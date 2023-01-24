送氧氣瓶兼急救員…3900米高原小城裡的外賣騎手

騎手甲熱在色達金馬草原附近配送餐品 。（取材自新京報）

當一座高原小城擁有外賣騎手，農牧民就業 有了新選擇，也將現代互聯網生活帶到家鄉，改變這座海拔3900多米小城居民的日常。而在城市裡，也有著「有速度更有溫度」的快遞人員，用真情實感傳遞暖心服務，改變著人心。

24歲的甲熱是四川省甘孜州色達縣僅有的7名外賣騎手之一，在這個面積只有1.8平方公里的縣城裡，她和6個同事一起，成為小城運轉體系裡的重要一環。大部分時候負責填飽小城居民的胃，最遠的訂單也不過10分鐘就能送達。有時也會為附近山上的牧民送純淨水和日用品，給出現高原反應的遊客送氧氣瓶，同時也見證著這座高原小城的改變。

小縣城最遠訂單：3公里

新京報報導，色達縣城很小，只有4條南北路、6條東西街，最遠的訂單距離也僅3公里。在這裡，准入門檻低、工作靈活度高、收入有保障、時間較自由的騎手工作，成為貧困勞動力在縣城獲得收入的有效路徑。

甲熱每天早上把兩個女兒送到1公里外的幼兒園後，就騎電動車前往色達縣唯一的外賣站點，開完早會、喊完口號後，站長學勒多德開始給6名騎手配單。這是美團外賣甘孜州城市騎手人數最少的站點，做得最久的是甲熱，也是唯一的女騎手。騎手的平均年齡只有24.5歲，年齡最大的是31歲的仁真翁修，最小的是20歲的松德。

色達縣城的常住人口只有約7000人，縣城裡生活的絕大部分是藏民，但大家更喜歡漢餐，最受歡迎的餐館是「重慶小麵」。平日點外賣的顧客有70%是上班族，旅遊旺季時的酒店會增多兩三百單。縣城只有5個紅綠燈，不會堵車，甲熱送單很少超時。唯一困難是嚴寒，色達縣長冬無夏，最低溫可到零下30℃，騎久睫毛會結冰，常會不自覺流眼淚。

甲熱選擇騎手工作是因為相對的高收入；她每月拿到6000元（人民幣，下同）到8000元左右，而2021年色達縣人均可支配收入為20644元，平均每月1720元。此前，她曾到學校念書一個月就被父親拉回去賣酥油，瞞著父親做騎手，後來在送外賣途中碰上父親，溝通後才在父親的支持下一做四年。

8月25日，色達外賣騎手在送餐途中遇到「堵牛」。（取材自新京報）

騎手收入 高過縣平均值

26歲的謝繞存真也是2019年加入騎手行列，對他來說，這份職業已經是生活的最優解。他需要負擔讀大學的妹妹每年近1萬元的學費與每月1000元左右的生活費，以及母親每月兩三千元的醫藥和檢查費用。

謝繞存真在藏語裡的意思是智慧之王，父母取名時對他寄予厚望。原本他在成都上高中，想著以後做美術老師。然而高二時，母親查出了肺結核與糖尿病 ，他第一次感受到生活壓力。他放棄高考，到成都的餐館和酒店五年裡打了六七份工。2019年，妹妹去成都上高中，學費加生活費一年要兩三萬元，他的工資支撐不了。此時，他看到了美團外賣騎手的招聘。

從成都回到色達後，謝繞存真有了一個習慣：跑到周圍的山上，俯瞰整個色達縣城，不甘總會在他心底里冒出來，「太小了」。他想起第一天去成都上學的震撼，第一次看到川流不息的馬路，還有摩天大樓，「感覺自己很渺小」。成了外賣騎手之後，他才逐漸撫平這股不甘。送外賣的日子裡，他發現餐廳已經遍布色達的大街小巷，旅館也多了起來。

