住在房車7年 70歲游牧阿姨跑出「自由」的18萬公里路

張瀛正在省道上開車。（取材自上觀新聞）

59歲「自駕 阿姨」的故事讓不少人感嘆，其實在她之前，70歲的張瀛為了活出自己想要的樣子，小身子開著大房車，過了7年游牧式的旅居生活。儀表盤裡18萬公里的數字，是自由刻下的里程數。

70歲的上海人張瀛，她在2015年賣了房產，獨自一人踏上游牧式的旅居生活。1.6米不到的個子，背微駝，她站在2米多高的房車前顯得更為瘦小。

上觀新聞「原點」報導，人們總是將張瀛與59歲的「自駕阿姨」蘇敏聯繫起來。張瀛成名得早些，2016年在新疆伊犁、2021年在雲南麗江她接受過媒體訪問，2022年6月被抖音網友拍了一段生活視頻，讓張瀛再次進入觀眾視野。

在她之後，以中老年、退休 、房車旅行為標籤的視頻在各類社交平台上隨處可見。這些退休後開房車的老年人，與伴侶或朋友結伴，用旅行的方式養老，他們學著註冊自媒體帳號，頻繁地分享旅行見聞。

張瀛幾乎不會去看這些視頻，她也沒有為流量拍視頻記錄生活的習慣，甚至曾經有車友鼓勵她寫書並幫她出版，她也婉拒了。她認為自己不是在養老，而是在過一種自己想要的生活。

年輕時的張瀛就喜歡旅遊，還考了導遊證，但出上海的次數不超過5次。在當時的年代，跨省自由出行是很少見的事。

倔強學開車 悄悄上路

2009年，55歲的張瀛正式退休。她萌發出騎行中國的想法，她訂下一年騎行2000公里的目標，但最終只完成了700公里，「渾身酸痛，實在騎不動，身體吃不消」。

她試過燃氣助動車，但最終沒能堅持下去。騎行這樣的旅行方式，只能解決出行問題，吃飯和住宿問題依然困擾著她。擺在張瀛面前的只有一條路：學車。

張瀛學車那段時間，吃了不少苦頭。在駕校教練眼中，老年人記憶力和反應速度衰退，剛開始學車那會兒，駕校教練不還直接地說「你學不會的」。

儘管了解張瀛的脾氣性格，但當髮小嚴筱君（化名）知道她的學車計畫時，依然嚇了一跳。「她從小就這樣，很有闖勁，膽子也大」。2014年8月，61歲的張瀛決定再考一次，終於拿到了駕照 。沒多久，她就敢在沒有陪駕的情況下，從上海開車到青島改裝房車。

2015年4月，62歲的張瀛決定踏上人生第一次房車之旅。她打算去離上海不遠的浙江玩一圈。幾乎沒有人知道這項看似瘋狂的計畫，「我自己想做的事情，不需要告訴別人」。

她小心翼翼地駛上滬杭公路，雙手緊緊地握住方向盤，雙肩因過度緊張而高聳。她不敢開快，150公里的路程對她來說是不小的挑戰。但這種緊張並不能掩飾當時內心的興奮，前半生已經浪費了太多的時間，她迫不及待要出門。

張瀛為了追求想要的生活，開車上路已經7年。（取材自上觀新聞）

足跡遍中國 也曾遇險

「原點」報導說，在玩房車的人眼中，旅行和旅居有本質區別。張瀛認為，自己屬於後者。

剛開始自駕旅行，她也喜歡到各種景點拍照打卡，足跡幾乎踏遍全中國：自駕關興公路、獨庫公路、G318國道、中越邊境S325國境線，甚至獨自開車10小時穿越塔克拉瑪干沙漠。

她曾在夜晚開車沒注意到路面上的樹坑，輪胎陷了進去，最後打了修車公司電話才得以脫險；還有一次在盤山公路上急轉彎，冰箱外殼都摔壞了。但這些插曲都影響不了她對世界的嚮往。張瀛總說，「做了60年的井底之蛙，走出去後就像劉姥姥進了大觀園，哪裡都好看」。

