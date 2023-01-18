1888萬彩禮事件背後 知乎淪「編乎」

「1888萬彩禮事件」引發輿論對「知乎」運營策略的關注。此為婚禮示意圖，圖文無關。（中新社）

「知乎」出現一篇「前女友父母索1888萬彩禮」的貼文，引發網友驚呼，也驚動政府部門。在隨時反轉的「知乎體」故事海洋裡，原本「有問題，就會有答案」的知乎，如今「只有問題，沒有答案」。

★文章杜撰 管理疑失當

一名匿名用戶日前在問答社區「知乎」稱，自己因無法接受前女友的父母向他提出1888萬元人民幣（約281萬美元）天價彩禮等結婚條件，最終和前女友分手的發文，被證明造假。儘管知乎對該帳號永久封禁，但期間引發的熱議，不僅使話題衝上微博 熱搜，也為知乎帶來巨大流量，再次引來平台管理是否失當，以及知乎是否淪為「故事會」的爭議。

時代財經報導，一位自稱是上海「土著」中產的匿名用戶日前在知乎問題「大家覺得江西的女生怎麼樣？」的一條回答稱，自己在國外留學期間認識來自江西萍鄉的女友，兩人相處三、四年論及婚嫁，前女友父母突然向他提出1888萬元天價彩禮、數千萬元房產過戶到女方名下、女方上百個親戚每人給10萬元紅包等不合理要求，他對此無法接受，兩人最終分手。

如此誇張的數字迅速引發軒然大波，不少網民將矛頭指向江西習俗。當地政府迅速回覆稱，根據核查，初步判斷該文章內容是杜撰，當地彩禮上百萬元的都極少。隔天，該回答被作者修改為致歉聲明，並承認杜撰事實。

之後，知乎小管家公告，該用戶存在「胡編亂造虛假或引人誤解的背景、情節，欺騙、誤導他人」行為，引發嚴重後果，對該用戶帳號永久封禁。知乎並強調，公司早在2014年就成立專門的平台治理團隊，遏制亂象。但是，對見聞進行編撰或轉述，是常見的內容生產方式，因此是否作者真實經歷，不是知乎判定不良信息的標準。

輿論就此開始轉向討伐匿名造謠者，要求追究造謠者法律責任。黨媒人民日報也發表評論指出，涉事用戶道歉，不能就拍屁股走人；此外，不能不追問的是，如此之假的帖子為何得以在知乎上大行其道？平台該履行信息內容管理主體責任，卻放逐了這一責任，這是失職。無論用戶還是平台，都應依法治理，才有警示效果。

江西曾出現68.8萬元人民幣的彩禮就被稱做是「天價」，更何況是1888萬元。此為示意圖。（取材自微信）

★商業化 變流量受益者

與此同時，關於「知乎不就是『編乎』」的討論也開始顯著增加。在#知乎永久封禁1888萬彩禮作者帳號#微博熱搜下，有評論直指，知乎也是流量的受益者。「我這幾天隨便一刷，首頁上各種跟這事相關的『故事會』，匿名的七大姑、八大姨都出來了，每個都是成千上萬讚，下面評論各種借題發揮吵成一團，一月份流量KPI超額完成。」

報導指出，這已逐漸成為用戶對知乎的主流印象。這個早期以深度內容、乾貨知識聞名的問答社區，如今越來越像一本電子故事會。而不斷尋求商業化突破的知乎，仍在加速這一轉向。知乎走向故事會這一轉變，無外乎一個關鍵詞：商業化。

2013年知乎放開註冊以來，隨著流入的用戶越來越多，早期菁英、高知的社區氛圍開始向更簡單、更有趣、更獵奇的大眾流量青睞內容靠攏，加之用戶為博曝光無所不用其極，在問題下編造故事的情況越來越多。最極端案例是2015年，一名叫做「海賊-王路飛」的知乎用戶，兩年內活躍在244個問題下扮演著不同的角色，後因發言矛盾被知乎小管家永久封禁。

自此，「知乎，分享你新編的故事」成為一句圍繞知乎經常出現的調侃。作為一個嚴肅的內容平台，「編乎」標籤很長一段時間都困擾著知乎，公司還曾一度限制這類內容的傳播。但這又引來一些作者的不滿，曾是知乎電影大V的兔撕雞說，2015年他網羅超過400多名創作者推出精品短篇小說 專欄「故事販賣機」，就因知乎對虛構故事「打壓限流」而遭遇流量嚴重下滑。

