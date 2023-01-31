5集播放量破1.4億次 「中國奇譚」憑什麼火了？

「中國奇譚」以動畫形式講述了8個根植於中國傳統文化的獨立故事。（取材自環球人物微信公眾號）

前言：「中國奇譚」8個故事風格差異很大，但都流露出傳統與現代交織的氣息，讓觀眾在一個個時空跨越之中，感受有生命力的國創。

動畫作品「中國奇譚」自2023年元旦開播後，僅播出三集，就已在B站( 嗶哩嗶哩）拿下9.9的超高評分；目前更新上線的五集播放量已突破1.4億。其中8個獨立故事，或浪漫、或童真、或荒誕、或詭異、或驚悚、或引人深思，引起觀眾的強烈共鳴。有分析稱，「中國奇譚」裡8個故事鋪陳開一個極具中式想像力的世界，「已經很久沒有這樣扣人心弦的動畫片了」。

環球人物微信公眾號報導，這部由上海美術電影 製片廠（下稱「上美影」）和B站聯合出品的動畫短片集，由總導演 陳廖宇帶領10位分集導演歷時兩年創作完成。陳廖宇希望「中國奇譚」帶觀眾「遇見不一樣的妖」，讓東方奇幻美學煥發時代新生。更重要的是，站在中國動畫誕生百年的時間節點上，他希望「中國奇譚」這樣的作品能代表中國動畫的不斷探索。

妖怪精靈 承載人類想像

「志怪文化是人類對未知世界的想像，『中國奇譚』其實是在去發現和表達人類精神世界的不同鏡像，希望締造出『奇境入夢，我在其中』的觀影體驗」，陳廖宇說。在「中國奇譚」中，古代書生、廟宇泥像、胡同裡的黃鼠狼、案板鯰魚都有可能是「妖怪」或「精靈」，成為承載人們想像、情感、願望的載體。

最先播出的「小妖怪的夏天」，用新時代的語境搭配幽默畫風，中國畫技法，敘述家喻戶曉的唐僧師徒四人西天取經故事，滿滿的童年回憶殺。主角是一隻想吃唐僧肉的無名「小豬妖」，在「浪浪山妖怪公司」裡，背負著一晚上砍1000斤柴的超強KPI，「你在教我做事」，「去做，按照我的方法做」，來自小豬妖上級的台詞，讓觀眾聯想到職場上的自己，五味雜陳。

「小妖怪的夏天」劇照。（取材自微博）

第二部「鵝鵝鵝」改編自中國古典志怪小說集「續齊諧記」中的「鵝籠書生」，意指「幻中出幻，人生變化無常」。短片沒有對白，幾行文字講述背鵝人偶遇狐狸公子的荒誕故事，結合素描與水墨的黑白紅畫面，突出了中國志怪風的神祕。最後少女的珍珠耳環化成群鳥飛走，「引而不發」的朦朧情感，留給觀眾「言有盡而意無窮」的想像空間。

「鵝鵝鵝」劇照。（取材自微博）

白雪叢林中，一陣狼嚎拉開第三部短片「林林」的序幕。這部短片通過白雪、森林營造出「林海雪原」的肅颯意象。劍拔弩張的獵人與被逼到懸崖邊的狼，令觀眾情緒繃緊，狼孩子林林和獵人的兒子小虎成為朋友後，一場關於自我的交戰也步步逼近。最後，林林和長大後的男主隔河而立，他們到底是和解了，還是互生怨恨，誰也說不清，傳達著傳統文化美學的留白。

「林林」劇照。（取材自微博）

「鄉村巴士帶走了王孩兒和神仙」講述剛通了巴士的普通鄉村，孩子們在鄉間嬉鬧，在村民們熱衷求子的神廟裡，小神仙們每到夜晚便從石像裡出來……這兒時幻夢隨著鄉村巴士的遠去而終結。人們不再痴迷於拜神求子的儀式感，將被拆除的廟裡，兩位老神仙帶著小神仙、男主的兩個影子和狗、妖怪嚇傻的王孩兒坐上巴士，消失在這個村子。這輛巴士象徵著變遷的巨輪，和最後響起的嗩吶裡傳統鄉村的輓歌。

「鄉村巴士帶走了王孩兒和神仙」劇照。（取材自微博）

百年國漫 傳承與創新

大年初一播出的「小滿」以剪紙和皮影戲講述「井下寶船、湖中夢話」的故事。小滿兒時受到井下「黑魚精」驚嚇。井下船，象徵著小滿未曾解答的疑惑和未能原諒的自我，隨著小滿慢慢長大，他克服了這個陰影，那怪物不過是一條鯰魚。在唐代雅樂和紅金色調烘托出的節慶氣氛中，觀眾憶起各自童年祕辛往事。

