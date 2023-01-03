10元盒飯、鄉村大席菜…平價美食抓住中國人的胃

大席菜是中國「農村菜系」中最重要的組成部分之一。（取材自新周刊）

在中國大大小小的城鎮，甚至是一、二線城市不起眼的城中村裡，都不乏低價快餐的身影。當都市青年還在將薩莉亞、日式便利店奉為省錢聖地時，街頭盒飯和鄉村大席菜席捲全網，告訴他們什麼才是真正的物美價廉。

抖音、微博、B站，哪怕是在最精致的小紅書上，有葷有素、不到10元（人民幣，下同，約1.4美元）的自助盒飯，一桌不超過300元、全是「硬菜」的鄉村婚喪酒席，都能輕鬆吸引到過萬的點讚和評論。任何外賣在它們面前，都失去性價比，更不要說保質期半年以上的料理包，壓根沒有現做現吃的色、香、味。

東北盒飯 看餓了工人

新周刊報導，這可能是中國最便宜的自助餐，但卻看餓了成千上萬的打工人。和精緻餐廳相比，它們勝在便宜管飽，和便宜方便食品相比，它們又勝在用料扎實、煙火氣十足。 小紅書上的東北盒飯。（取材自新周刊）

最先火起來的大概是東北盒飯。

短視頻鏡頭下，售賣形式一般分兩種，要麼固定攤位，要麼流動盒飯，後者或許少了店租成本，還能更便宜一點。

固定攤位上，餐盤一字排開，菜品都是東北常見的溜肉段、鍋包肉、地三鮮、豬肉燉粉條、尖椒豆腐、番茄炒雞蛋 ，再加一份米飯。攤主嘴裡念叨著「管飽」，把小小的一次性飯盒堆得冒尖。

流動盒飯通常沿街叫賣，三輪自行車上擺著泡沫箱，箱子上蓋著棉被保溫，箱子裡裝好的盒飯逐一碼放整齊。相比於固定攤位的 「自助形式」，流動盒飯更接近「套餐」，比如有的飯盒裡是鍋包肉配地三鮮，有的飯盒裡是紅燒肉配尖椒豆腐，任顧客挑選。

菜都是家常菜，最有吸引力的還是價格。

固定攤位盒飯的價格通常在10元到13元，流動盒飯的價格則能夠下探到10元以下，有些攤主為了增加競爭力，還會送一袋小鹹菜，或者東北常見的大連汽水。

大小城鎮 也有低價快餐

東北盒飯為啥能這麼便宜？有當地網友解釋，白山黑水土壤肥沃，是中國聞名的糧倉，同時工資水平和物價水平相對來說都不高，所以才能用如此低的價格，做到既讓食客吃得飽，攤主還有得賺。也有生活在大連、瀋陽等東北大城市的網友留言佐證，「從來沒見過這麼便宜的飯 」。

隨著「盒飯流」短視頻風潮一路南下，人們發現，在中國大大小小的城鎮，也不乏低價快餐的身影。

在廣州石牌村，有網友找到三葷一素12元的自選快餐，燒鴨、手撕雞、炸魚塊，配一份青菜、一份米飯，足夠一個勞累半天的體力工作者吃飽。

在貴陽街頭，一份滿滿當當的糯米飯，配上香腸、雞蛋、花生米，以及當地特有的脆哨，撒些蔥花，再加一點外地人或許吃不慣的折耳根，只要5元左右。有胃口不大的女博主趕去體驗，一連聲地叮囑攤主 「少盛點飯 」。

糯米飯，最驚豔的是價格。（取材自新周刊）

大席菜 便宜實惠滋味鮮

如果藏在城市角落裡的平價盒飯，給年輕人帶來小小的價格刺激，那麼社交平台上琳瑯滿目的 「大席菜 」，則是對打工人的降維打擊。

所謂大席菜，即白事、紅事、壽宴、滿月酒等場合裡的宴席菜，是中國「農村菜系」中最重要的組成部分之一。它們和精緻的米其林出品、流水線生產的速食產品、中規中矩的飯店酒席，完全不是一個世界的物種。

在暫借的鄰居家院子裡，或是在村口的空地上，因地制宜地擺開餐桌。鼓風機轟鳴，吹動灶眼裡的火苗在大鍋下跳躍。兒童嬉戲著穿梭，親友熱鬧地交談，鄉村大廚耳朵上別著菸卷，揮動著巨大的鍋鏟忙碌。

