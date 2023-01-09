中國三無婚禮 還愛情自由

不少中國年輕人選擇簡單辦婚禮。圖為浙江省集體婚禮。（中新社）

有人開玩笑說，人生最大的幸福是結婚，最大的風險也是結婚。愈來愈多的年輕人看開了，有人選擇不結婚了，有人在婚禮上卷出新花樣，堅持結婚既不是生意，也不是秀場。

愈趨沉重的經濟壓力，加上新冠疫情 的衝擊，不少中國年輕人近年放棄繁文縟節，開始追求無車隊、無接親、無伴郎伴娘的「極簡婚禮」。這種又被稱做是「三無婚禮」的形式，有時也不完全是為了省錢，但共識是「簡化環節」，讓婚禮自由。於是，有人只花了2600元（人民幣，下同，約380美元）或是1小時就完婚。他們說，「摳門」辦婚禮，是為「做自己」，留下回憶中最美的一天。

微信 公眾號「深燃」報導指出，「三無婚禮」實際上省略掉的遠遠不止三樣，無司儀、無煽情催淚環節、無婚宴，甚至不邀請嘉賓也很常見。不少年輕人的想法是，不想被大眾化的婚禮流程牽著鼻子走，拒絕社死，討厭耍猴一樣的環節，看不得煽情催淚的父母送女兒和感謝環節，更不喜歡擺拍。所以決定大膽告別繁雜冗餘的俗套，簡化自己婚禮的儀式和環節。

只邀至親 婚禮像派對

27歲的倩倩來自江陰，她和老公對於傳統婚禮要請很多自己本身不熟，甚至不認識的親戚很反感，「我們想把婚禮作為給自己的禮物，希望它更有溫度，意義更大。比起婚禮，我更希望氛圍像一個Party」。最後她決定只辦一個簡單的戶外草坪婚禮，沒有車隊、接親、伴郎伴娘、司儀，沒有收禮金，也沒有酒席，總共邀請50位雙方的至親摯友。

婚禮設計都是她老公和朋友歷時幾個月完成的。「我們都認為請一個主持人並不能很好的表達我們在戀愛過程中所感受到的，所以我老公主持了整場婚禮。」框架舞台是朋友搭的，DJ、攝像也都是倩倩老公的朋友們來幫忙的，「這已經不僅僅是我和我老公的婚禮，更像一場友誼的見證」。過程持續2小時，隨後倩倩就回家收拾行李，和老公去西雙版納旅行了。

黑龍江省哈爾濱市一對新人舉辦了一場無聘金、無婚宴的極簡婚禮，就在民政局頒證大廳舉行。（取材自生活報）

來自瀋陽的大迪，去年9月剛辦完極簡酒店婚禮，首先省去的是車隊，「訂10台車要5000元到1萬元，浪費錢」。也沒有送親接親環節，因為不喜歡父母看著女兒上車默默傷感。 他們不喜歡鬧哄哄的接親、堵門、玩遊戲環節，這些也都沒安排；父親挽著女兒交接給新郎，父親轉身就走的環節過於傷感，也取消了。

杭州的橙子還去掉了家長算黃道吉日的做法，挑了對於他們來說值得紀念的一天來舉行儀式。她的婚禮去掉了車隊接親，午飯就在酒店客房裡吃了KFC，晚宴結束後就和朋友在酒店房間繼續玩。2022年12月22日，黑龍江省第一個無彩禮、無婚宴、無喜幛的「頒證式極簡婚禮」在哈爾濱市舉行；整個婚禮過程不足1個小時。

報導說，相比以上幾位主動選擇極簡婚禮的年輕人，還有不少人是因為受疫情影響或為了省錢，被動選擇極簡。比如在天津工作的小羽原本訂好了去年十一假期期間回老家辦婚禮和回門宴，但天津疫情突然加重，婚禮被迫延期，她打算後面挑個周末回老家簡單補辦一下。

為節省預算 的極簡婚禮也很多。有網友說，「每次看到高大上的婚禮布置都很心動，但作為『貧民窟』女孩，現實告訴我不能打腫臉充胖子，要辦就辦性價比高的婚禮。」她花了2600元完成婚慶，算是花費很少的。另有網友分享「我和老公都是奮鬥中的小青年，能拿出來辦婚禮的錢不多，我們一致認為辦得簡單溫馨一點就好。總共加起來花了2萬元左右」。