色達縣外賣騎手正在給牧民送桶裝純淨水。（取材自新京報／受訪者供圖）

為牧民送水 也兼急救員

在外賣騎手的記憶裡，色達的發展都是從城中心那片廣場開始的。2018年，色達開始發展旅遊業，縣城不斷發展擴張，很多牧民也下山進城定居。

站長學勒多德發現，外賣一開始只受學生與年輕人歡迎，但現在，老人也開始點起外賣。今年，縣城附近山上的牧民也開始點外賣了；夏秋兩季，在山上的牧民只能喝湖水，他們開始訂購礦泉水，外賣騎手提著桶裝水到山上，帳篷的顏色就是「門牌」。6名騎手還兼職急救員、指路人。遇到缺氧的遊客總會停車將遊客送到酒店或醫院。

甲熱覺得，外賣騎手這份職業讓她重新認識了自己身處的這座小城。很多時候，她意識到，自己正在適應一種新的角色，成為一個真正的「市民」——這座小城的主角。

宋學文在送快遞途中。（取材自新京報／受訪者供圖）

11年送30萬包裹 小哥0差評

11年來，有這樣一名普通的快遞員，他把收寄快遞做成了一門「學問」。在平凡崗位中做到不平凡，他是宋學文。從2011年加入京東物流以來，宋學文累計配送了30餘萬件包裹，行程超過32萬公里，零差評、零投訴、零安全事故。一路走來，他的祕訣是：「爭取把平凡的工作做到極致，就是不平凡不簡單」。

新京報報導，過去的11年間，宋學文從一名普通的快遞員成為基層管理者。自2017年至今，他先後獲得「首都勞動獎章」、「全國五一勞動獎章」、「最美快遞員」、「全國勞動模範」、「全國優秀共產黨員」等榮譽稱號。並在中共建政70周年慶祝活動中的「美好生活」方陣中，被評為「先進個人」。

「30餘萬件包裹，零差評」是什麼概念？宋學文表示，身為一名快遞員，自己將滿足消費者需求做為使命，始終對對工作保持熱忱。為滿足客戶著急取件需求，宋學文曾半小時內從2000多件快遞中找出包裹並冒雨送達；對上班時間不方便、家裡有嬰兒的客戶，他也會提前電話溝通配送時間，對孤老傷殘居民或兒童獨自在家，他都會多一句問候叮囑。

記百家公司 成活地圖

2013年，宋學文探索創新工作方法，通過定期對所配送區域內用戶消費規律統計分析，做到按需精準配送，使配送效率得到明顯提高，工作方法在快遞員隊伍中被廣泛推廣。為提升處理急難問題本領，宋學文甚至記下了他所負責片區上百家公司情況，成為片區的「活地圖」。

宋學文表示，一線的快遞小哥送出的貨物都是客戶所想所需、所期所盼，包裹裡的可能是承載家人惦念的土特產、可能是急需的生活必需品、可能是想了很久獎勵自己的禮物等，「想著這些，就覺得我們每天傳遞的不僅僅是這些物品本身，更是物品背後的情誼和價值」。

宋學文和同事在大雪中搬運冬奧會物資。（取材自新京報）

宋學文說，在一些突發情況下，保障物流暢通也是在承擔社會責任。正是這份對職業的責任感和使命感，使得他始終踐行著「為人民服務」的宗旨。去年以來，他先後主動報名服務北京冬奧 會和支援上海抗疫保供的物流工作。

從2021年初到今年3月，14個月間，從張家口到北京，宋學文一直服務在冬奧一線。冬天的張家口，平均氣溫能達零下10℃，宋學文和他的團隊常需在賽前1至2個小時內把所有賽事物資布置到位，賽場地勢高、坡度大、易結冰，往往需踩「冰爪」循路而上。2022年的春節，為保障冬奧，宋學文還和團隊留在張家口一起包餃子、看春晚。

2022年4月，公司發布援滬召集令，宋學文再次主動報名，作為領隊帶領首批北京援滬「京東小哥」出發。在上海近3個月，入夏時，宋學文和同事們每次脫去防護服，裡面的衣服全部濕透。在這樣艱苦的條件下，宋學文和同事們也收穫了上海人民一聲聲感謝，「有的爺爺奶奶堅持給快遞員錢表達感謝，大家都婉言謝絕了」。

對宋學文來說，「大考」不僅是國家大型會議等服務保障工作，每一次寄遞都是一次考試。他認為，現在的消費者已習慣使用電商購物、習慣寄快遞替代自己拖行李，越來越離不開物流了，物流就是最重要的保障工作，它保障了人們的日常所需，也承擔起了社會責任。