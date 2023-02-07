一代人的青春記憶 三里屯酒吧街 曲終人散

2023年1月31日是三里屯酒吧街商戶清空騰退的最後期限。趕在最後一天拍照、打卡的人絡繹不絕。（取材自北京青年報）

所有電視劇都有劇終，三里屯酒吧街作為北京 夜生活的地標，也即將成為一代人的青春記憶。

2023年1月31日晚，是北京三里屯酒吧街的最後一夜。過去近28年曾無比繁盛，這裡有歌、有酒，有故事，更多的是曾暢飲的一代代年輕人；如今的三里屯，是首都北京最具青春感和影響力的地標之一。隨著三里屯酒吧街將關停改造的消息傳出，民眾紛紛來到這條明星街最後一次「打卡」，回憶青春往昔；從業者則盼這次的升級改造，能徹底終結街裡往昔的亂象。

綜合大公報、北京青年報、氫消費報導，三里屯街道辦事處表示，此次三里屯街道啟動對酒吧街商戶的騰退，是因為經由第三方鑑定，房屋結構安全性已不適合經營，需馬上進行消隱和抗震加固，且事實上，租約已於前年到期，但未來，這裡將繼續保留酒吧街品牌，有針對性地升級改造，打造慢行友好街區，並引入輕食、咖啡等更多新業態。

1月31日是三里屯酒吧街商戶清空騰退的最後期限。「我今天一定要來這再看一看。」北京市民何先生說，自己第一次來三里屯酒吧街是1995年：「這條街留下了我很多美好的過往。」有老顧客回憶說，1998年酒吧街鼎盛時期，歌手那英、王菲演唱歌曲「相約九八」，整條酒吧街都沉浸在「相約九八（酒吧）」的旋律中。

鼎盛時期 人人相約酒吧

名為「男孩女孩」的酒吧距離路口最近，在此拍照的人也最多，「斯琴格日勒就是在這家酒吧唱歌才被發現走紅的。」兩位女子一邊為彼此拍照，一邊解釋著。據了解，「男孩女孩」作為一家以現場演唱而聞名的酒吧於1997年成立，當今流行樂壇的知名歌手辛欣、斯琴格日勒、馬鬱、李天華、筠子等都是從這裡走出來的。每天晚上都有現場樂隊的演出，人氣很旺。

「我從小住在這一片，可以說是見證了三里屯的變化，這條酒吧街快30年了，老闆大概得換了六批人了，裝修風格也在不斷變化。」60多歲的李先生說，上世紀90年代，這裡的汽配一條街，很有名。酒吧街、服裝市場也鋪滿整個三里屯地區。曾經全中國知名的燭光尋呼台就駐紮在三里屯地區。後來隨著不斷發展和規畫，也產生了新的商業樓宇和業態。

上世紀80年代起，酒吧文化成為三里屯的一大特色，這也是三里屯乃至全北京最早開發「夜間經濟」的地區之一。三里屯酒吧街的北邊是使館區，每天都有許多外國人到這裡來，特別在晚上會成群結隊地擁進來。有人在酒吧街上看了第一場live演出，歌手的名字叫崔健；有人在這裡喝下人生中第一杯酒，卻被高額的帳單嚇得瞬間清醒。

三里屯是北京最早開發「夜間經濟」的地區之一。（取材自北京日報「京呈」公眾號）

舊區改造 效果眾口難調

1995年，被視為三里屯酒吧街（北街）的起步之年，這並非它第一次升級關停改造。2004年下半年起，三里屯南街開始拆遷，大批酒吧告別三里屯；2017年，三里屯西街（俗稱髒街）也迎來了改造升級。過去20年間，「舊區改造」、「老街活化」等詞語似乎一直與三里屯酒吧街的生長如影隨形。

「很多老街坊一改就變味了。」北京市民呂大爺說，說起前門樓子和南鑼鼓巷以前都非常接地氣，可現在都改成了一樣的門臉，老街的感覺都見不著了。不過，遊客許先生則對改建過的前門大街、南鑼鼓巷等街區的印象非常良好，認為改造後的老街更加符合現代人特別是遊客們快節奏的遊覽需求，也更加整潔安全，整體感覺要更加舒適便捷。

「我是最早一批在三里屯酒吧的從業人員，當時是1992年，二十五六歲的我在店裡幫朋友賣酒、篩酒。這邊很多是鬧吧。」北京市民孫女士說，沒多久自己就出了國，有時候回國也會約朋友到酒吧，沒想到這次回國看到了要騰退的消息。

「00後」的大林2018年到三里屯酒吧街做服務生，他喜歡這裡的氛圍，月工資6000（人民幣，下同）也能養活自己。剛來時要從下午一直忙到甚至第二天早晨日出後把喝多的顧客抬上出租車 ，一邊是喝多的顧客，一邊是煎餅攤後邊排隊的白領，那場景到現在都覺得魔幻。服務生是每家店的臉面，老闆對形象要求很高，整條街服務生也因此以全國最快的速度在更迭輪換。

三里屯酒吧街留有許多人的青春回憶。（取材自北京青年報）

亂象頻發 終致客源流失

許多人懷念三里屯酒吧街的特殊風情，但這裡的亂象也不得不提。在一些人的印象中，酒吧大多與勁歌熱舞相關，甚至還會有不雅行為；來打卡的市民張甜（化名）說，她雖然經常路過這條街，但從來沒有走進去喝過酒，「總覺得這裡不安全」。

在三里屯酒吧街經營啤酒+洋酒吧15年的周哥是「70後」北京人，2007年，他花了70萬元從朋友手裡盤下了這間門店。當時房租一年是35萬，現在已翻了五倍。接手時，三里屯酒吧數量逐漸達頂峰，有普通清吧、夜店、爵士吧、威士忌吧、雪茄吧等各種經營型態。「整條街每一家都人滿為患，路上全是人」，周哥說，100平米小酒館生意最好的2012年，淨利差不多達200萬。

生意好了就會有投機者進場，用一些野路子破壞了酒吧街的口碑，比如酒水價格誤導、酒托氾濫、拉客亂象等。再加上服務費、卡座費等隱性帳單，周哥說，目的都是為了坑人。由此造成的危害是三里屯酒吧街從2016年後口碑流失導致本地客源的逐漸消失。有先見之明的酒吧老闆早幾年已將生意布局到了五棵松華熙，而更多人在疫情 期間已關門大吉。

酒吧門口張貼著限期騰退房屋告知書。（取材自北京青年報）

不再期待 北漂歌手被踢館

阿男是一位來自內蒙的北漂歌手，因為學習音樂，後期的出路無非是教學和表演，但想讓星探或唱片公司看上並進入娛樂圈，酒吧可能是普通人唯一路徑。於是阿男在2013年大學畢業後，懷揣5000塊錢踏上了北漂生活，第一站就是三里屯，一晃就是十年。

「剛來北京什麼都不懂，聽別人說過後海和三里屯酒吧扎堆，就背著吉他挨個進門問是否要駐唱，然後上台試試業務，這行業很殘酷，一出聲就知道結果，不是在踢館的路上，就是在被踢館的路上」，阿男回憶，這裡什麼樣的消費者都有，有喝多大把撒錢的，也有花2000連點十遍死了也都要聽一首歌的；2013年，在三里屯演出的歌手一個月收入可輕鬆破萬。