純獄風 坐過牢變網紅

不少網民湊熱鬧扮成囚犯。（取材自微博）

刑滿釋放人員搖身一變成為網路明星，這股「純獄風」正一波波吹進直播間。「黑歷史」成了致富的流量密碼，勵了誰的志？犯罪被害人又作何感想？

不知從何時起，打開抖音 、快手搜索「刑滿釋放」，便會看到許多自述刑滿釋放的博主，用短視頻或者直播分享和創作，得到許多網民支持，一個「浪子回頭勵志網紅」新流量賽道因此悄然出現。但這些博主不是直播帶貨惹議，就是被翻出犯罪紀錄而突然關閉帳號消失。為這些「勵志網紅」們打賞、點讚，究竟是有違公序良俗，還是在幫助他們回歸社會？

罪行被曝光 網民怒了

紅星新聞報導，小紅書平台帳號「天郎哥哥」近日曬出自己的「釋放證明書」並寫道「我不會接受別人對我的施捨……重獲新生……希望大家關注我」，獲許多網民關注。不久，有網民發現並曝光其所犯罪行為強迫賣淫罪，紛紛表示其「不配重新開始」，「這樣的人如果可以做勵志網紅，真是荒誕至極」。該帳號很快搜索不到。

走出監獄大門，刑滿釋放人員多要重新適應社會。（取材自知乎）

與此同時，在微博擁有「尋親男孩今晚有沒有哭」帳號的主播，自述曾誤入歧途，進入「社會大學」（即監獄 ）及悲慘尋親經歷，在抖音上吸引了12餘萬粉絲後開始直播帶貨，用偏貴的定價向女性粉絲賣衛生巾，卻被挖出其所犯罪行是強姦罪——他曾持刀強姦不到15歲的女性受害人。消息曝光後，群情激憤，網民紛紛表示「憤怒至極」，「不可容忍」。

截至發稿時，在兩個平台上均已搜索不到上述帳號。但在多個短視頻平台搜索「刑滿釋放」，會有大量刑滿釋放人員經營帳號躍入眼簾。刑滿釋放人員做博主，是誰在關注他們？在直播間，有大量服刑人員家屬問問題、和主播互動並打賞，他們有許多無法從其他渠道解決的困惑，比如該給服刑人員打多少錢，送什麼樣的衣服是他們需要的。

主播成某（化名）在賭場做「小弟」後因經濟犯罪入獄9年多，目前做直播的他也為關注者解答疑難，有人者想去看獄中的親友，但對方總說麻煩，「我該不該去？」成某回答：「能去就去，那麼說是怕你折騰、怕你花錢、怕你費事，心裡肯定是希望你去看他的」。

主播王某（化名）則是把自己的「釋放證明書」貼在朋友圈封面上，上面寫著他的戶籍所在地、犯罪事由和服刑時間。事實上，自從有粉絲在直播間告訴王某，某抖音帳號主播的刑滿釋放人員身分是假的，浪子回頭是其假人設之後，王某就把自己的「釋放證明書」貼了出來。

主播王某曾因侵犯公民個人信息罪獲刑，他說，他做視頻帳號，因為不吐不快。「一是為了發洩自己心裡的壓抑，二是希望別人看到我的事情之後能夠遵紀守法，這是我的初衷，監獄裡面的生活真是太難了」。

被問及在帳號中直播帶貨是否抱有賺錢的目的，王某回答：「我現在沒有收入，粉絲告訴我可以掛小黃車，別人可以買東西，我肯定不排斥賺錢的機會，就掛了。但也沒有為此去講解商品，我連那些商品都沒有。」

成某則說，直播是一份有付出就有回報的工作，而他現在能找到的其他工作「收入和回報都不成正比」。經營帳號全為「養家餬口」，其直播打賞和帶貨收入有限且不穩定，但「好的時候要比我們這個縣城的平均收入高」。他稱自己並非利用刑滿釋放這一身分，而是因為這是他唯一的創作源泉、了解的內容。但他還是希望年後去找別的工作，如果工作不順，接下來就專心做帳號。

