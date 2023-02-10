「提前還貸」火了 但還錢竟比借錢難

多地下調利率救房市，卻意外引發購屋者提前還貸潮。民眾購屋示意圖。 （中新社）

欠錢的人拚命要還錢，債主卻千方百計阻止還錢，連官媒和專家們也先後發文稱「提前還貸並不可取」。如今這個現實可真有點魔幻。

繼爛尾樓、拒繳房貸等亂象後，中國房地產又出現新奇葩現象：「年輕人扎堆還房貸」。春節假期前，就有不少人排隊向銀行申請提前還房貸；春節假期後，還貸人數持續增長，大部分貸款 行不僅延長了申請案件的審核及作業時間達半年以上，甚至連夜大幅度增高還貸門檻，另類「雨天收傘」惹民怨。相對此前在房地產市場裡的態度強勢，中國的銀行，這次為何急了？

日前，「為何年輕人急於提前還房貸」上了熱搜。儘管不少專家建議，提前還貸並不可取，很多網民仍根本不「聽勸」，認為還房貸是個人行為，怎麼就變成有種被人操控的感覺。不少人在小紅書、微博、抖音等社交平台分享自己提前還房貸的經歷。購房時利率 高、還款壓力大、缺乏投資 標的，是年輕人選擇提前還貸的關鍵詞。

提前還款 可省90萬利息

為何人們紛紛選擇提前還貸？「利息太高了！」魏先生說，原來理財收益能覆蓋房貸，現在不能了，就想提前還了。每日經濟新聞綜合報導，據魏先生計算，其在河北的一處房產貸款金額70萬元（人民幣，下同），還款期限為25年，他已還款5年，如果現在提前20年還清，以5.2%的利率、等額本息還款方式計算，可以省下約37萬的利息。

隨著房貸利率不斷下行，吳逍分四次還完了90萬房貸。「最後銀行帳戶只剩下100多塊，月供1塊多，留著抵扣個稅用。」對他來說，提前還貸省下了一大筆。2021年購房時，首套房貸利率為5.88%（30年期），利息101萬，月供5300元左右。他提前還款，利率基本在4.1%至4.5%區間，最終2年提前還完，支付利息僅為10萬左右，省下了90多萬。

像魏先生和吳逍一樣提前還貸的人不在少數，網民們在各類社交平台上分享的主要是降低月供和縮短年限兩種方式。

銀行阻攔 關閉預約通道

「排隊還貸」，是近期「提前還貸潮」的縮影。王女士表示，她於近日在某國有大行手機App上申請提前還貸，下午收到銀行短信稱已審批通過，但還款的日期已排到了今（2023）年4月份。更有甚者，「某國有銀行提前還貸的業務已經排到今年10月份了」，一位該行員工表示，該行曾專門開會討論如何應對「還款激增」問題。

不止「排隊」，一些銀行的手機銀行提前還款的預約通道悄然關閉，也引起了廣大購房者熱議。有人表示這一功能的下線帶來諸多不便，如異地工作人群想要提前還款，則不得不前往貸款行所在地辦理。有網民說，他想趕快還完貸款省利息錢，銀行用了多種方式拖延他的申請案，是另類的還款「雨天收傘」。

一些手機銀行提前還款線上申請通道已關閉。（取材自每日經濟新聞）

小林是一名金融從業人員，去年9月，眼見所投資的理財產品收益率與「高高在上」的房貸利率漸行漸遠，遂將理財資金贖回，提前還了一部分房貸。近期想再還一部分房貸時，卻發現部分銀行關閉了手機App上提前還款的功能。而購房者就算申請成功，也要賠付違約金。例如，最高賠付6個月利息等。

報導指出，部分銀行會規定一年內或幾年內提前還房貸有罰息，但罰息的金額並不高，一般為幾個月的利息，很難阻擋客戶提前還貸的想法。不同銀行對罰息的規定並不相同，但也有一個共同點是，「一般而言，銀行是不希望客戶提前還款的」，在廣發銀行上海某支行從事管理會計工作的陳瑞表示。