張瀛也試圖給旅行賦予意義。2010年時，她曾參與前媒體人孫春龍發起的「老兵回家」公益活動，跟隨志願者前往當地老兵們的家中慰問。

但很快，她意識到許多人開房車旅行只是短暫地離開家一段時間，而她要的是以車為家，旅途才是她的生活。

張瀛的車櫃子裡，什麼調味都有，她正在用煤氣爐做飯。（取材自上觀新聞）

家當搬上車 什麼都有

張瀛的房車，並不是傳統意義上的一體式房車，而是客貨兩用車改造而成的。「別人出來玩都是東西越少越好，我恨不得把整個家都搬上車」。躺椅、電飯煲、熱水瓶、置物架、厚棉被……放眼望去，這個4.6平方米的空間內，塞滿了她的全部家當。雖然平時下廚只為了填飽肚子，但打開後車廂後會發現，做飯的廚具和調料樣樣齊全。

每次挪窩都成為張瀛的一件麻煩事，把所有家當裝進車裡大約需要1個多小時。她習慣於在房車旅行App上尋找住處，玩房車的人管這叫「窩窩」。很多次她開車直到深夜，只為找到一個自己滿意的「窩窩」。接下來她要將行李一件件搬下車，搭一個豎長的帳篷作為淋浴間。廚房在車後方，她做飯習慣用傳統老鐵鍋。車廂就是臥室，木板床上鋪著農村的老式棉花毯和土布。車側方木板下翻，再放上一把躺椅，就成了客廳。

每個區域都承擔著重要的功能。她洗碗倒水從不在「窩窩」邊，因為「這是自己住的地方，要保持乾淨」。她始終想維持一種家的儀式感。

這種感覺，她在以前居住的房子裡沒有感受過。母親早逝後，張瀛曾與父親和妹妹在同一屋簷下生活。1999年，她靠做保險的收入購置了一套屬於自己的房子，沒過幾年，她嫌市區環境太吵鬧，又把房子賣了，一個人在郊區過起了租房的生活。

張瀛在興仁市放馬坪高山草原。（取材自上觀新聞）

不結婚 「享受自由得接受遺憾」

家意味著婚姻嗎？張瀛對此並不認同。

報導提到，張瀛12歲讀五年級時遭遇文革被迫停學，17歲被分配到市郊農村插隊落戶。插隊落戶時有人給她介紹對象，她認為真要結婚了，兩個人可能一輩子都待在農村，這不是她所嚮往的生活。

到了談婚論嫁的年紀，因為工作不順心，張瀛拒絕了所有的相親，「我不想湊合過日子，沒意思」。也不是沒有心動的對象，但因種種原因兩人沒能走到一起。

「沒能組建家庭，會不會感到遺憾？」面對這樣的提問，張瀛沉默了，「遺憾，又有什麼辦法呢？」人生就是如此，她盡情享受著自由，也要接受遺憾。

張瀛不習慣戴老花鏡，她經常用放大鏡瀏覽手機。（取材自上觀新聞）

歲月在張瀛的身體上留下了痕跡。旅居前幾年，張瀛身體一直很好，體態也顯得較為健康，而現在的她身材瘦小，尤其是雙腿和臉頰。

報導說，張瀛在高速公路上開車久了，注意力無法集中甚至犯睏。有一次她起身端著碗往前走，身體不受控制地越走越歪。最近，她感到記憶力也不太好，東西經常隨手一放又滿車廂地找。有一次去洗車，她竟然忘記車鑰匙放在哪裡，翻箱倒櫃半個多小時，最後還是洗車店員工找到的。

張瀛的妹妹張惠芳（化名）比她小3歲，是她聯繫最多的家人。但張瀛從沒向妹妹講過這些身體的變化。她並不想讓他們擔心，也不喜歡被看成弱者。

「如果真的到了生活無法自理的時候，身邊又沒有子女照顧，該怎麼辦？」對於這個問題，張瀛的第一反應是：有些有子女的老人還不是沒人照顧。