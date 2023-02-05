短視頻炒火加特林 「煙花刺客」價翻10倍仍一炮難求

遊客在三亞拿著加特林煙花慶賀新年。(Getty Images)

你玩過加特林煙花嗎？在禁燃令鬆綁與防疫 政策優化的加持下，加特林在今年春節暴紅，抓著它向天空「突突突」發炮，火光迸濺畫面成為最流行的年味象徵。一支出廠價20元(人民幣，以下同)的煙花，賣到消費者手中變200元，加特林成為「煙花刺客」。

今年春節，引爆社交平台的年味元素，非網紅煙花加特林莫屬。此種煙花是用十幾支或幾十支連珠吐珠類煙花組合而成，射速快、火力猛，燃放時會形成類似加特林機槍射擊的視覺效果。在平台網友煙花的視頻巨量分享下，加特林煙花成為社交平台上出鏡率最高的煙花。

連發炮真爽 大家都在秀

極目新聞報導，江蘇網友列隊燃放加特林、山東大媽「入戲」拿著加特林煙花匍匐、突擊…宛如打叢林戰，「看別人分享燃放加特林煙花的視頻很好看，也想試試」，90後的王志強(化名)在安徽合肥上班，臨近春節屢屢在社交平台刷到加特林煙花燃放的炫酷視頻，春節回到阜陽農村老家過年，他特意買了2支過過癮。「年輕人過年本就喜歡放煙花爆竹，加特林煙花的連發功能讓人感覺很爽，時尚 又炫酷。」

王志強在除夕前一天買到加特林煙花，售價90元每支，他覺得太貴了便沒多買。「後來在網上看到每支售價竟然高達幾百元，不可思議。」

被譽為花炮之鄉的湖南省瀏陽市大瑤鎮，當地煙花鞭炮企業迎來了一年中最為忙碌的銷售旺季。圖為爆竹廠工人正在搬運加特林煙花。（中新社）

據此前媒體報導，今年春節前夕，在「花炮之鄉」湖南瀏陽，加特林每支價格從原來的20元上漲到了60元，到了外地某些城市超過了200元，被稱為煙花中的「愛馬仕」。對此，網友直呼加特林是「煙花刺客」，零售價較出廠價翻了10倍以上，多是被中間商賺了差價。

在今年元旦前後，部分地區加特林煙花已成為搶手貨。走訪陝西西安了解到，春節假期結束後，不少零售商 的清倉銷售菸花爆竹多為兒童類的劃炮、竄天猴、摔炮等，加特林煙花年前早已售完。

說起暴紅的加特林煙花，西安零售商師紅(化名)用瘋狂來形容。她說，自己元旦前準備找經銷商拿貨，起初每支進價45元，後漲到60元，再後來進價超過了100元。「價格太高，拿回來沒法賣，也怕賣不出去，最後一支沒進」。

師紅說，萬萬沒想到加特林煙花進價、零售價一路猛漲，仍有人搶著買。「年後聽說附近有商戶最高賣到每支300元，簡直太瘋狂了」。

在瀏陽市大瑤鎮一家花炮銷售中心，工作人員（右）向顧客介紹花炮。（新華社）

零售商搶貨 還得託關係

西安另一位零售商朱小慶(化名)說，儘管加特林煙花進價水漲船高，還是有人搶著進貨。「元旦後我托關係找熟人，才找到經銷商進貨，每支進價60元，最終總共賣了大約50支，臨近過年那陣有錢也進不到貨了」。

加特林煙花暴紅，對於煙花生產商、經銷商來講，也實屬意外。

據湖南日報報導，加特林煙花的發源地在湖南瀏陽市大瑤鎮，當地全鎮有專門生產此類煙花的廠家7家，年產值近4億元。春節前夕，不少花炮企業都接到詢問加特林煙花的電話，反饋的結果都是缺貨。

在瀏陽市大瑤鎮一花炮車間，工作人員在製作花炮。(新華社)

臨倒閉花炮廠 起死回生

瀏陽市星視界煙花貿易有限公司負責人李浪作為加特林煙花的原創者，也被稱為「加特林第一人」。他指出，早在2022年9月，加特林煙花在當地已有走紅的跡象，有花炮企業搶著入局增設生產線，甚至有經銷商蹲守在廠房等著拿貨。直到春節前一個來月，出現了供不應求的情況。

