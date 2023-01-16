盲人張洪 登世界之巔

張洪一行人在攀登珠峰。（取材自新京報／受訪者供圖）

在珠峰上能聽到什麼聲音？高壓鍋突突冒氣聲、直升機起降轟鳴聲、氂牛銅鈴叮噹聲、轟隆坍塌的冰崩聲。盲人張洪聽著這些聲音站上世界之巔，在8848米上，他感覺雪風呼嘯，周圍空曠且寂靜。

2021年5月24日上午11時15分，張洪穿著一身紅色登山服，戴著護目鏡，氧氣面罩。夏爾巴嚮導抱著張洪說：「You Summit（你登頂了）。」他隱約聽到對講機裡傳來人群歡呼的聲音。他曾模擬過登頂之後要喊的口號、打算做的動作，在這一刻，全忘了。

新京報報導，46歲的張洪是亞洲首位登頂珠峰的盲人。紀錄片「讓世界看見我」，陪著他一步步站上世界之巔。

21歲失明前 不識珠峰

在失明前，他從未見過珠峰的圖片。

張洪出生在重慶，父親和叔叔都是雙目失明的盲人，年幼的他，總用一根竹竿牽著父親和叔叔翻過大山，到十公里以外的鎮上乞討。21歲時，張洪因為青光眼失明。他變得暴躁易怒，總把自己關在房間，也想過結束生命。

張洪正在借助橫梯通過冰裂縫，下面往往是幾十米甚至幾百米的深淵。（取材自電影「讓世界看見我」）

女友夏瓊沒有離開，她一次次阻止張洪自殺。婚後，他們開了按摩店，張洪手藝好，日日勤懇經營，生活漸漸安頓。

不久後，他們舉家遷往拉薩，張洪結識了登山家洛則，一句「有沒有盲人登上珠穆朗瑪峰」的玩笑話後，40歲的張洪開始了登山鍛鍊。

從徒步開始，洛則帶著張洪去拉薩周邊的山上練習。他經常走幾步就會摔倒，儘管如此，洛則肯定了他的反應力、平衡力、協調力。張洪也逐漸找到登山的樂趣。

雖然他看不見，但是離開城市喧囂後的大自然，空曠、安靜，能聽見自己的呼吸，讓他感到放鬆、開闊。「你有足夠的時間和自己對話，也可以和大自然對話」。因為登山，他也逐漸打開自己封閉的生活圈，開始主動結識山友。

第一次登山 找到夢想

5800米的雪古拉峰是他第一次登頂的山峰。站在峰頂，山風呼嘯而過，吹得旗子招展，一種乾凈俐落的聲音。

張洪更加確定了，登山，就是他一直在尋找的「具體的事」。他不只是為自己，也想為夏瓊和兒子做點什麽。張洪想要證明夏瓊的選擇沒有錯，想給兒子樹立榜樣。此後幾年，張洪陸續登頂幾座海拔7000米的雪山。

2017年12月，在登山家澤龍的帶領下，張洪攀登卓木拉日康的峰頂。下山途中，澤龍讓張洪坐在滑雪 板上，他在後面用繩子拽住來控制方向和速度。突然，張洪感到腳碰到了一塊硬硬的邊緣，但他不知道是什麽。

澤龍指導他右腳踩住雪地，慢慢向右轉身，再上前幾步把他扶起來。等張洪站穩以後才知道，剛才，他已經滑到一個冰裂縫的邊上，左腳已經懸空，如果再向前半步，後果不堪設想。

2021年5月，張洪在嚮導的輔助下，借助路繩的牽引向上攀登。（取材自新京報／受訪者供圖）

新京報稱，普通人從尼泊爾攀登珠峰大概需要5萬美元。

一個盲人呢？交通、帳篷、物資、餐飲、保險，比普通人需要更多的夏爾巴嚮導，因為這些後勤保障，盲人攀登需要的費用是普通人的三、四倍，大約是15萬-20萬美元。

錢哪來？ 放下自尊湊夠

張洪面臨的首個困境是：錢從哪裡來？

不花這麼多錢的時候，張洪可以憑藉自身的毅力去登山。但珠峰不同，靠自己一個人走不通了。張洪曾放下面子跟親戚朋友借，但收穫的往往是陰陽怪氣的嘲諷，「你還是老老實實做你的按摩養活自己吧」。

