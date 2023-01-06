中國核酸退場了 失業的檢測員

核酸檢測員何去何從引來關注。示意圖。（中新社）

突如其來的「放開」，讓「核酸檢測 」這個原本被視為是「暴利」的行業頓時由天堂墜入谷底。當街頭不時可見「大白」防護衣被隨意棄置，人們每天必去的核酸採樣亭變得荒涼，是一種悵然若失的徬徨。

中國「優化」新冠防控措施後，核酸檢測逐漸退出人們的視野，核酸檢測員何去何從引來關注。據報導，有核酸檢測員為此感到失落，「失業」之際還得面對自己「陽了」的無奈處境；有人則覺幸運，曾在這個特殊的新興行業裡賺到了錢，也思索是否未來回到做快遞、科研的老本行。而新冠疫情 依然多變，他們似乎也在等待、觀望。

曾經 月薪最高1萬多元

每日經濟新聞報導，最初，根據要求，採樣亭要配置3個人，即一個採樣員、一個掃碼人員和一個現場維護秩序者，採樣員薪酬一度達到1000元（人民幣，下同，約145美元）一天，志願者和輔助人員則至少在500元一天。之後大多就兩位工作人員，一人掃碼、一人採樣。據悉，前端的採樣員一般月薪在數千至1萬多元不等，而如今，他們紛紛面臨轉行。

據時代周報報導，2022年4月前，楊岩（化名）還在一家生物公司做科研，月薪1萬元左右。成為核酸檢測員之後，楊岩每天工作12到14個小時，跟著公司的移動方艙，在全國「追著疫情」跑，最高月入10萬元。加樣、提取、擴增，核酸檢測的三個重複機械化的操作，楊岩早已爛熟於心。

但隨著形勢的變化，這份工作也發生了新的變化。楊岩說，有人因核酸檢測量驟減而感到失落，他的工資也從原來的10萬/月降到了3萬/月，同時由於陽性樣本增加，工作量也隨之增加，除了核酸，公司現在也會做一些常規的血型或者HPV、HIV檢測來賺錢。

「但我完全能接受眼前的變化。我覺得非常幸運，在這樣一個特殊的新興行業裡，擁有了一個可以賺這麼多錢的機會，我一點也不會覺得失落。這一行唯一不好的，就是沒什麼職業發展規畫。核酸檢測是一個重複機械化的勞動，就算熟練掌握了所有技能，也會很快到達職業瓶頸期，看不見什麼提升的可能」，楊岩說。

有人 回本行繼續做科研

楊岩說，有人問他核酸檢測行業未來還會這麼賺錢嗎？「我認為應該不會了」；楊岩決定，如果未來3個月，做核酸檢測員收入繼續下降，工作量只增不減，他會選擇回到自己原本的生物行業，繼續做科研。

據第一財經報導，在核酸採樣亭內的工作人員有幾種來源，一種是專業的醫護人員，比如從醫院調配；一種是來自醫學 檢測實驗室或相關機構派出；還有一種則是來自社會招聘，通常會有專門的第三方公司來進行招聘和管理。最初招聘是對於採樣人員要求護理、醫學相關專業，或具有護士資格證。之後對於社會招聘人員則要求經過相關培訓並獲得相關證書後即可上崗。

被隔離的小區前，站著多位防護人員。（路透）

「其實做核酸採樣員的收入還可以，我們有月結和周結兩種，我是月薪制，差不多8000多元一個月，我覺得還不錯，因為我是在社區的核酸檢測亭，每天工作6個小時，能有這樣的薪水我挺滿意的。」核酸採樣員趙青對自己的收入頗感自豪。但面臨核酸採樣員工作或將發生變化，趙青說他們現在還沒有接到任何新通知，所以繼續每天上班。

「但是有一個問題——現在不少核酸採樣員也陽性了，所以有些核酸採樣亭不得不暫停或從其他站點去調配人手，但未必能調配到。我所在的站點還可以，暫時還頂得住，但如果哪天也因為陽性而缺人了，這個採樣亭一旦暫停，後續還會不會再開就不知道了，很可能我們就要重新找工作了。」趙青說起之後的去向，顯得有些無奈。

