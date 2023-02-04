小農民一躍大演員 央視春晚「最大牌演員」：圓夢了

金長勇拍攝的微電影「我和我的春晚」，右邊是演員黃渤。（視頻截圖）

從張家口農田到央視大樓的距離有多遠？從臨演到微電影 主角要等多久機會？電影裡，帶著樂器的老兵圓了40年的夢；電影外，飾演主角的農民抹淚，第一次到央視參加春晚的他，也因為電影圓夢了。

2023年央視春晚裡，有一齣微電影「我和我的春晚」因為素人演員樸實情感引起網民關注。

故事中，男主角張建國曾是一名炊事員，因看春晚分了神，忘記吹小號通知戰友們吃飯，被班長調侃他「電視裡面吹去唄」。較真的張建國因此決定，「班長讓我上春晚，一定完成任務」。

退伍後的張建國修過車、養過牛、做過飯，還堅持給春晚寫了39年自薦信，終於圓夢，帶著他的小號，來到了央視春晚的錄製現場。

在微電影「我和我的春晚」中，金長勇飾演的張建國最終走上春晚舞台。（視頻截圖）

新京報報導，飾演張建國的演員是63歲的金長勇，他是河北張家口懷來縣的一位普通農民。留著花白的鬍子，說著河北口音的普通話，他在懷來天漠影視基地幹了20多年的門衛兼後勤，偶爾當群演。

「金叔身上有那種飽經滄桑的感覺」，一次合作後，導演 張大鵬決定邀請他當春晚微電影主演。第一次挑大梁，金長勇緊張到渾身冒汗，感覺總是前言不搭後語。後來，在大家的鼓勵和幫助下，他逐漸進入表演狀態，微電影也順利殺青。

跟微電影的張建國一樣，金長勇從軍時也待過炊事班。1980年，20歲的他在瀋陽空軍某部地勤部隊當兵，做了兩年儀器測手，在炊事班又待了兩年。儀器測手是細致活兒，需要測量火炮與飛機的距離，再將修正好的信息上報給指揮員。

金長勇拍攝微電視，也圓了自己上春晚的夢想。（視頻截圖）

在炊事班的時候，5名炊事員要給120名士兵做飯。有一次，有些戰士要去團裡領獎，一百多人的午飯都交給金長勇做。當時還有一個副班長協助看火，差點把飯弄糊了。在部隊，做飯是件大事，不能讓戰士們餓肚子。這段經歷也讓他更好地理解張建國這個角色。

當主演 開拍當天才知道

報導指出，金長勇接到這個角色是去年11月初。當時，單位同事讓他去北京 拍個片，他並不知道具體內容。11月23日，北京順義劇組正式開拍，導演張大鵬在片場他知道這次拍啥嗎，金長勇回答「不知道」。張大鵬說，「咱這部電影準備上春晚，你當主演」。

金長勇很激動，也感覺渾身不自在，怕演錯什麽。張大鵬讓他別緊張，還說找了幾個大明星助陣。金長勇一聽更有壓力了，他覺得自己是個沒有表演基礎的素人，應該是他給明星當配角才對。

之前演配角，導演跟他說了大概要求後，都是讓他自由發揮。這次不一樣，得按照劇本的框框來，要求也更嚴格了。那段時間裡，金長勇滿腦子都是怎麽把這個角色演好，才能對得起全國觀眾。

多年來的臨演生活，金長勇從沒有台詞的群演，到有台詞的配角，再到春晚微電影的主角，其實他多是本色出演，要麼演老農民，要麼演軍人。這是金長勇第一次當主演，開拍前他緊張到渾身冒汗。

微電影拍攝主要集中在2022年11月23至25日，大部分是在北京拍的，拍攝節奏比較快。金長勇印象最深的是11月25日，在中央電視台拍最後一場戲，時間緊、任務重，午飯都沒來得及吃，就趕緊上車換服裝，然後趕去現場。