「小滿」劇照。（取材自微博）

接下來3部短片，脫胎於中國神話的「玉兔」、描繪北京 胡同奇談的「小賣部」，以及具有東方浪漫風格的「飛鳥與魚」，都以細膩的中式美學為主基調，從不同維度對傳統文化進行新的時代表達。

「小賣部」。（取材自微博）

事實上，中國動畫片自1922年誕生，直至當下，傳統文化的現代化呈現已成為中國動畫片主流，也成為時代賦予中國動畫人的使命。某種程度上，「中國奇譚」背後是百年國漫的探索與傳承，展現出中國動畫賡續歷史而又不失創新的藝術表現力。

如果只用兩個字來形容「中國奇譚」，陳廖宇認為應該是「多元」。陳廖宇介紹，「中國奇譚」從2020年年底開始策劃，初衷就是讓中國動畫有更加多元的呈現。讓更多年輕導演有機會創作，給中國動畫帶去新的活力。「『中國奇譚』的短片導演都有一定的拍片經驗，同時處於很有激情的創作期」，陳廖宇說。

審美門檻 有責任提高

陳廖宇最終選中的導演，背景、知識結構、經歷、藝術風格都各不相同。儘管也有觀眾認為部分短片的主題有些艱深，但陳廖宇表示，創作者有責任提高觀眾審美門檻。「我希望呈現出動畫片的多元化。每個片子都有自己的類型、敘事方式和視覺風格，而『中國奇譚』中的很多閃光點，正是因為聚集了這些不同背景的人」，他說。

動畫短片集的內容視角也是多元的。陳廖宇發現，有觀眾從管理學角度批判「浪浪山妖怪公司」，分析了公司目標設定為吃唐僧肉是否合理，中層幹部朝令夕改令底層員工沒法做等等。陳廖宇表示，創作者並未從這些角度去編織故事，「但我覺得觀眾說得也挺對的。具備多種解讀性，正是作品的魅力，說明它提供了足夠多元的信息和內涵」。

而對於「小妖怪的夏天」的結尾，有觀眾提出，如果孫大聖迎頭一棒「打死」小豬妖，會更有衝擊力。陳廖宇說，開始的確有這個方案，但觀眾看一部電影，一是看到現實，二還要看到希望、看到溫暖。多數觀眾的情感是樸素的，就是好人得有好報。而小豬妖勇敢、真誠、善良，所以我們最終設置了這樣一個給好人褒獎的結尾」。

看到「這才是我心目中的孫大聖」這句影評時，陳廖宇鬆了一口氣，慶幸最終選擇了正向情感的結局，「不能玷污人們心中的齊天大聖」。

導演敘事 不負上美影

陳廖宇是「70後」，1990年從浙江美院附中考上北京電影學院的動畫專業。上美影1983年出品的「天書奇譚」，是他心中國漫的標杆式作品。 而上美影也是「中國奇譚」的出品方。對陳廖宇來說，這是一種壓力，也意味著某種使命，「要代表上美影的水平，就必須傳承前輩們的創作精神，突破自己原有的水平，膽子再大一點，再極致一點」。

「天書奇譚」海報。（取材自微博）

陳廖宇說，上美影的獨特氣質，是對動畫片多種可能性的探索——不模仿別人，不重複自己。陳廖宇很欣慰的是，有觀眾誇「中國奇譚」時說，「這才是上美影，上美影還是上美影」。陳廖宇看到這句評價，覺得心裡一塊石頭落地了，「我們沒有辜負上美影這3個字」。

作為一名科班出身的正統的動畫人，剛接觸「彈幕」這種網絡現象時，陳廖宇感覺「破壞畫面，太不高級了」。如今他覺得彈幕是一種觀影體驗，也深知如今的動畫產業面臨不一樣的網絡環境。特別是短視頻打破了傳統的視聽敘事方式，為傳播提供了更大、更好的機會。

總導演陳廖宇。（取材自環球人物微信公眾號）

這也正像短片「林林」中，獵人的孩子覺得小狼林林很可愛，很友好，我管你是狼還是什麼，對我來說你就是好朋友。這是一種童真，「創作者要有赤子之心，像小孩子一樣，對現實生活保有感受力，然後讓一切自然流露，而不是先入為主。一個人如果過早形成靠觀念去創作的模式，很可能就越來越僵化」。

一部動畫片的成功，少不了故事、畫面、美學、想像力等多種因素配合。陳廖宇更傾向於從創作者的角度解讀「中國奇譚」的流量密碼，「歸根結底，創作者要足夠真誠，只有你對自己是真誠的，才能把共鳴感帶給觀眾」。