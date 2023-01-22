袖珍人演皮影戲 小小肩膀傳承千年文化

王熙（前排左四）與北京龍在天皮影藝術劇院部分演員們的合影。(取材自新京報／受訪者供圖）

王熙是非物質文化遺產「京西皮影戲」的傳承人，她的劇院有一群特別的袖珍演員，個子雖然小，但他們靈動的操控著皮影戲，以不服輸的表現為自己掙出尊重，小小的肩膀扛起了千年文化的傳承。

★70後夫妻 創辦劇院

2006年，創辦劇院時，33歲的王熙沒有想到未來自己會與袖珍朋友結緣。

70後的王熙來自山東，生活在一個皮影戲之家。小時候她不知道啥是皮影，懵懂的印象裡，爺爺手裡有一些紙片兒似的小人兒，經常看到爺爺收拾這些老物件。

長大後，她知道了那是皮影，且面臨失傳。回想起小時候拿著皮影在太陽底下看的場景，王熙覺得，不該讓這門藝術沒落下去。王熙的丈夫林中華也出身於皮影世家，她決定和丈夫一起創辦一個皮影劇院。

新京報報導，2006年10月，夫妻二人在北京 市海淀區西二旗租了個三居室，請來幾位老藝人住下。三居室被改造成了工作室。在這間房子裡，他們製作皮影人物、設計皮影劇目，王熙找來幾大塊布，用縫紉機把它們做在一起，就是個簡易舞台。

籌備兩個月，第一場表演就鎩羽而歸。12月的北京，老藝人站在寒風裡敲鑼打鼓地吸引觀眾，賣力表演，但新鮮勁兒過後，人群漸漸散了，「當時演的都是老戲，唱腔都是方言，越唱人越少」。

看著空空蕩蕩的觀眾席，老藝人心裡大受挫折。他們告訴王熙，「不如找些年輕人，我們把新人培養出來就回老家了，大城市的生活也不適合我們」。

2008年，王熙（右一）與皮影藝術劇院的老藝人們在前門大街上招攬觀眾。(取材自新京報／受訪者供圖）

★小小個子 擔起重任

轉機發生在2008年初。王熙無意中看到一位名叫吳小莉的袖珍人的故事，第一次了解這個群體受人歧視 、找不到工作的困境，她動了請袖珍人來演皮影戲的念頭。

吳小莉帶來了四位袖珍人，自卑、內向，是王熙對大多數袖珍人的第一印象。王熙記得，剛來的四位袖珍人演員不愛說話，總低著頭，回答問題聲音也很小。

但他們踏實、認真、能吃苦，很珍惜來之不易的工作機會，只學習了三個月，就已經能夠表演簡單的皮影戲。

2008年8月，在前門大街的皮影藝術館，袖珍人的兒童皮影劇「鶴與龜」贏得了滿堂采。也是在那個月，袖珍人演出皮影戲的消息受到了媒體關注，王熙夫婦也正式宣布北京龍在天皮影藝術劇院成立。

謝幕的時候，台下掌聲不斷，台上卻遲遲不見演員出來。王熙告訴觀眾，皮影藝術沒人傳承，年輕人不願意來，只有這些袖珍演員願意來演皮影戲，他們雖然個子小，但他們已經接過了皮影傳承的重任。

掌聲越來越響，袖珍演員們漸漸敢抬頭看看台下，他們發現觀眾只是不帶惡意的好奇，放鬆地笑了起來，台上台下有了互動。回到後台，他們還在嘰嘰喳喳討論著這一幕，有人跟王熙說，「剛才那一刻，我感受到了做人的尊嚴」。

來自雲南的袖珍演員李炟橙。(取材自新京報／受訪者供圖）

2009年初，李炟橙從電視上看到袖珍人皮影戲後，覺得自己好像找到了組織。只考慮了幾天，她辭掉老家的文秘工作，坐了三天三夜的綠皮火車來到北京，投奔王熙。

腿因為一直坐火車腫了，身上的薄外套被刺骨的寒風穿透，吹了個透心涼，但在踏入劇院大門的那一刻，李炟橙感受到了從未有過的自在。身邊都是一群和自己一樣的袖珍演員，有人替她扛包，有人給她指路，「沒有奇怪的眼光，反而是個很溫馨的環境，讓我覺得心裡挺暖的」。

