錢塘江倔老頭 喊潮14年

江邊儘管有柵欄圍擋，還是有人冒險下到淺灘，留下一串腳印。（取材自新京報）

錢江潮是錢塘江下游特有自然現象。每年農曆八月十八，是流傳千年的傳統觀潮節，但觀潮出意外卻時有所聞。在浙江海寧市下轄的丁橋鎮，5個「倔老頭」自2008年組喊潮隊以來，14年間，該鎮再沒發生過觀潮落水事故。

新京報報導，去年夏天某日，76歲的趙雲祥舉著喇叭扯著嗓子喊「潮來了，快上岸」，他邊喊邊跑。從岸邊到江心的丁字壩上，幾個孩子沒意識到危險。遠遠望去，江水上下翻滾，後浪追著前浪，發出轟隆隆的響聲。最後，孩子們終於聽到趙雲祥的喊聲，連鞋都顧不上穿就往回跑，剛上岸，潮水就拍上了堤壩。

大潮沖起四、五米高的浪頭，站在丁字壩上的人很容易被捲走。沒人比在錢塘江邊長大的趙雲祥更懂潮，也沒人比他更了解潮來時的凶險。

趙雲祥日前來到海塘上，這天潮會在8點40分左右到，他穿上工作服，調試好喇叭，準備上崗。（取材自新京報）

身為丁橋鎮的喊潮人，趙雲祥還有四個同伴，年紀最小的錢新坤72歲，最大的周衛利78歲。每一天，他們迎著潮汐的時間上班，巡視江邊，勸離危險地帶的遊客，有時還會救下想輕生的人。遇到「不聽話」的，錢新坤就扯著嗓子跟人喊，非把人勸離不可。

落水事故 從此絕跡了

真是個倔老頭，認識他的人都這麼說。也多虧了這幾個「倔老頭」，自2008年五人喊潮隊組建以來，14年間，丁橋鎮再沒發生過觀潮落水事故。

趙雲祥每天出門「上班」的時間都不一樣，決定他上班時間的不是領導，也不是田裡待收的稻，而是「潮」。

夏日裡，300多米開外，最東面的一個丁字壩附近，一群年輕人剛剛翻過了水泥堤壩，在鬆軟的淺灘上拍照。「喂，回來，快出來，潮快來了。」陽光有些刺眼，趙雲祥一手遮陽，一手舉起喇叭提高了嗓門，但幾次喊話下來，對方無動於衷。

趙雲祥急了，緊緊皺起眉頭，一邊喊一邊揮手，幾乎小跑起來，但他的聲音依舊底氣十足，反覆喊「回來，都回來！」總算是聽到了。那群人回到安全地帶，趙雲祥也放慢了腳步，刀刻般的魚尾紋稍稍舒展開。

趙雲祥的童年裡，在江邊玩水、摳泥、觀潮，填滿了日常。不過，瘋玩一天的孩子們如果回家後被告狀「下過水」，則免不了挨一頓暴揍。

夜幕降臨，錢新坤掏出一隻哨，看到有人靠近江邊，他吹哨連帶喊話，勸說對方離開。（取材自新京報）

潮水凶猛 從小見識過

「江水淹人」，他們從小就見識過潮的威力，人被捲走的情況幾乎每年都會在錢塘江邊發生。2007年8月2日下午4時左右，杭州下沙七堡一丁字壩附近，有30多人在江堤下玩耍，其中20多人被潮水捲走，11人喪生。在那之後，錢塘江沿岸逐漸出現了「喊潮人」。

海寧丁橋鎮是在2008年組織五個村的村民成立喊潮人隊伍，共五人，每個人各管一段，將丁橋段13公里海塘「承包」。趙雲祥是第一個報名的，之前，初中文化水平的他在村裡當過18年會計，他也是一名30多年黨齡的老黨員。對於這個決定，他給出的解釋是，「閒不住嘛，還不如做點貢獻呢。」