新冠疫情政策放鬆 外貿商人立馬出海搶單

2022年12月4日，嘉興貿易團出發前在杭州蕭山國際機場合影。（取材自新京報／受訪者供圖）

儘管被美國等西方國家的制裁措施「抓著打」，儘管新冠疫情 還看不到盡頭，中國仍化整為零，由各地方政府出海爭取外資合作，在已經發生變化的市場及客戶需求下「突圍」。

在新冠疫情政策剛剛轉變的關口，中國多地貿易團、企業率先嗅到了海外商機。一、兩個月來，包括浙江、江蘇、山東、廣東、安徽、重慶、四川、遼寧、吉林等地都如脫韁之馬一般，不約而同組織搶單團出海搶單。他們通過由政府商務部門組團包機或個人前往等方式赴海外招商、參展，穩定市場份額，幫助企業爭取海外訂單，「搶單」成績斐然。

據統計，浙江省嘉興市爭取意向訂單金額超4億元人民幣（約5841萬美元），意向投資額2億多美元；浙江31家企業在省商務廳帶領下參加歐洲食品配料和健康原料展，總成交額（含意向）1.52億美元；江蘇省蘇州市組成30家赴歐招商，獲訂單30億元，意向投資59.24億美元；安徽省組織110家企業赴20多國開展經貿活動，10天獲訂單22.4億元，意向外資投資金額達101億元等等。

張沈城所看到的2022年12月義大利的商場人流如織。（取材自新京報／受訪者供圖）

★政府包機 搶的是先機

新京報報導，2022年8月底，嘉興紡織商人馬麗華參加嘉興商務局和外貿企業的座談會，聽聞政府「有意向包機到海外招商」。然而，對疫情反覆的恐懼、入境後的三周隔離等問題，仍對企業產生了困擾。2022年10月中下旬，嘉興商務局再次找到馬麗華，說明了政府包機前往東京的計畫。起初，馬麗華有些遲疑，「擔心自己會在日本 感染新冠」。

她為此諮詢了日本客戶，得到的反饋是，客戶們都已感染過新冠，主要症狀是發燒與身體疼痛，且皆在一周左右抗原轉陰、返崗上班。「再一想，這次是政府組織出海，行程安全也有保障。」她便答應了嘉興商務局的邀請。2022年12月4日，馬麗華乘坐嘉興商務局組織的包機，與40餘家企業、96個人等前往東京參加亞洲紡織成衣展，並停留七天參展、招商及商務拜訪。

2022年12月8日，由200餘人組成的蘇州商務團包機飛往法國巴黎，此次歐洲行有十天，團員們在巴黎解散後自由進行商務活動，最終在德國 法蘭克福集合返航。團員之一、蘇州紡織商人錢凱（化名）也曾拒絕過一些組團邀請，但想到這次「搶的是速度和先機」，未多加猶豫，即使要連續做三天核酸，很快便決定參加貿易團。

疫情暴發後，錢凱與海外客戶的溝通改為視頻或郵件交流。他說：「線上交流獲得的信息不夠生動、真實，出國和當地客戶面談，才可以切身感受到來自客戶的真實信息，彌補信息偏差，也能和客戶溝通國內外的真實情況。」

‍‍‍張沈城在歐洲拜訪客戶。（取材自新京報／受訪者供圖）

★疫下出國 準備半箱藥

蘇州市商務局相關負責人在接受蘇州日報採訪時表示，受全球經濟下行影響，世界各國之間外資引資的競爭越發激烈，而日本、歐洲是蘇州傳統的海外市場。為抓住後疫情時代的新市場和新機遇，蘇州率先組織包機護送企業出國進行經貿活動，並為為隨團成員提供了單程機票2萬2000元的補貼。

蘇州貿易團在法國巴黎合影。（取材自新京報／受訪者供圖）

和錢凱同在蘇州貿易團的還有紡織商人張沈城。他的家族企業在蘇州做服裝面料生產已有20餘年。張沈城預測2022年本該是外貿恢復的一年，但訂單量「整個歐洲市場都靜悄悄的」。他原希望在9月外貿旺季啟動時拜訪客戶，但出國的種種限制，讓他打消念頭。獲知蘇州市政府包機計畫後，他立即就報了名，還特地準備了送客戶的茶葉，塞滿了半個行李箱。