知乎對此始終否認。但報導指出，隨著知乎早前主打的商業化方向知識付費遭遇寒冬，超過200多位知乎大V跟隨兔撕雞轉赴微博。外憂內患之下，2019年，知乎開始向故事「低頭」，平台上的虛構內容極速增長。

同年3月，知乎推出鹽選會員，通過鹽選專欄的優質內容獲得付費收入，開始為網文創作者提供點擊分成、訂閱費以及版權交易費用等變現方式，並藉此推動用戶形成連續付費習慣。此時的知乎，與其打擊編故事，不如光明正大抓住流量密碼。2019年底，知乎正式發力拓展自己的網文業務，對創作故事性內容給予運營上的支持。

一位知乎網文創作者表示，知乎根據鹽選會員的有效閱讀次數、新增會員訂單量等方式計算收益，扣除推廣成本後，稿費與作者五五分成。但由於作者後台看不到總閱讀量、有效閱讀次數等數據，他們主要依靠作品的點讚數據估算稿費，平均一個讚值5元到10元，每月寫一、兩篇萬字長度左右的短篇小說，收入過萬元並非難事。

在過去幾年裡，這些小說有效地拉動了知乎鹽選會員的增長。廣發證券研報指出，知乎鹽選專欄占新增付費內容的比率從2018年12月的15%提升至2020年12月的79%，其中以奇聞和言情故事專欄占據熱度Top 100的87%份額；而教育屬性更強、內容偏深度的Live講座占比卻逐步下降。從數據上來看，鹽選會員也因此成為知乎最成功的商業化嘗試。

知乎早期具菁英、高知的社區氛圍。（取材自界面新聞）

★鐵粉用戶 不斷地流失

但同時，也有不少老用戶選擇離開。「現在知乎太奇怪了，打開就是一堆擦邊的內容和瞎編的故事，但有時候又有人想教你一點真正的知識，時不時還想賣你一點咖啡 液跟寫作課。」一名有十年使用史的鐵粉用戶說，這個深度知識問答平台一度是他最主要的信息來源，但平台上的內容越來越雜亂，廣告越來越多，還數次被問題底下突然插入的小說內容打攪，他決定出走。

該用戶的感受絕非孤例。當本該客觀嚴肅的回答裡擠進各種虐戀、出軌、報復的虛構故事，感到不滿的知乎用戶不在少數。在知乎加速商業化的過程中，大量老用戶、知乎大V加速流失。

知乎月均付費會員人數突破了1000萬。（取材自ZAKER新聞）

●付費會員攀升 月活躍用戶數下降

不少老用戶流失，可這並未影響知乎管理層的商業決策。2022年8月10日，知乎CEO周源在一封站內信中，驕傲地宣布從7月開始，知乎月鹽選會員數突破1000萬大關，並強調會員業務已從虧損到自給自足再到反哺社區，會讓社區生態更強大。

不過，知乎2022年Q3財報顯示，在會員收入節節攀升的同時，知乎月活躍用戶數卻首次出現同比和環比的下降。今年第三季度，知乎月活躍用戶數為9700萬，同比下降4.2%，環比下降8.4%。

在這背後，知乎又重新走到一個新的路口。過度的商業化，讓知乎利用十年時間建立起以內容為中心的平台調性，遭遇普遍質疑。作為一家商業公司的知乎與作為一家內容社區的知乎似乎難以達成平衡。

資深知乎用戶、大V王漢洋曾撰文反思知乎的問題時指出，內容水化被歸結於用戶越來越多所帶來的必然性，但這不代表知乎作為平台能推卸責任。「一般來說，知乎這種強討論和興趣的社區，都會選擇做好用戶區隔。像是B站，一個知識區的用戶可能完全和舞蹈區沒有交集。但在知乎，就會出現這樣的感歎：自己一個天文學優秀答主，為啥首頁會天天被推送婆媳關係內容？」

知乎內部人士對此不是沒有感知。2022年初，知乎副總裁、社區業務負責人張寧曾在一場關於知乎的圓桌討論上對此回應表示，用戶對知乎的批評集中在會員內容中的故事和小說，認為這不應該是知乎去做的事情。目前討論出來的解決辦法，一是要開發更多的付費內容品類，如非虛構內容、類型文學、嚴肅文學內容的引入；其次，故事和小說也是知乎社區基於用戶結構生長出來的內容，而且增長非常快速。

張寧說：「從我們的角度，會盡可能地去完善這類內容的供應，讓它的質量更好，更個性化地提供，而不是讓所有用戶都去看這類東西。」