極簡婚禮 不講究排場

年輕人的極簡婚禮，有人簡的是預算，有人簡的是環節和風格。

來自江陰、27歲的倩倩對自己的草坪婚禮只花3.8萬元很滿意：「現在辦一場傳統婚禮真的挺貴，我更希望有一個完全為自己而辦的婚禮，將來回憶起來，是能清晰地想起台下每一位至親當時的笑容和淚水，而不是凌晨4點的妝髮、繁重婚紗下的拖鞋和台下陌生冷漠的臉」。不過也有小遺憾，因為沒有伴娘伴郎，倩倩出門忘了拿手捧花，提前買的拍立得相紙也忘了拿。

在年輕人看來，極簡不代表簡陋。化妝師布蘭妮遇到過比較掉鍊子的極簡婚禮，新娘人在外地工作，讓家人簡單布置現場，婚禮前一天晚上才發現現場一個非常粗糙的背景板，配了塑料感很重的假花，後來她和攝影師連夜找當地的朋友去買了一塊紅色的絲絨布蓋住之前的背景板才勉強挽救了一下。

今年下半年以來，找布蘭妮要求做極簡風的人越來越多。婚禮顧問譚雨在婚禮行業從業多年，她的整體感受也是，現在年輕人在婚禮的預算上比前些年低了，以前的客單價基本上平均是2.5萬到3萬，現在基本上是1.8萬到2.5萬。「大多數人不太喜歡像以前那樣講排場。現在大家更多的是定一個元素，更傾向於在材質上、質感上有要求」。

碳中和婚禮 一場可持續環保實驗

除了「三無婚禮」，微信公眾號「後浪研究所」報導指出，還有年輕人把婚禮變成一場可持續環保實驗。新娘李少欣的婚禮上，所有餐具都是非一次性用品，晚宴清一色是素食，婚禮中的花材都將在儀式結束後回歸花店繼續生長。「我希望我的婚禮是可持續的婚禮，我的婚姻也是可持續的婚姻」，李少欣說。

李少欣和老公給這場婚禮算了一筆碳排放量的帳，婚禮最終產生了23噸二氧化碳當量，其中17.7噸來自於飛機、高鐵、汽車等出行的排放，占總排放的78%，約4.4噸來自於酒店住宿、0.5噸來自於花材和布置、0.2噸來自於餐飲。婚禮結束後，他們多花2000元通過第三方機構購買在國家自願減排和排放權交易系統登記的風電項目，抵消掉所有的碳排放，完成了這場特殊的「碳中和婚禮」。

「回看下來，這場婚禮很像是和老公一起做的一個項目，為了環境和氣候我們才相知相識，現在我們又朝著一個共同的目標繼續邁進了，就像我先生的婚禮發言一樣，『我很感激，我們對自然有著共同的熱愛，這一份熱愛驅使我更加努力地守護它』。」

年輕人開始簡辦婚禮，存在主觀和客觀原因。「深燃」報導引述中央財經大學心理學教授竇東徽分析，客觀上，疫情的不確定性讓預先的計畫存在變數，有可能遭受經濟、時間和精力方面的損失，造成沉沒成本，規避損失的最好辦法，就是簡辦。另外，疫情防控要求減少聚集活動也是其一。

主觀原因方面，他認為，首先，婚禮籌備需要大量時間，年輕人普遍工作壓力大，感覺「沒精力折騰」；第二，「辦了儀式才算結婚」的傳統觀念正在淡化，年輕人更認可「領證就是結婚」；第三，很多年輕人在外地城市生活和工作，認為婚姻是「兩個人的事」，讓親戚見證婚禮的需求沒有那麼強；第四，現代觀念和生活方式讓有的人可能對一些傳統婚禮上的成規陋習比較排斥。

生活報評論指出，「風俗」、「面子」、「禮金」等諸多情感因素或利益因素的驅動，讓「輕登記、重婚宴」的婚禮現象根深柢固，但一場典禮下來，婚車錢、宴席錢等的支出，沒個幾萬塊錢根本下不來，如果再加上彩禮錢，更是恐怖的天文數字，甚至導致一些家庭「因婚返貧」。

結婚的初衷，是兩個人因相愛結伴而行，而種種陋習的存在，為許多家庭的幸福埋下了隱患，導致諸多年輕人因此恐婚。因此，破除婚俗陋習已成為提升國民幸福指數的重要課題。但陋習的革新，注定是漫長而艱鉅的過程，需要多方的共同努力、共同學會「放棄」彩禮、排面、份子錢等，讓婚禮回歸本質，也就是愛情和兩人攜手經營未來的幸福。