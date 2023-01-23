三星堆掃地僧 修復古物

曾大爺在修復文物。（取材自微博）

日前，三星 堆出了一部小眾紀錄片「不止考古·我與三星堆」，講述考古人不一樣的工作狀態和生活，「三星堆網紅火鍋修復背後的掃地僧」上了熱搜，73歲的「掃地僧」曾卷炳收穫眾多年輕人追捧。

紫牛新聞報導，曾大爺是三星村農民，上世紀80年代就跟著三星堆考古隊幹活，後來學修陶器，三星堆博物館 裡的陶器大多數由他修復。透過知網搜索可看到，至少8篇考古論文中有曾大爺的署名。不過，說到大家送他的「曾院士」外號，他還挺不好意思。

一二號坑 都有他身影

三星堆遺址距離曾大爺的家也就100米，讓他得以深耕三星堆半生，31歲跟三星堆打交道，參與過一號坑、二號坑以及城牆的發掘。

1980年，直升機航拍三星堆遺址讓他印象深刻，「那會兒考古隊來挖房基遺址，喊我們生產隊的人去幫忙，晚上還要幫忙點火把，後來也下地，就是考古隊的老師喊我們挖哪裡，我們就挖哪裡。」

曾大爺在修復文物。(取材自紫牛新聞)

1986年，因為當地一座磚廠挖土方時發現了玉石，三星堆一號坑被發現，就開始挖掘一、二號坑。曾大爺回憶說，一號坑挖了兩個月，他白天負責給考古隊買菜，晚上負責把坑裡的水舀掉。有一天下午1時多，他準備去一號坑拆棚子，結果有個村民說「挖出了銅腦殼（三星堆面具）」，開始他還以為是逗他玩，結果一看是真的，趕緊蹬自行車去報告公安 局，「當時路爛得很，回來的時候摔了一跤，牙齒都摔掉了。」

「那會兒有很多村民在一、二號坑幫忙，我是堅持時間最長的。」曾大爺說，兩個坑挖掘完，他就跟著考古隊在周邊跑野外勘探，也開始正式學習各種考古技能。

手藝好，做活又精細又認真，曾大爺因此經常受邀出差，跟著三星堆遺址工作站的工作人員去過四川宜賓、雅安、巴中，還有重慶的很多地方。一般農閒的時候出去，等到打穀子了，就回家。

據了解，在廣漢「考古」圈子裡，曾卷炳很有名，大家都稱讚是「元老」。曾大爺憑著長期在三星堆的挖掘經驗，對三星堆瞭如指掌，連大學教授都會向他請教一二。

此外，很多遊客驚艷於三星堆博物館裡展示的文物，但讓人想不到的是，這個博物館裡的陶器大多數是「曾院士」修復的，包括形似「憤怒的小鳥」的小豬，引起學術討論的龍鳳紋盤，還有網紅火鍋「陶三足炊器」等。

作為三星堆遺址工作站的老技工，曾大爺憑精湛技術和踏實態度，得到考古隊的認可，後來他開始學習陶器修復。「那會工作站來了幾個陝西的老師修陶器，幾天幾夜才修一個。我還記得，他們把黃蠟熬了，淋到要修復的地方，硬了後撬掉，再打石膏。我看了都覺得拖沓得很，我是把泥巴補到胎裡頭的。老師們都好奇我咋修這麼快呢，我修三個，他們才修一個，後來他們都學我。」

曾卷炳修復的陶器小豬。 (取材自紫牛新聞)

工作枯燥 徒弟留不住

問起修復陶器的樂趣，曾大爺樸實地說，把它們搞得漂漂亮亮的，別人看著高興，自己看著也高興，有成就感。

沒有挖掘的時候，曾大爺就做修復。這一修就20多年，修了多少件呢？曾大爺說沒有統計過，還在其他地方修過很多，他在重慶就修了900多件。他說，這麼多年經驗下來，別人修過的陶器可能會垮，但他的不會，「有些陶器是我10多年前修的，甚至淹過水，也還好好的。」

曾大爺還說，修復陶器的活上手門檻不高，「只要願意學，我就願意教。」他帶過很多「過路徒弟」，不少人學會了就去別的地方修，比如四川眉山，「有個甘肅學生來找我，他讀文物修復專業，但沒有實踐過。還有個學生也是費了很大勁找過來，看我怎麼上石膏、上泥巴，她都拿手機來拍照記下來了。」但也有好多人愣是學不會，「主要是修復陶器太枯燥了，好多人修了一個月就不修了。」