在北京排隊等著做核酸檢測的防疫人員「大白」。（路透）

類似趙青這樣的採樣工作人員大多是來自第三方公司的安排，這些人此前的工作覆蓋各行各業，有做餐飲的、有送過快遞的、也有剛畢業的大學生等。有相關人士透露，如果他們所在的核酸採樣亭關閉，那麼就看接下來有沒有其他點位的採樣亭需要，如有需要則可以繼續做採樣員，如果沒有需要了，那麼這類採樣員就得另謀出路，這些人員很大可能會回歸「老本行」。

回歸 護士返醫院工作

另一部分核酸採樣員則是相對專業的醫護或者檢測機構人士。張芊是廣州一家三甲醫院的護士，今年4月由於醫院需要支援社區核酸採樣，於是當時她就報名參與了其所在的醫院組織的核酸採樣培訓，之後獲得相關培訓證明書並做了一段時間的核酸採樣員。如今採樣亭陸續減少，而醫院對於醫護人員的需求強烈，因此前一段時間，張芊已經返回醫院工作。

萬元核酸亭被甩賣 一個只剩885元

核酸檢測員會因為防疫管控措施放鬆而逐漸淡出或轉業，那麼核酸採樣亭呢？據了解，一個多月前還因每天必須做核酸而與中國民眾「關係密切」的核酸採樣亭，近日悄悄出現在中國最大的二手網站「閒魚」，售價從數千元到上萬元不等，有的甚至一個只要885元（人民幣，下同，約128美元）還包郵（運送）。

剩樣品 成本價拍賣

2022年12月30日，話題「核酸採樣亭被掛二手平台售賣」衝上微博熱搜。每日經濟新聞報導，需要轉型的核酸採樣亭數以萬計。以2022年5月為例，僅僅是北京、上海、廣州、深圳四個一線城市的核酸採樣點數量在最多的時候就達到3萬個左右。隨著國家衛健委公告不再開展全員核酸篩查，核酸亭「下崗」後的去向就成了一個現實問題。

據一位第三方檢測機構的工作人員說，需要轉型的核酸亭，有已在街頭服務多時的，也包括還在廠家倉庫中的。「很多核酸檢測公司現在都不做了，採樣亭會大量閒置，閒置之後怎麼處理、怎麼再利用，估計會是很多公司面臨的問題」。

有核酸亭就因此被掛上二手物品交易平台閒魚售賣。報導引述紅星新聞，在閒魚上掛出的閒置的核酸採樣亭，有的是鋼結構的採樣亭，有的是內含正壓系統的採樣亭，售價從數百元到上萬元不等，貴一些的要1.8萬元。便宜的1個只要「885包郵」。

其中，趙先生在閒魚上掛出了有正壓系統的核酸採樣亭，這是他們工廠剩餘的樣品。「我們是2020年的時候開始做的，賣過幾批，現在剩餘兩個樣品。」趙先生說，他們是核酸亭的生產廠家，以前他們都是把核酸採樣亭直接賣給檢測機構，現在基本沒有新訂單了，打算以成本價9800元/個處理掉剩下的兩個樣品，「但目前一個都沒賣出去」。

不僅是趙先生的工廠，一些核酸檢測公司想處理現有的核酸採樣亭也變成難事。「我們是2.8萬左右買的，領導說1萬多賣出去就行。」鄭州市某家第三方檢測機構工作人員郭女士說，主要是採樣亭閒置了有點浪費，有人需要就轉出去。不過掛上閒魚兩周了還沒賣出過。郭女士相信，採樣亭大量閒置後怎麼處理，估計也是很多公司面臨的問題。

據第一財經此前調查，單個核酸採樣亭的價格在2萬元至5萬元不等，採樣亭需要具備新風系統、紫外線設備、空氣過濾系統、病菌消殺系統等保證亭內是無菌環境。從運營方式而言，有些由政府購買後轉交第三方核酸檢測機構運營；部分需要第三方檢測機構購買並自行配備人手運輸和檢測；也有些是政府購買後由第三方負責採樣，由社區工作人員在現場維護秩序。

改用途 變發熱診療站

為了應對最近的疫情高峰，減輕醫院發熱門診的就診壓力，一些城市已將之前的核酸檢測亭改成發熱診療站。據報導，繼江蘇蘇州近日將部分不再使用的核酸檢測點改造成1035個「發熱診療站」之後，廣州、深圳、杭州、長沙、無錫等城市，陸續將核酸亭改造成發熱診療站。山東更是在全省範圍內，推廣這一做法。