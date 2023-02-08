「流浪地球2」 大秀中式科幻

「流浪地球2」劇照。（取材自中新周刊）

思維模式、流程和標準化管理，是電影 工業化的核心。硬核「黑科技」也給出了更為「紀實」的科幻想像。從「畜牧業」到「工地化」，中國科幻電影正在迭代升級。

作為「開啟中國國產科幻電影大門」的「流浪地球」的前傳，「流浪地球2」自2020年底宣布定檔以來即備受觀眾期待，最終也在2023年春節檔9天裡狂攬27億（人民幣，下同，約10.33億美元）票房。儘管有美國影評給出差評，也有北美影迷讚已可媲美漫威。而在導演郭帆眼中，這才開始邁進中國科幻電影工業化的門檻。

電影「流浪地球2」的故事發生在「太陽危機」的初期。相較第一部也許更加貼近劉慈欣原著的本意——絕境面前，人性與人類社會的複雜與糾結。劉培強和妻兒、圖恆宇和女兒丫丫兩條感情線；危機下橫跨數十年的社會變遷及天體碰撞、深海潛航、地月分離、核彈爆破等大事件帶來的視覺衝擊，為觀眾搭建起了一個更廣闊的科幻宇宙和對人類社會、對過去未來的思索。

為此，「流浪地球2」在籌備之初，就參照當下的標準類型片以及好萊塢 A級電影的資訊密度量，極力探索所能達到的資訊密度極限。首先需要完備的就是世界觀。他請來中國科學院20位科學顧問以百科全書的邏輯重新編寫世界觀。大到整個世界自然科學、社會組織架構等大領域在危機降臨後的變化，小到人工智慧MOSS介面中所有的機器指令等都包含在內。 郭帆導演在「流浪地球2」劇照拍攝現場。（取材自中新周刊）

這還沒完，「還涉及人物在這個世界當中遵循的各種規則，都要跟這個世界相匹配。哪怕是背景當中兩個科學家聊天，也得聊得有的放矢。」製片兼編劇龔格爾說，人物的行為舉止、思維邏輯，都需要嚴謹的世界觀支撐，否則角色的行動無法找到驅動力。

複雜道具 規模化生產

未來世界全景式的展現以及提高每一個場景的資訊密度，給影片拍攝帶來巨大工作量。5310張概念設計圖、95000件服裝、道具…每天一睜眼就是困難。影片中的世界雖發生翻天覆地的變化，但比第一部更接近當下，是一個近未來。「觀眾在影片中接觸自己熟悉的元素會更多，其實對我們挑戰更高，因為一個熟悉的元素帶有科幻感是一個很難處理的事情」，美術指導郜昂說。

因此，「流浪地球2」的美學體系仍然與第一部一樣，強調重工業寫實感，但第二部的寫實感又上升到了一個新境界，這一部分要歸功於「流浪地球2」道具的核心升級，可將複雜工藝簡單化，隨後規模化生產，不斷複製。「流浪地球2」的複雜道具實現了規模化生產，觀眾在影院看到了前所未見的、整齊劃一的優秀製作水準。

「流浪地球」後，郭帆被稱為中國最靠近科幻電影工業的人，如今他又往前邁進了一步，但這一步在他看來仍然微不足道。「第一部當然會有一些經驗可以繼承過來，這次也是有肉眼可見的進步，只是取得的進步和犯的錯誤按比例擺一起，馬上覺得進步可以忽略不計了。」

歷經錘鍊 升級「工地化」

預拍攝是不少好萊塢特效電影製作團隊會採用的工作方式，相當於彩排，這為劇組提前排掉了不少「雷」，即便如此，真正到了拍攝階段，每天仍然有層不出窮的問題。例如好幾次到了現場，郭帆發現主演需要等群演，因為群演沒有彩排到位；在龐大的隊伍中，就連吃飯居然也會成為問題。郭帆開始學著用現代企業管理制度，管理這個上萬人的劇組，這才開始邁進科幻電影工業化的門檻。

「以往一提到工業化，我們從字面感受上認為它應該是硬的，是硬體，是高精尖技術，是一些比較牛的機器設備還有分工精細。這當然是工業化的一部分，但我認為真正更重要的，應該是工業化的思維模式、流程和標準化管理，這才是工業化的核心」。在科幻電影工業化這條道路上，「流浪地球2」又向前走了一程。