沒一技之長 工作難找

刑滿釋放人員做主播的現實是，出獄後缺乏一技之長，工作難找。王某說，出獄後，像開網約車、送快遞、送外賣這樣的好工作，他都找不到。成某則表示，刑滿釋放人員大多學歷較低且缺少一技之長，在被網約車司機等職業拒於門外時，最理想的去處是不需提供無犯罪紀錄證明的小企業。

「刑滿釋放」主播王某和成某都表示自己沒有簽約公司。成某說，他曾經短暫加入過「工會」——一個幫忙進行策畫和推流的組織，需要分成30%左右。「但是我這個類型太冷門了，很多內容他們都不知道，幫不上忙，沒多久我就退了。」

刑滿釋放人員可當「勵志網紅」嗎？對此，不同專家說法並不統一。

北京 市大禹律師事務所陳嘉偉律師表示，拋開公平與否，只說社會影響，刑滿釋放人員很可能會因為無法生活而變成一個更嚴重的罪犯、走上極端，社會應該對這種犯過罪的人有一定的包容性。

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍則說，主播是一個出現在公共領域中的社會形象，其代表的不僅是一個職業，往往更是需要粉絲和打造人設來進行對外表演的特殊職業。「現在對一些公眾人物，比如說明星偷逃稅、存在私德問題都要予以禁封，那麼對網紅來講怎麼能出現這種情況？還是要把底線給劃好」。

小紅書上的博主曬出自己的釋放證明書。（取材自微信）

刑滿釋放變流量密碼 價值觀挨轟

2020年7月6日，人力資源和社會保障部、國家市場監督管理總局、國家統計局聯合發布11個新職業，其中互聯網營銷師下面的「直播銷售員」工種成為本次頒布的國家新職業，引發關注。

「互聯網營銷師現在正在全面培訓並頒發相關資格，以後需要培訓和持證上崗。如果不允許有犯罪紀錄者進入這一行業，對用戶價值觀的傳遞和保護將起到一個重要作用。如果有MCN公司以此為流量口，用『刑滿釋放』做流量去帶貨，價值觀是不對的」，朱巍說。

洩露信息 可要求賠償

北京市中聞律師事務所鄧千秋律師則表示，僅因為相關人員以「刑滿釋放」的標籤博眼球而施予紅包、打賞等，「公序良俗」原則可能成為認定此種情況下的打賞、發紅包等贈與行為無效的理由，但需要具體、成熟的司法實踐予以明確，尚未見到相關判例。

律師陳嘉偉則提出，在上述引起網民憤怒的兩個案例中，刑滿釋放人員均是強迫賣淫、強姦等不被社會包容的犯罪事由，有具體的受害者和真切的傷害。如果刑滿釋放的強姦犯在直播中暴露被害人的相關個人信息，或其他損害到被害人名譽的言論、行為，博取流量，被害人可以通過民事訴訟要求賠償、停止侵權行為，策畫運營的公司可要求其承擔連帶責任。

「針對強姦罪，刑罰是沒有剝奪政治權利的。但是如果再犯侮辱罪，侮辱罪的刑罰是可以判處剝奪政治權利的附加刑，那麼刑滿釋放後在附加刑期限內，犯罪人是沒有言論自由的」，陳嘉偉說。

2022年4月，國家廣播電視總局網絡視聽節目管理司、中共中央宣傳部出版局發布「關於加強網絡視聽節目平台遊戲直播管理的通知」，嚴禁違法失德人員利用直播發聲出鏡，並要求網絡直播平台在主播和嘉賓選用上要嚴格把關，堅持把政治素養、道德品行、藝術水準、社會評價作為選用標準。

朱巍表示，「現在有幾十個職業確實是不允許有犯罪紀錄的人從事，這也是法律的規定。直播相關從業並沒有明確的法律規定，但重視價值觀導向。在導向問題上，如果把刑滿釋放作為一個流量口吸引大家，這肯定有問題」。

這些職業 拒聘更生人

檢索發現，公務員、法官、檢察官、法院書記員、人民銀行行員、新聞記者、校車駕駛員等職業，針對所有犯罪終身不得從事。而直銷員、導遊、出租汽車駕駛員、網絡預約出租汽車駕駛員等職業，則是針對特定犯罪（刑罰）終生不能從事。