尋蹤雪豹、守護中華鳳頭燕鷗 他們戰勝一切困境

2019年11月，監測人員在黃河源冬格措納湖用紅外相機拍到的三隻雪豹。（取材自新京報／受訪者供圖）

前言：有一群人在高原尋找雪豹，帶著相機跟著岩羊移動，留意地面刨坑與腳印；另一群人在荒島等待中華鳳頭燕鷗，在牠們乘氣流而來之前，清理棲地的鼠蛇，營造安心的育雛環境。等待漫長而枯燥，但他們的信念卻從未動搖。

在海拔4500米的阿尼瑪卿雪山中，藏匿著世界屋脊上的大貓——雪豹。阿尼瑪卿山是黃河流域裡體積最大的冰川 ，它位於整個三江源的黃河源區域。作為青藏高原雪豹核心棲息地之一，這裡生存的野生岩羊是雪豹的主要食物來源。

新京報報導，雪豹是阿尼瑪卿山區域生態食物鏈中的頂級王者。牠們身手矯捷，速度驚人，灰白的皮毛配上黑色點斑，為牠們埋伏在岩石堆中提供了方便。在野外，人們很難用肉眼捕捉牠們的行蹤。

1996年，雪豹成為「中國瀕危動物紅皮書」中的瀕危物種。2013年，國家林業局將保護雪豹列為優先任務之一，並啟動了第一個「中國雪豹保護行動計畫」。

2018年，中國多家科研和自然保護機構聯合發布了中國雪豹調查與保護現狀的報告，報告第一次匯總了中國雪豹分布以及面臨的威脅等信息，提出了中國雪豹保護的目標與行動建議。

2017年，原上草自然保護中心的創始人阿旺久美，與幾個同事在阿尼瑪卿山做野外調查時，發現了一隻雪豹。「幾秒鐘，那個背影就一閃而過」，這是阿旺久美從事雪豹保護工作至今，唯一親眼看見過的雪豹。

刨坑腳印 留下追蹤訊息

阿旺久美是青海黃南州的藏族人，他在2016年8月創辦了原上草自然保護中心後，這些年來，一直從事雪豹監測調查。

雪山中的尋豹人阿旺久美。（取材自新京報／受訪者供圖）

在雪山如何做雪豹的監測調查？他談到，首先要去找一些適合雪豹棲息的地方，牠們遊走在崎嶇偏遠的山谷邊緣，時常在帶傾角的石壁留下痕跡。其次，要觀察岩羊出沒的地方，對於雪豹這類捕食者來說，岩羊是牠們的主要獵物。此外，研究人員還會留意雪豹刨的坑，留下的糞便，以及雪地上的腳印。

阿旺久美在2017年與果洛州林草局和瑪沁縣林草局開始調查雪豹。在2000多平方公里的區域內架設50多台紅外相機，記錄到500多次雪豹活動的影像，說明這裡存在一個健康的雪豹種群。

回想起最初的監測經驗，剛成立原上草自然保護中心的時候，因為還沒有外部資金的支持，阿旺久美基本是用個人資金來從事監測和調查工作。

第一次進阿尼瑪卿山哈龍冰川地區找雪豹，阿旺久美與兩個牧民一起，在深山腳下往上爬了一天，在幾處山坡的懸崖峭壁間放置紅外相機。放置紅外相機對體力和耐力都是個很大的考驗，但那時他經驗不足，走了很多彎路。

紅外相機 捕捉嬉戲畫面

三個月後，阿旺久美再次進山取素材。到了相機放置的監測點卻發現相機不見了。幸運的是，在離監測點100米左右的山坡上找著了相機。相機裡面留下了三隻成年雪豹嬉戲的畫面，牠們有著粗壯的四肢、長而有力的尾巴。阿旺久美一行人都樂了，心想著這相機肯定是被這三隻大貓「蹭」掉了。

報導指出，由於雪豹數量稀少，分布地自然環境惡劣，調查起來十分困難。因此，當地牧民就成為最有優勢的幫手。從2017年到現在，共有200多名當地牧民志願者和環保人士參與了阿旺久美的培訓和監測的工作，監測面積大約為1萬多平方公里。牧民志願者們通過培訓，學會了找雪豹的痕跡，學會了放紅外相機以及收集信息。

相機的方向、角度、參數等都需要調試，安置一台紅外相機並不容易。目前阿旺久美的團隊中至少有5人，他們在野外放置紅外相機拍到雪豹的概率在80%以上。這都是憑藉豐富的經驗積累起來的。

監測人員在山坡處安置紅外相機。（取材自新京報／受訪者供圖）

經不完全統計，從2017年到目前為止，在1萬多平方公里的黃河源區域，阿旺久美團隊監測到的雪豹有130隻至150隻左右。

同一個監測點位，為了採集素材一年要爬上去三、四次。除了有一定的風險外，過程也有點枯燥。但阿旺久美覺得，雪豹不只是雪豹，守護這些可愛卻又瀕臨滅絕的動物，也是在守護高原生態系統——這1億人賴以生存的水源地。