金長勇之前在電視裡看過很多次中央電視台，第一次來到現場，他特別激動，還見到了沈騰、馬麗等幾位演員，專業演員都都挺照顧他的，鼓勵他「肯定沒問題」。

由於當時還處於保密階段，相關的拍攝信息都不能洩露，金長勇沒在中央電視台留影，有點遺憾。

金長勇與中央電視台大樓合照。（取材自新京報／受訪者供圖）

到央視 好像做了一場夢

今年1月14日，金長勇終於等到了春晚的正式邀請函來到北京參加彩排。以前他在電視上看過很多次春晚，第一次在現場看，燈光、音樂和舞台效果，都令他印象深刻。

除夕夜，金長勇坐在春晚現場觀看七分多鐘的微電影，播放完畢，期盼的小號聲從鏡頭裡響到舞台上，金長勇的眼淚嘩嘩直流，張建國的春晚夢圓了，金長勇的夢也圓了。

此前沒看過成片的他總是提心吊膽，不知道自己演得怎麼樣。看到片子時，現場觀眾都邊笑邊拍手，稱讚他表現得很好。「我好像做了一場夢，沒想到自己能上春晚，沒想到能坐在嘉賓席上，沒想到能現場看自己的微電影。」金長勇感動的說。

金長勇在春晚現場流下熱淚。（取材自央視）

微電影中的張建國立志上春號吹小號。（視頻截圖）

飽經滄桑的臉 被導演相中

紫牛新聞報導，上世紀90年代金長勇來到河北天漠影視文化傳播公司工作，平時在影視基地幹門衛兼後勤，性格耿直的他勇積累了不少好人緣。「主要是離家近，還能照顧家裡的農活。我覺得幹工作就追求幹到位，要把領導交代的任務完成」。

為了改善生活，金長勇也接群演的工作，在各種戲裡跑龍套，不過多是沒台詞不露臉的無名角色。一開始一天才八元（人民幣，下同），慢慢一路漲到幾十元一天，碰到劇組協拍這樣的好活兒，能拿到100元一天。

愛用素人演員的導演張大鵬表示，金叔是自己最早拍小短片的時候發掘的，他當時在裡面出演一個配角。「有一次上影視基地拍別的片子，看見金叔在那兒燒爐子，相中了他飽經滄桑的臉」。後來金叔跟導演合作了好幾次，在「啥是佩奇」裡，金叔出演了一個放羊大叔。他甚至還為金叔量身打造了一部片子「老陳的故事」，講述一個繼父與女兒的親情故事。

戰友群「炸鍋」 最怕被誤會

回顧春晚微紀錄片三天的拍攝過程，作為一位素人演員，金長勇需要做很多努力，才能跟上拍攝的節奏。

到了片場後，才發現跟自己演對手戲的都是大牌演員，其中還有不少是自己的偶像。比如黃渤，金長勇愛看軍旅題材影視作品，黃渤演的「民兵葛二蛋」就在他的私人片單上。

「當時我嚇出一身冷汗，旁邊還有央視記者跟拍，沒見過這陣勢，特別緊張。後來就給我愛人打了個電話，我覺得拍得前言不搭後語，老是不對勁。她說你別怕，咱們普通老百姓就是演自己平時的樣子，你怕啥呢！」

演員們也鼓勵他，沈騰說：「你就是演自己，你沒問題的，我怕，你不用怕！」後來金叔想開了，能上春晚太幸運了，就豁出去了。

金長勇與微電影主人公一樣，都是第一次到央視，左右為演員沈騰、馬麗。（視頻截圖）

「我不怕跟明星大腕對戲，他們是專業的，我就是草根。你跟人家差距大，反而沒有包袱，按照自己的來，後面就越演越順。」因為時間緊張，金長勇沒跟搭戲的明星合個影，也令他有點遺憾。

報導說，金長勇透露，因為壓縮時長，微電影還有沒播出的部分。他說，其中還有自己發揮不錯的地方。「方青卓演我愛人，她身患絕症，方老師演戲眼淚說下來就下來，她太有感染力了，我眼淚也下來了。」在他看來，這段戲裡，自己真把她當成親人，自然而然演出了真情實感。

金叔說，也略有遺憾，在片中軍旅生活的部分，是由年輕演員來完成的，自己主要拍攝的是老年部分。

登上春晚後，金長勇的戰友群「炸鍋」了，親朋好友一起給他發來祝賀微信。金長勇說，春晚現場不能看手機，他出了演播室後打開手機，微信一直有信息彈出來，持續到凌晨三點。「我看完都一一回覆，後來實在回不動了，心裡怕人家誤會我上春晚膨脹了」。