但是妻子夏瓊支持他。她和親戚說，「他都已經看不見了，我們沒有理由阻止他追求夢想」。她陪著張洪訓練體能，去健身 房，去爬樓梯。張洪常常4、5點爬起來，在海拔3600多米的拉薩，穿著高山靴負重30多公斤，爬12層的樓梯，來回20多趟。

張洪的嚮導也換了。強子是擁有十多年的高山攀登經驗，從這個時候起，攀登珠峰的團隊算正式組建了——只有他們兩個人。一個是登山經驗較少的新手，一個是沒有與盲人相處經驗的教練。

在出發前一年，他還沒有籌到一分錢。為了借款，他會為一些商店開業的活動站台，在朋友、基金、企業及他所在的西藏阜康醫院的幫忙下。在低頭、放下自尊、拋開別人的重重疑慮之後，錢終於湊夠了。

出發之前，張洪帶夏瓊去了海邊，這是一場告別之旅。兩天後，張洪坐上了往尼泊爾的飛機。

2020年，張洪在健身房進行力量訓練，為攀登珠峰做準備。（取材自新京報／受訪者供圖）

冰裂縫 別人1步跨過 他得花幾分鐘

海拔5943米的珠峰南坡大本營，張洪在這裡花了將近一個月的時間，做完了行前準備、和夏爾巴嚮導磨合、進行高海拔適應訓練、登山裝備的適應性訓練等。

報導指出，在訓練初期，強子似乎還不能對「看不見」感同身受，不能理解聲音帶來的恐懼。當張洪在隊伍中停下來調整呼吸，他會毫不客氣地催促「後面所有人都在等著你」。如果速度太慢，拉長到下一個營地的時間，對體能造成極大消耗，他會說「珠峰不會因為你一個盲人給你大開綠燈」。

直到強子蒙著眼睛在碎石地裡走了一圈，他每邁一步都小心翼翼，伴隨著遲疑和慌張，最後腳步停下的地方，也不知自己身在何處。摘掉眼罩後，他和張洪的微小芥蒂似乎也破解了，他也多了幾分理解。

2021年5月19日夜裡，張洪、強子、攝影 師以及其他幾個夏爾巴嚮導出發。沿途縱橫交錯不計其數的冰裂縫是危險的存在。強子指揮，張洪用腳來回反覆試探，再用登山杖確定位置和穩定重心，有時張洪需要幾分鐘甚至十幾分鐘，才能跨過別人一步就能過去的冰裂縫。

在距離登頂100米處，張洪的氧氣瓶調節閥凍住了，氧氣開始洩漏。嚮導強子和隨行攝影師，決定放棄登頂，把自己的氧氣瓶留給張洪使用。

張洪和嚮導 獨自登頂

張洪想過和強子一起下撤。強子對他說，「我們以後還有機會登頂，對你來說，你可能一生就這一次機會。」說完，強子推了張洪一把，讓他繼續前進。

張洪面對的是未知的前路和無法用中文交流的夏爾巴嚮導，他們迎來了登頂珠峰的最後一關：希拉里台階。這是海拔8790米的一處長12米，近乎垂直的岩壁，遠看像一片刀刃，幾乎是垂直的，寬度僅有30厘米左右，兩邊則是上千米的懸崖，通常只能允許一人通過，一些地方甚至只能放下半個腳掌。

到達希拉里台階的時候，張洪已經走不動了，冰爪在岩石表面容易打滑，站不穩。他只好蹲下，用一隻手觸摸安全的落腳點，然後支撐身體把腳抬出去，在這樣的反覆中，花了近兩個小時順利爬上了12米長的希拉里台階。

張洪記得，過程中聽到夏爾巴嚮導大聲對他吼道「No，No，Stop，Stop」，他趕緊收回已經邁出去的右腳。

下山後從翻譯口中得知，夏爾巴人衝他吼的地方，但凡有點偏差，都可能直接墜落2500米，自由落體2分鐘。

5月24日上午11時15分，張洪登頂。

新京報說，下撤的路上，風雪猛烈，張洪不記得摔了多少次，有一次摔倒之後，他筋疲力盡，甚至陷入了短暫失溫，「眼睛剛剛閉上就一下子感覺到前所未有的舒服」。不冷了，外面的狂風也聽不到了，全身細胞放鬆了，身體好像飄起來。

沒有沉浸幾秒，張洪被夏爾巴人喚醒，睜開眼依然是暴風雪，身體依然發冷，張洪意識到，一旦閉眼，可能不會再醒過來。於是他強忍著極致的疲憊繼續前行。