陳瑞解釋稱，對於銀行來說，提前還款，如果沒辦法再以合適的利率及時貸出去，後續的營收就會下降，會出現利率的再投資風險。但是，如果客戶本身出現較大違約風險，或者整體系統性風險很高，為避免資產大幅減值，會希望客戶提前還清。

由於國內宏觀經濟環境仍處於修復階段，實體經濟回暖尚需時日，銀行對外投資可選對象減少。相較之下，房貸業務投資回報率更高，如果購房者提前還貸，將影響銀行包括利息在內的收入，同時提前收回房貸資金後，如果又沒有更多同等優質的投資標的，可能就會對購房者提前還貸軟抵制。

不少想提前還房貸卻被銀行阻於門外的申請者，抱怨銀行雨天收傘。圖為人們走過位於北京的中國人民銀行總部。（路透）

故意拖延？監管部門應查

提前還房貸對銀行並不划算，這在行業裡稱作「存貸雙降」，相當於縮短了銀行這筆貸款的盈利期限，畢竟銀行收入主要來自利息。但從2020年起，居民新增房貸開始下降，2022年更出現斷崖式下滑，僅有0.48萬億元，較2021年3.88萬億元下降3.4萬億元，降幅87.6%。如果居民再提前還貸，不僅減少銀行預期利息收入，更直接減少銀行當期的利息收入。

對於銀行來說，房貸業務是風險較低、收益穩定的優質長期資產，在經濟增長放緩的大環境下，更顯珍貴。加之「提前還貸潮」使得銀行貸款增量和增速的考核承壓，因此才有意提升了還貸「門檻」。

目前提前還貸涉及的購房者人數較多，且排隊等待的時間越來越長，銀行監管部門有必要介入調查，查一查某些銀行有沒有故意拖延等情形，還要督促銀行提高辦理效率。從根本上說，要避免銀行對購房人提前還房貸故意拖延，需要規範房貸合同，明確銀行對提前還貸的辦結期限。

收益倒掛的「鍋」 不能全由購房者扛

伴隨著多地頻繁調整首套房貸款利率，房貸進入低利率區間，不少貸款買房人開始考慮提前還款。收益倒掛成為購房者提前還貸積極性高漲、而銀行對此推三阻四的關鍵所在。有分析指出，收益倒掛的「鍋」不能全由購房者扛，銀行基於助力國民經濟復甦、民眾支出結構改善、社會責任承擔等方面，應當進一步優化服務，切實降低提前還貸門檻。

成都商報報導指出，近日為何出現排隊提前還貸潮，其背後原因可以歸結為一個關鍵詞：收益倒掛。前些年，房地產是優質投資品，高峰期部分地區房價年漲幅達10％、20％。而為了拉動市場，開發商聯合銀行，推出首付較低的寬鬆標準，帶動了更多人貸款買房。畢竟，相比於房價高漲幅，3％、4％左右的房貸利率可以忽略不計。

從近期部分銀行的財務報告來看，銀行整體收益率仍不低。2022年前三季度，國有六大行合計實現歸屬於母公司股東的淨利潤突破萬億元（人民幣，下同），較2021年同期增長6.47%。而2022年末，人民幣房地產貸款餘額（即藉貸期限內，購房者還未向銀行償還的貸款）達53.16萬億元。

房貸占比過高，會對人們日常生活、消費等構成沉重壓力，提前還貸能夠部分緩解這一壓力，也能讓人們在利息支出減少後有更多餘錢用於其他消費領域，從而帶動內需增長，並推動服務業等相關產業發展。銀行業應服務於國內經濟高質量發展大局，承擔更多社會責任，或可將之前從房貸業務獲取的收益中拿出一部分，回饋給購房者。

同時，引導銀行「脫虛向實」也是近年來重要的改革方向。透過國家政策引導，強化銀行將資金更多投入實體經濟發展，減少在房地產、金融等領域的盲目投資。與此同理，銀行為廣大購房者提前還貸提供支持，不僅能切實減輕購房者負擔，而且還能將資金用於實體經濟信貸，如此能倒逼銀行不斷提升對實體經濟的金融服務能力，減少以往「躺在利息差上賺錢」的路徑依賴，對於中國銀行業的國際化、市場化發展也是有益的。