有錢又神秘 業內人士揭中國「島主圈」面紗

已移民澳洲的高先生在澳洲的河島。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

「34歲中國女子在日本 買70萬平方米海島」近日登上熱搜，相關話題引發網友熱議；在國外購買海島需要什麼條件？買島的需求是什麼？據了解，投資 、私人休閒、旅遊開發甚至移民 等是購島的理由，而擁有海外島嶼的島主就有30多位，「島主圈」神秘而又令人好奇。

擁有一座海島是什麼體驗？「34歲中國女子在日本買70萬平方米海島」登上熱搜，極目新聞報導，當事人張女士表示，她所述均為事實，她是以公司名義在日本購買一座海島近60%的產權，購買三年來第一次上島，目前正在規畫怎樣開發和使用海島。

據報導，張女士並非海外購島的第一人。華人島主聯盟圈子發起人林東先生，是中國最早購買私人島嶼的人員之一，彼時圈內稱他為「中國私人島嶼第一人」，他與李赫泊、裴梵明被稱為「中國島嶼三劍客」。

百島主 最貴2億人民幣

林東表示，張女士沒有申請成為他們島主聯盟的一員，他們圈子裡現在有幾百人，但還沒有擁有日本海島的島主。

林東表示，中國的島主有海島島主也有湖島島主，有一些島無論是外國人還是中國人都可以購買，但國家會限定一不能更改用途，第二要按照用途去開發，這部分是有要求的，比如三年之內要投入多少，做到什麼程度，申請的時候也必須有一份報告，「如果達不到荒廢了，國家就有權收回去。」

至於海外購島，林東表示，每個國家土地政策不一樣，購島條件就不一樣，但如果想成為一名真正意義上的島主，即擁有一座島嶼的所有權，就必須要有一定的經濟實力。他們圈內，最貴的島嶼價值2億多元(人民幣，下同)，便宜的也要兩、三百萬，這個還只是購買島嶼的所有權，開發花的錢比買島的錢還要多。

林東表示，日本、美洲、歐洲政策相近，很多人可買到永久性的土地，但是每年要繳一定稅費，買一座1000萬元的海島，可能一年要繳二、三十萬元的稅。南太平洋島國之前的政策中有部分永久產權的海島，但目前只能租99年。東南亞土地政策趨勢相近，本國人本國公司才能永久擁有海島。

林東買下一座廣西防城港海島。圖為林東在島上打太極拳。（取材自微博）

需求異 移民、投資皆有

「不同國家和地區，島嶼價格千差萬別，從幾十萬元到幾十億元不等。」林東坦言，買島至少要有1000萬人民幣閒錢。

據他了解，中國在東南亞地區和南太平洋群島購島的人較多，東南亞的優勢是距離中國比較近，南太平洋群島景色漂亮。另外，還有一些人買島是為了移民，如加拿大、美國都有相關政策。總體而言，每個人買島的需求各異，投資開發、移民、私人休閒等等都有。

就性價比而言，林東認為國人購島比較好的選擇是印尼，他們圈內就有幾個島主在印尼投資買島，價格在500萬元到1000萬元之間。

林東表示，他們圈內公認的島主，必須是擁有一座島嶼的所有權；而現實情況是，很多人屬於租賃或只有部分使用權。目前，他知道的在海外擁有私人島嶼的華人有30多位，因為很多人的隱私需求，準確數據無法統計，真實數據可能是這個數據幾倍甚至幾十倍。

業內人士透露，在海外擁有私人島嶼的華人有30多位。圖為全球華人島主聯盟圈子網站。（網頁截圖）

難維護 銀行貸款難度高

報導指出，林東說，海島不是按照大小來評估價值的，而是看這個島上有什麼東西，是否有建築物、淡水？生態環境如何？離後勤資源的距離多少？交通怎麼樣？如果一座島嶼沒有淡水，運營費用就很高，這個島就沒有價值了；如果整個島都是石頭，建設難度大，它的價值也會大打折扣；衣食住行等很多要素都要考慮，一般有十幾個要素可以用來評估一個島的價值。