更寬廣真實的未來、預拍攝等新技術新流程、批量化生產出來的高精尖道具產品、逐步轉變的現代化企業管理思維…四年前，郭帆提到「流浪地球」曾說比起國際科幻電影的工業化，他們還處於「畜牧業」階段，經過「流浪地球2」的錘鍊，中國科幻電影正在迭代升級。

「工業化不敢說，頂多咱算工地化吧？但工地化也還行了，知道戴個安全帽，知道大家什麼時候吃飯，就挺好」，郭帆說。

這些硬核黑科技 現實中能找到原型

中國新聞組／整理

近日上映的中國國產科幻片「流浪地球2」中，行星發動機、智能量子計算機等各種「硬核「黑科技」元素讓觀眾大呼過癮。其中有些領域仍待科學家研究突破，但太空 電梯、重型運載機、外骨骼機器人等高科技裝備已能在現實生活找到原型或重要進展。如「流浪地球」原著作者劉慈欣所說，電影給出更為「紀實」的科幻想像。科幻可能是未來歷史，值得所有人思考。

太空電梯

「女士們，先生們，太空電梯即將達到失重空間站，請做好準備，從右側梯門下梯。」中國小康網報導，這是「流浪地球2」中太空電梯播報場景，時速堪比高鐵，很快就可以達到距離地面36000公里高度的地方。 「流浪地球2」海報中的太空電梯。（取材自微博）

太空電梯的想法最早追溯到1895年。號稱航天之父的俄國科學家齊奧爾科夫斯基受到剛建成的法國艾菲爾鐵塔啟發，在鐵塔內架設電梯往返太空。2018年9月25日，日本用貨運飛船把一對用於世界首次太空電梯試驗的立方體衛星成功送往國際空間站釋放，為實現太空電梯邁出重要一步。

行星發動機

「流浪地球2」影片中，人類計畫給地球安裝上萬座巨大的行星發動機，推動地球開啟「流浪之旅」，這些發動機依靠重核聚變產生的巨大能量。 「流浪地球2」影片中，人類計畫給地球安裝上萬座巨大的行星發動機，推動地球開啟「流浪之旅」。（取材自中國小康網／視頻截圖）

長期研究核聚變能源的中科院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所副研究員王騰表示，核聚變反應是將兩個原子核重新結合，生成一個較重原子核過程，期間能產生巨大的能量，「利用這一能量推動地球，原理上是說得通的」。然而實現重核聚變首先要克服原子核間的靜電斥力，「我們當前廣泛研究的可控核聚變均採用輕核聚變」。當前研究已進入實驗堆和工程堆「章節」，但推動星球旅行為時尚早。

量子計算機

「流浪地球2」中，有一被譽為「全場最有價值道具」的最高算力智能量子計算機MOSS貫穿全局，可滿足數萬座發動機協同運作，並支撐「數字生命」計畫所需算力。電影中，量子計算機只有手提箱大小，但現實中的量子計算機看起來更像一個形狀複雜的吊燈，且必須在嚴苛的環境中運行。 「流浪地球2」中，有一被譽為「全場最有價值道具」的最高算力智能量子計算機MOSS貫穿全局。（取材自中國小康網）

事實上，量子計算機並非科幻。但這符合人類對量子計算機的期待——開啟下一個算力時代。2020年12月，中國科技大學潘建偉教授團隊研發的「九章」光量子計算機對在經典數學算法高斯玻色取樣的計算中用200秒解決了超級計算機「富嶽」要6億年解決的問題。一位中國量子計算領域知名學者表示，目前國內外量子計算機研發已實現第一階段目標，距離科幻電影中所展示的應用至少還需10年到15年。

外骨骼機器人

報導指出，「流浪地球2」中多次出現的「外骨骼機器人」，是形成更高效的人機一體化智能科學系統，已開始實現商業化，在汽車、航空、電力、礦山、銀行、建築等場景中落地。此前曾有行業媒體預計，2025年中國外骨骼機器人行業市場規模將達到人民幣105億元（約15.49億美元），期間年復合增長率為98.5%。 「流浪地球2」中吸睛的「外骨骼」機器人，工信部已發文支持其發展。（取材自微博）

而就在「流浪地球2」上映前不久的2023年1月18日，工業和信息化部等17部門印發關於「機器人+」應用行動實施方案通知，其中明確提到加快推動外骨骼機器人、養老護理機器人等在養老服務場景的應用驗證。