「春節前那一陣兒，我的電話都被打爆了，只能無奈地關機了。」李浪表示，網傳因加特林煙花的暴紅，讓瀕臨倒閉的花炮廠起死回生的說法，並不誇張。

山東大媽拿著加特林煙花，玩起了「突擊戰」。（視頻截圖）

城市燒到農村 年輕人為溢價埋單

隨著天價加特林煙花賣斷貨，有人認為是炒火的。

陝南某縣零售商呂富(化名)在春節前先後進了兩批加特林，總共600支，進價從每支45元漲到75元，售價從70元漲到100元。

剛開始呂富嫌售價太貴，購買的人寥寥無幾。直到除夕前幾天，越來越多的年輕人返鄉過年，店裡的加特林煙花銷量一下子上去了。「他們都是看了網上的視頻來買的，我一個同學直接買了一箱（12支），花了1200元」。

明年還火？ 廠商不敢說

呂富告訴極目新聞，加特林煙花之所以突然暴紅，就是各個社交平台的短視頻「炒」火的。他坦言，煙花爆竹生意一年一個行情，今年是運氣好把囤貨賣出去了，下一年這個產品是否依然暴紅，尚無法預測。

著名商業導師、財經作家胡華成認為，加特林煙花受到熱捧，與產品特性、消費群體、報復性消費等因素也有關。

胡華成認為，加特林煙花的名字形象生動，在短視頻的助力下成了一種潮流，這種潮流一度由城市影響到了農村；燃放加特林並分享在網絡看起來時尚炫酷，讓燃放者有參與感、滿足感，特別是對年輕人頗具吸引力，年輕人隨之成了消費主力軍。

隨著「禁燃令」的鬆綁疊加全國防疫政策的優化，報復性消費、衝動型消費明顯，儘管加特林煙花暴紅使得其價格水漲船高，但是以年輕人為主力軍的消費群體仍願意為此支付溢價，這也是消費升級的表現。

加特林煙花的暴紅離不開社交平台短視頻助力、流量加持，但也有市場供求矛盾的現實原因。李浪所在的花炮廠每年的3月至5月基本把全年業務承接完了，春節前一般以完成這些訂單為目標。但隨著多地「禁燃令」的鬆綁和全國防疫政策的優化，這個春節前加特林煙花的需求量驟增，儘管工廠加班加點地生產，訂單積壓仍比較嚴重。

李浪表示，生產端產量、存貨有限，消費端需求驟增，造成供不應求的局面，一定程度上促成了加特林煙花階段性的暴紅。

報導指出，早在幾年前，加特林煙花已是出口國外的熱門煙花。李浪說，2018年加特林煙花開始推向國內，最先火爆在東北三省，後持續影響到安徽、浙江等省，在國內的暴紅路徑由此逐步擴大。

上世紀90年代開始，一些城市逐步禁燃煙花爆竹，不過2023年伊始，全國多地調整了煙花爆竹燃放政策。李浪表示，今年加特林的暴紅路徑也擴大到了重慶、山東、河南、陝西等多個省市，市場下沉至低線城市的趨勢越來越明顯。

網上出現各種自製加特林的教學。（取材自上觀新聞）

仿製品充斥 還有DIY版

然而，在加特林煙花暴紅的同時帶來諸多亂象。王志強指出，自己燃放的加特林煙花時長不到1分鐘，噴射的煙花視覺效果也沒有網上短視頻呈現的好看。「我購買的加特林煙花是不是正規廠家生產的，很難辨認。」他說，體驗之後感覺效果一般，「90元的加特林煙花也就值個40元」。

李浪坦言，在高額利潤驅使下，有部分企業通過改變效果來仿製、作假，消費者買到的產品和視頻效果相差太大，長此以往，加特林煙花暴紅的市場紅利，或是曇花一現。

此外，部分網友選擇自己動手組裝簡易版加特林煙花，並在網上分享DIY的教程和燃放效果，多地還出現了驅車違規燃放案例被警方查處，這些亂象都會對市場產生很大負面影響。

報導說，近日，隨著加特林煙花熱度的降低，李浪也在和當地的行業協會、有關部門積極對接商討，對暴紅背後的諸多亂象進行反思，總結經驗，為下一個春節「小高潮」作打算。有生產商坦言，下一個春節加特林是否依然暴紅，既要看「禁燃令」的後續鬆綁情況，又要在平衡市場供求、加大行業打假、規範生產銷售燃放等方面下功夫，同時抓住年輕消費群體是關鍵。