比如交通，擁有一座島嶼，對很多私人島主來說，遊艇是標配，但更多人選擇的通勤方式是快艇，因為更方便快捷。在南太平洋地區買島，就需要一架水上飛機，在10分鐘到半小時之內，能飛到很多的島嶼。

據報導，小島建造房屋的成本也會比陸地的同等建築高出約1.5倍，從材料到工人都得用船運到島上。此外，還需考慮在不使用島嶼期間如何維護。此外，買島的銀行貸款難度很高，例如在東南亞地區買的小島，多半沒有所有權，銀行根本不可能會核貸，這些問題在買島之前都要做好功課。

疫情擾 目前更多人賣島

「目前更多人在賣島。」三年疫情對海島市場也有一定影響，經濟不景氣，很多人都想將手中的海島賣出。

「現在是想賣出去，也可以合作開發。」已移民澳洲的高先生稱，他在距澳洲黃金海岸附近，擁有一座私人所有權的河島，面積約670畝，距離入海口僅5公里左右，距國際機場也只僅有10分鐘左右車程，不遠處還有公路，算是交通便利，生活硬件條件齊全。

河島是高先生2015年左右買的，還有一座120多年的老房子，當時計畫做度假村，但所有的準備工作都已就緒時，疫情來了，後續所有的資金就沒有到位。他表示，現在能賣掉最好，如果有人願意合作也可以，但投資金額不能低於1500萬澳幣(約518萬人民幣)。

對於一些有意向投資海島的人，林東建議可以團購，這樣一方面可以減少投資額，降低投資風險，另一方面也可以群策群力，將島嶼做更好的開發和使用。

青島女購日小島 日網關注「侵略沖繩」

今年1月底，一名中國女性在社交平台發布關於她幾年前購買的日本一座小島的短視頻，據日本「SAKISIRU」網站報導，中國媒體報導後，此事也在日本社交網絡引起廣泛關注，有網民甚至聲稱「這是中國侵略沖繩的第一步」

「SAKISIRU」網站援引中國媒體的報導稱，這名購買日本小島的女性家裡主要從事房地產和金融業，她說島嶼是以公司名義購買的，小島面積一共70 萬平方米左右，用途不限於商業。

登上小島後，張女士表達自己的開心心情。（視頻截圖）

極目新聞報導，張女士說，買島的過程一波三折，簽約日期為2020年12月24日，小島面積在70萬平方米左右，整座島共917筆所有權證，公司購入720筆，剩下的分別是隔壁村和民間的。島上七、八十年前曾經有人居住過，可通水通電，因成交價牽扯到後期島嶼開發使用，因此不方便透露。

張女士自稱為青島一家連鎖餐飲企業的老闆，報導指出，一家該餐飲企業的前加盟店老闆表示，她和張女士是朋友，也看到張女士發的朋友圈確實有買島內容，從經濟實力和家庭條件來看，張女士完全有可能在日本買島；「她有家人在日本，有可能在日本買島。」

「SAKISIRU」網站稱，從這名女性發布的視頻和圖片等來看，有很多觀點推測她購買的是沖繩縣最大的無人島——屋那霸島，也有很多觀點將中國人購買日本島嶼視作一個問題。

在新冠疫情爆發前，曾有大量中國資本在日本北海道購買土地，當時引起日本政府的警惕和日本社會輿論的廣泛關注。環球網報導指出，這次儘管日本主流媒體並沒有大量報導中國女性購買日本無人島嶼的消息，但在日本社交網絡引起關注與討論。「SAKISIRU」網站稱，屋那霸島雖在安保上不是限制重要土地利用的對象區域，但若島嶼持有者將其轉賣給中國國企，那麼中國將獲得俯瞰擁有駐日美軍基地沖繩島的戰略位置。

在推特上，有日本網民評論稱，「將島嶼賣給中國人，那麼這就變成中國的領土。難道日本政府不進行抗議嗎？」「日本政府應盡快修改法律，阻止或限制外國人購買日本的土地」，「這將是中國侵略沖繩的第一步」等。不過，也有部分網民認為，沒必要對中國人購買日本島嶼反應太過激烈。「一切都是合法合規，為何對中國人購買日本島嶼就如此不滿和反對呢？」