面試過程很順利，李炟橙喜歡表演，從小唱山歌，音色還不錯。當晚，她就被安排到了劇院提供的集體宿舍中，「還記得當時有個東北小姑娘特別熱情，讓我睡她的床，我心裡面就更暖了，覺得大家真的是互幫互助，抱團取暖」。

袖珍演員們在後台操作皮影。(取材自新京報／受訪者供圖）

★苦練技藝 從不服輸

訓練枯燥又辛苦，李炟橙卻從來沒想過放棄。王熙總能看到袖珍演員身上不服輸的一面。每天晚飯後是加練時間，所有袖珍演員都主動到劇場練習掰桿和唱腔，而李炟橙則會在集體加練兩小時後再延長半小時。

報導說，「掰桿」指的是用雙手操控連接皮影的木桿，左手拿一根，右手拿兩根，通過手指的轉動，讓木桿可以旋轉到不同的角度，這是皮影戲的基本功。這對於袖珍人而言很難，剛學習皮影時，王熙發現袖珍人的手比較小，便將木桿換成了筷子，方便他們操作。

同時，王熙還針對他們的身高問題，為他們搭建了專門的戲台。正常的戲台高75厘米至80厘米，袖珍演員演皮影戲時雙臂要高高舉起很不方便。王熙便重新做戲台，將高度控制在65厘米至70厘米之間。

為了讓皮影人物表現得更自然，李炟橙會留意觀察周圍人的動作與神態，走路時也會模仿皮影人物的動作，「有時候我會去觀察撿垃圾的老太太，看她都是弓著背的，撿東西的時候手腳如何配合，印在腦子裡一遍遍地琢磨。演皮影時，皮影人物怎麼動，我就怎麼動。」

不到兩個月，李炟橙便能登台演出了，與劇院簽下了合同，開啟新生活。在她前半段的人生中，異樣的眼光和壓抑的情緒一直伴隨著她。連周圍人小心翼翼的照顧也會成為一種負擔，「我覺得自己除了個子矮了些，跟正常人沒兩樣，但這種刻意為之的照顧，在時刻提醒我，我和別人不一樣。」

2012年12月，北京龍在天皮影藝術劇院舉行集體婚禮。(取材自新京報／受訪者供圖）

●不只找到工作 22對演員還收穫愛情

37歲的小魯哥是山東人，他也在2009年加入王熙的劇院。

揚子晚報報導，因為身高的原因，小魯哥很早就輟學了，到北京之前，自己在一家家電公司做倉庫的工作，但因為很多東西搆不著，只能做做在電腦上記錄庫存的活。

到北京學習皮影戲時，他對這項技藝一竅不通，「老師從最基礎的操縱開始教，之後教配音、口技、表演」。對他來說最難的是操縱，因為要根據每個人物的性格特點把握操縱技巧，比如姑娘要走小碎步，演老人行走必須緩慢，背也要弓著。一般情況下一個人操作一個皮影，也有複雜的兩到三個人操縱一個皮影的，例如武松打虎裡的老虎，就需要三個人來操縱才能活靈活現。

小魯哥經歷了三個月的學習期和三個月的實習期才上台表演，第一次表演的劇目是「鶴與龜」，他出去謝幕時才發現台下的觀眾只有一家三口，但是他們看得很認真。「他們看到我們走出來，也很震驚，其中的老爺爺老奶奶直誇我們演得好，沒想到都是孩子。」小魯哥說他們都不是孩子，只是看起來小，但他們的熱烈肯定令他難忘，感覺之前半年的辛苦都值得了。

之後，小魯哥在劇院一幹就是13年，期間還和他的大師姐小爽喜結連理，「在劇院我們是包吃包住的，也有比較穩定的收入，我倆一年能存下10多萬元(人民幣，約1.5萬美元，已經在山東老家買了房子。」

王熙表示，以前劇院都是承接皮影戲表演，劇院最火爆的時候年收入接近1000萬元。但是近幾年因為疫情 的原因，演出急遽減少，所以劇院創新了皮影戲的形式，把更多的工作放到了製作皮影劇視頻和文創上。

喜歡自拍、性格開朗的小魯哥便是一位擁有不少粉絲的快手短視頻博主，幽默詼諧的風格讓原本古老的皮影戲技藝變得潮了起來。

新京報稱，截至目前，龍在天皮影藝術劇院先後培訓的袖珍演員近300人。袖珍人小小的肩膀，承載起了千年文化的傳承。他們不僅在這裡找到了工作，有了熱愛的事業，很多人還找到了終身的伴侶，在王熙夫婦的撮合下，已有22對袖珍演員結為連理。