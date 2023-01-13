春運票好貴 「差錢」的打工人回家過年好難

春運啟動，今年不呼籲「在地過年」，許多年輕人又要面對搶票難。圖為乘客在北京南站候車室排隊檢票。（新華社）

新冠疫情 燒了三年，中國官方的管控終於鬆手，不僅開了國門，境內管控也實施「乙類乙管」，今年的春節總算沒有「就地過年」的呼籲，遊子終於可如願返鄉；但是，春運開始，年輕人就不得不直面「回家的難」，一種是囊中羞澀的「難」，一種是搶票的「難」。

1月7日，雲南昆明，旅客在昆明站乘車。當日，中國2023年春運大幕開啟。 (中新社)

燃次元報導，據交通運輸部相關負責人表示，今年春運從1月7日開始，到2月15日結束，共計40天。春節期間的客流總量約20.95億人次；重慶的阿秀來北京 近十年，以前一直購買的是折扣機票，但今年，回家的機票直線飆升至全價——1500元，嚇得她果斷棄飛機、改高鐵，為自己省下600元。

家住河南濮陽的記者曉慧，以往都是坐北京直達濮陽的高鐵回家，今年沒搶到高鐵直達票，「就只能將先下單了頭一晚到鄭州 的車票，在鄭州花170元住一宿，然後再坐火車回家。」

因為回家難，需要尋求各種tips，各社交平台網友分享的搶票攻略五花八門，比如可以在各種軟件搶票，候補「外掛」搶票，以及讓朋友助力搶票等等；儘管回家不易，但網友們在過年這件事上，都在齊心地抱團取暖。

800元機票漲兩倍 27歲，他改坐高鐵

27歲web3從業者白白原本預計元旦回家，沒想到被機票價格「難」在了路上。

往年臨近新年，白白都習慣了「不看價格」隔天買票，從沒「吃過搶票的苦」，從北京去四川西昌的單程直達機票不過800元，因此他「不知搶票為何物」，每次都走得隨興。

但元旦前一天他打開攜程頁面，卻發現往年800元的機票價格飛漲到四位數，價格幾乎是往年的兩倍，「也許是因為碰上了元旦吧」，他打算過了元旦的高峰期再回家，「多少能省點錢。」但他的「小算盤」落空了。

元旦假期最後一天，白白盯著頁面上四位數的直達飛機票價「目瞪口呆」，票價根本就沒下調的趨勢；直達機票實在太貴，算上往返就要3000元了，想想就「肉疼不已」，只好先坐飛機到成都，再從成都想辦法回家。畢竟，從北京到成都不過幾百元，還在承受範圍內。

不過，如果從成都飛回西昌，不僅涉及到機場之間來回跑，可能錯過時間的問題，票價也並不划算，最終，白白還是把主意打到「高鐵」上。

他嘗試搜索從成都回西昌票價，被二等座只需149元的價格「晃瞎眼」，雖然高鐵最快也要三個多小時，幾乎和從北京直達西昌的飛機一個時長，但在高票價面前，犧牲一點時間也不算什麼了。在回家的高鐵上，雖然滿身疲憊，不過看著窗外的風景，這些在飛機上是看不到的，多少有了一些安慰。

2023年春運廣州春運首發列車從廣州站駛出。 （中新社）

便宜票中轉多地 24歲，她擠過夜高鐵

24歲的阿白是兩年沒回家過年的「北漂」打工人，元旦她就收到來自家鄉的親朋好友「今年回家過年嗎？」的問題，今年她不想再讓他們失望了。

既然要回家，那麼首要考慮的就是「怎麼回去」。北漂三年，今年才是阿白第一次親身經歷「春運」；因為往年她都不會趕高峰期回去，是統一調休找個時間回去，這幾年回家也都買的各大航司發售的「機票隨心飛」「團圓之旅」產品，產品價格加上機建燃油費，往返的交通成本一千元足矣。

但今年的情況顯然不同往日。機票價格飛漲不說，早幾年划算的機票優惠產品要麼下架要麼漲價，春運期間，兌換限制也極多。報導指出，打開APP看機票價格，一看嚇一跳，好的飛行時段機票價格都四位數，加上稅費單程的機票費就1500元以上。也有不用一千元的便宜航程，代價就是在上海或者某地中轉，以至於全程所耗時間多出好幾個甚至十幾個小時。

無奈之下，阿白默默打開了12306（中國鐵路客戶服務中心，俗稱12306網站）。登錄之後才得知原來高鐵會提前兩周放票，雖然不能馬上購票，但也不影響了解車次的時間和票價。

經過斟酌，她最後確定了一趟1月20日晚上發車的高鐵班次，雖然用時接近11個小時，但睡一覺就到家也還能接受。最打動她的自然是價格，動臥票價才880元，儘管在去年這個票價都夠往返了。

值得一提的是，這也將是阿白人生第一次坐過夜高鐵回家，誰讓打工人要為五斗米折腰呢。

今年春運機票價格飆漲，許多返鄉民眾改搭動車。圖為內蒙古鄂爾多斯伊金霍洛國際機場，乘務員在機艙內為乘客整理行李。（中新社）

搶票遭遇「秒空」 27歲，他痴等候補

27歲的阿強從事運營，每年從北京回山西老家，都要為搶票「拚盡全力」，今年也不例外。

為了兼顧性價比，「窮鬼一枚」的他一般都是坐動車回家，而且，從來沒買過一等座。阿強回家的時間往往在除夕前兩天，一是正好碰上春運高峰期，二是從北京回山西太原的人太多，因此即便定鬧鐘定點搶票，也基本是「秒空」。即便有剩票，也都是早上7點發車，需要坐7個多小時從北京回太原的慢車，根本「無從下手」。

為了搶到性價比高的動車票，今年他特意提前兩天買票，但仍然逃不了「秒空」的宿命。

他只能雙管齊下，一手在12306狂加了10個候補選項，另一手動用12306外掛搶票。阿強幾乎用盡所有的辦法，對照火車到站表，在合適時間段內，往前買兩站和往後買兩站的票，挨個嘗試，仍然遲遲候補不到。

想起去年春節，就因為候補不到火車票，阿強不得不切換中轉站，先從北京到石家莊北站，再從石家莊北站坐車回家。

這樣不僅繞了一個大彎子，回家的時長幾乎多了一倍，而且雖然最終搶到一張坐票，但到了石家莊已經是凌晨1點，他需要等到10點，才能去另一個車站坐上第二趟車。

因此，零下6度的深夜，阿強不得不在四面漏風的火車站裡「扛著睏意」四處走動，空曠的候車大廳內，只剩下一隻流浪貓在他腳下喵喵叫，又累又餓的阿強倒是和牠「同病相憐」了。

不知道今年命運如何，希望不要比去年糟。

買票、安頓寵物 24歲，她往返花6000

因為疫情防控，24歲的電商運營的阿玲已經兩年沒回過家了，如今終於有機會了，然而現在的機票價格真的驚到了她

阿玲在杭州上班，家住哈爾濱，機票平日也就幾百元。航空公司可能苦於機票滯銷太久，又知道大家都想回家，就把價格蹭蹭蹭抬到全價的高度，往返要4000元，真的感覺太離譜了！

此外，阿玲在杭州養了一大一小兩隻博美犬，這次回哈爾濱，還得把這倆寶貝安頓好；她打算把大狗帶回家，把小狗寄養在杭州，這樣的話，大狗托運還需要300元，而小狗寄養要忍痛花費1200元。

總的算下來，這一趟回家，阿玲要花費6000元，這對她來說真的是一筆巨資！