一桌好菜 凝聚各方親友

這是一場典型的中國鄉村大席，包含鄉土社會的諸多意味，不過，與城市裡推杯換盞的酒局相比，「吃 「依舊是一場大席的重中之重。坐在同一張桌子前的七姑八婆、親朋好友未必互相認識，大家遠道而來是為了隨禮、是為了人情、是為了問候，也是為了眼前這一桌子好菜。

在粵西，一桌酒席少不了白切雞、髮菜豬手、扣肉；在山東，蔥拌牛肉、醬香肘子、四喜丸子頻頻上鏡，在東北，菠蘿咕嚕肉、梅菜扣肉也被端上了桌，有網友疑惑：這些都不算是東北菜呀？當地人回答：什麼好吃，就做什麼唄！

在東北，你甚至可以十塊錢吃二十四個菜。餐盤上還貼心地套了保鮮膜。（取材自新周刊／來自博主@大咔嚓日記）

這就是大席菜的氣質，加工質樸成品卻不粗糙，具有地方特色又不拘泥於某個菜系，便宜實惠，濃湯赤醬，滋味鮮活。

包工包料 260元12個菜

剩菜打包可以算農村大席的一大景觀，大席菜的動人之處還包括價格：有的500元16個菜、兩道湯，有的700元18個菜、兩道湯、一道甜品，甚至還有 260元12個菜、八個碗，五香燒雞、香蔥拌牛肉、鹽水大蝦等硬菜一個不少，這可是包工包料的價格。

如此便宜的宴席，有沒有可能充滿了「科技與狠活」？一些博主的長視頻打消這種擔憂，現場加工、現場上菜的全過程被完整記錄下來，看完之後，網友紛紛表示，眼前的料理包瞬間不香了，真想回農村老家，認認真真吃一場席。

年輕人聚集的B站上，有中國各地的大席菜。（取材自新周刊）

從獵奇到炫富，從自製到揭祕，當屏幕那一頭的食物視頻卷無可卷，再也無法引起大眾特別興趣的時候，平價盒飯和農村大席菜的流行，吹起了一陣返璞歸真之風。

總有人說，吃是中國人的頭等大事，其實更嚴謹地講，吃什麼重要，花多少錢吃也同樣重要。

2004 年的電視劇「民工」裡，范明飾演的中年民工和工友在工地旁的一家火鍋店吃飯，所謂火鍋，不過是兩盤碎羊肉、一盤凍豆腐、一盤青菜、半斤散裝白酒和一大把頂飽的面條，但范明盯著翻滾的火鍋，還是高興地感慨，18 元兩個人，有肉有菜有麵，真划算。

在城鄉結合部，在城中村，在工業園周圍，廉價飲食始終存在，只是它們通常處在大學校園和寫字樓的視野之外。至於大席菜，則更像是一種田園牧歌式的回憶濾鏡，五穀不分的城市二代，能夠隔著屏幕讚美鄉村宴席，但真正置身於嘈雜的農村婚禮現場時，能適應嗎？況且這樣的機會也越來越稀少了。

每天操辦農村酒席的廚師、每天消費城中村盒飯的工人，大概率不會感到格外地享受。說到底，廉價食物的溫暖是真實的，也是短暫的，這屆年輕人對工業流水線食品的厭倦無法改變，依賴也無法改變。

在北京 長大的作家梁實秋，印象裡地道的炸醬麵，除了掐菜、黃瓜絲、蘿蔔纓、芹菜末四色菜碼，還要加茄丁和切碎的攤雞蛋，當然，這種奢華吃法的前提，是梁家雇得起私人廚師。

梁實秋也描述過普通人吃炸醬麵的情形：很多警察 午間靠在街邊，一邊 「呼嚕嚕」吃麵，一邊 「卡嚓卡嚓 」啃大蒜。

便宜的菜色，看餓了成千上萬的打工人。（取材自新周刊／ 來自博主@小曹和輝哥-逛吃）

有些食物就像有些人生，注定不會交集，短暫一瞥的美好來自相隔千里。如同此刻流行的熱紅酒和圍爐煮茶，與十元盒飯和鄉村宴席，像歌中所唱，是 「霓虹燈到月亮的距離 」。

不過，我們至少可以相信，平價美食的治癒感是更深長的，因為它們蘊含著草根和鄉土的溫情，比任何昂貴的食材都更接近大多數中國人生活的本質。