錢凱在出發前，也根據不同客戶的需求，特地為他們準備了新產品樣品，又梳理了面談時需要解決的商務問題。他還為出行特地準備了半箱藥品：兩盒布洛芬、兩盒泰諾、兩盒連花清瘟和若干N95口罩及抗原。他記得，2022年12月8日，航班起飛時近深夜，偌大的南京祿口機場只有他們一個200人的貿易團浩浩蕩蕩地走動。他感到既熱鬧，又冷清。

★行程滿載 客戶喜相迎

2022年12月9日上午6點多，錢凱剛落地法國巴黎，便馬不停蹄地去見了兩個客戶，再和政府貿易團一起拜訪了當地一家以設計創意與時尚營銷為特色的學院，接下來又趕往法國里昂、義大利米蘭和德國慕尼黑等城市。客戶對錢凱的到來表示了極大的驚訝，「好幾個客戶很興奮地說，我是他們這三年裡在業務上見到的第一個中國人。」有客戶還專程從波蘭飛至巴黎與他見面。

同團的張沈城則選擇了法國巴黎和義大利米蘭，他把行程安排得滿滿當當，與每個客戶聊上一、兩個小時。張沈城在旅行收尾時簡單估算，此次在歐洲收獲120至130萬美元的訂單量。他分析，除疫情外，俄烏戰爭也造成當地企業的生產成本上漲近30%，很多預期的訂單便沒能談成。有許多企業的訂單轉到土耳其、印度這些新興的紡織國家，也導致了訂單量的縮減。

馬麗華同樣也為每個客戶精心準備了小禮物：一些鑲嵌著珍珠的胸針，有的呈楓葉形狀，有的是孔雀尾的形狀。見面那天，客戶特別開心，要求與她一起合影，並回贈她諸如小糕點、北海道大米等禮物。此次貿易團參加的AFF紡織服裝展（日本紡織成衣展）是日本最大規模的紡織展之一，三年來首次線下開展，現場500餘個展位，多由中國企業租賃。

浙江創新激光公司獨自出海爭取全自動焊接機商機。（取材自觀察者網）

●3年來首次出去 「效果比平台推廣更好」

錢凱和張沈城都觀察到，歐洲各國似乎已恢復到疫情前的常態——商場、超市裡人滿為患，有時甚至要靠推擠才能從人群中走出，且幾乎沒有人戴口罩。

馬麗華則從落地東京機場起，便滿目皆是佩戴口罩的行人，她仍能感覺到「一種自覺謹慎的防疫秩序在日本持續著」。馬麗華說，日本客戶告訴她，與她見面之前，他們已經見了不少不喜歡戴口罩的歐美客戶。為此，日本客戶鄭重其事地感謝馬麗華願意遵守當地的防疫秩序。

2022年12月10日，馬麗華結束了日本之旅，經歷了八天的酒店隔離後，於12月18日傍晚6點順利返回嘉興的家中。回想起在這次訪日旅程中，曾在飯店裡遇到一個中國人，「他聽到我在說中文，就特別興奮地說，疫情後他很少在日本碰到中國旅客了。」馬麗華與他攀談著，生出一種久違的「世界又被拉近了」的感覺。

除了「政府搭台企業唱戲」的模式外，也有企業獨自出海爭取商機的。

「我們沒有跟團，自己跑出去的。」浙江紹興的浙江創新激光公司銷售葉小姐說。觀察者網報導，浙江創新激光公司是一家焊接設備企業，2022年10月底在漢諾威展上與土耳其、阿根廷、羅馬尼亞等國的客戶達成代理合作協議。「三年來第一次出去，效果比平台上推廣好很多」，葉小姐說。

2022年10月下旬，浙江創新激光公司在德國漢諾威板材加工技術展上談了一個土耳其方面的代理。12月中旬，土耳其代理在當地有個展覽會，公司人員過去協助，順便跑一下土耳其的客戶。德國這趟，是三年來第一次出去。「具體來說，展會期間展品全部賣出了。因為我們做設備的，現場看到的效果就更好。」葉小姐說。

漢諾威展會期間，浙江創新激光展出了新產品——小型手持式激光焊接機三台，還有優勢產品——機器人自動焊接設備一套，都被一搶而空。三台小型手持式設備更是在開展第一天就被訂購。葉小姐說，目前價格壓力比較大，不過國外客戶很注重售後，公司的優勢就在售後，尤其是對於需要調試的設備產品。

葉小姐說，公司也報了日、韓、美國芝加哥、德國斯圖加特展會，排期一直排到了11月，2023年1月9日還去了阿聯酋沙加。