中華鳳頭燕鷗 一度消失

在人類的視野中，中華鳳頭燕鷗曾消失了60多年。2004年，浙江省寧波市象山縣一座荒島上終於有了牠的身影，彼時，牠在全球只有不到50隻。

成對飛行的中華鳳頭燕鷗。（取材自新京報／受訪者供圖）

這座島叫中鐵墩嶼，位於浙江省寧波市象山縣韭山列島的東南面。每年4月，象山縣韭山列島國家級自然保護區工作人員丁鵬和科研團隊、志願者們都會乘船登島，抓蛇除草，安裝上假鳥，打開提前錄製的鳥聲，準備好一切，等待中華鳳頭燕鷗的到來。

新京報報導，在象山韭山列島國家級自然保護區，中鐵墩嶼並不大，東西長200多米，南北寬100多米。它本是一座荒島，五節芒草茂盛豐鬱，草叢中游竄著王錦蛇，碩大的老鼠四處奔走。只有在島的東南側，一塊平整得像剃了頭的岩地，顯露出人類活動的痕跡。這裡被打造成中華鳳頭燕鷗的繁殖地。

因為數量稀少，中華鳳頭燕鷗已無法形成集群，往往混雜在近親大鳳頭燕鷗中。作為全球5個中華鳳頭燕鷗的繁殖地之一，中鐵墩嶼繁殖地的志願者們需要24小時輪班，監測並記錄下中華鳳頭燕鷗的數量，以及後期繁殖、孵化與孕育的全過程。

2013年4月，象山縣海洋與漁業局海洋保護科的丁鵬與美國俄勒岡大學的碩士研究生康妮為了招引鳳頭燕鷗登島。在荒島上，他們住在石頭壘起來的房子裡，收集島上的雨水飲用，由於沒有冰箱，大部分時間都在吃南瓜和土豆。

康妮每天用電腦發郵件，給浙江自然博物館 研究員陳水華、俄勒岡大學羅丹教授等7人專家組匯報進展。由於人為撿蛋的原因，陳水華已有數年沒見到過中華鳳頭燕鷗了，他把希望寄託於這次招引，但康妮的匯報漸漸只剩下一句：「沒有鳥」。

巧合始於一場7月的颱風。經過東海的颱風掠過了南方某個無人知曉的荒島，破壞島上燕鷗原本的繁殖群，牠們只能啟程尋找一個新的繁殖島嶼。同一時間，丁鵬恰好修復了音箱，吸引了燕鷗的注意。

中華鳳頭燕鷗最顯著的特徵是黑色的嘴尖。如果用肉眼辨別，中華鳳頭燕鷗羽色潔白，混在灰色的大鳳頭燕鷗中，一眼就能看出。據統計，2013年，中鐵墩嶼最終招引到3300隻大鳳頭燕鷗和19隻中華鳳頭燕鷗。

混雜在大鳳頭燕鷗中的中華鳳頭燕鷗，羽色較為潔白。（取材自新京報／受訪者供圖）

打造繁殖地 復育有成

報導指出，追尋中華鳳頭燕鷗一年的陳水華，第一次得以長時間親密地觀測這種鳥類。中華鳳頭燕鷗身上藏有太多祕密，有關牠的研究太少。牠的習性、天敵、繁殖生態、遷徙路線……每年，中華鳳頭燕鷗來到中鐵墩嶼，就是一次絕佳的研究時機。

2015年，浙江省自然博物館派出范忠勇等兩名研究員去美國學習社群 吸引技術。范忠勇在美國觀摩了社群吸引技術的運用，學習如何記錄、觀察和研究海鳥的繁殖生態，如何跟蹤候鳥遷徙。他回來後，研究中華鳳頭燕鷗的工作才真正深入地展開。

2015年，工作人員給中華鳳頭燕鷗做環志，中間者為范忠勇。（取材自新京報／受訪者供圖）

2015年，項目組開始給中華鳳頭燕鷗做環志工作，給剛出生的雛鳥戴上腳環，上面刻著牠的編號，能讀出牠的性別與年齡。2016年，中鐵墩嶼上安裝了全方位攝像頭，監測中華鳳頭燕鷗的一舉一動。2020年，為研究牠的遷徙路線，研究人員又給10隻大鳳頭燕鷗裝上了衛星跟蹤器。

而丁鵬，則開啟了他每年的護鳥路線。每年，他都需要登島把荒草、灌木拔除；鋪設碎石；用蛇籠誘捕王錦蛇，轉移到其他島上去；再把老鼠除去，等候燕鷗的到來。

作為全球5個繁殖地之一，去年6月，中鐵墩嶼繁殖地引來93隻中華鳳頭燕鷗，創全球監測最高紀錄；同年9月，36隻中華鳳頭燕鷗的雛鳥孕育成功，再次創下了全球紀錄。如今，中華鳳頭燕鷗的全球數量已超過150隻。