度達到巔峰，「大嫂」陳書婷也因其冷艷美貌與酷颯個性，圈粉無數。與人物造型相關的「淘寶同款」，如蛋捲髮捲發棒、同色號口紅、耳環等商品，隨即登上淘寶熱搜。

「從春節開始，來專櫃指定要試『大嫂唇膏』的顧客不在少數。」杭州西湖銀泰某美妝品牌專櫃的導購楊雪勤表示，「最多的時候，半個小時接待十來位顧客，有一半指定要試『大嫂同款』色號唇膏的。」楊雪勤告訴大公報，借「狂飆」熱播，上個月她經手的銷售額增長了10倍有餘。