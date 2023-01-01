中國防疫極端封控、極端解封 民眾大錯亂

上海的醫護將一名老人送往醫院。(歐新社)

「遵守了三年的規定，被靜默了一次又一次，換來了爛尾一樣的結局…」中國政府防疫「全面放開」，從先前極端封控又躺平成極端解封，不僅令民眾錯亂，疫情 再延燒擴大的風險，也令國際社會憂慮。

國家衛健委日前宣布，將從2023年1月8日起，把新冠疫情從「乙類甲管」降級為「乙類乙管」，對疫情傳染源和密切接觸者不再進行嚴格的隔離管理，中國延續三年的「堅持動態清零」政策正式宣告終結。同時衛健委在通告中，也將原本所使用的「新冠肺炎」一詞改稱為「新冠感染」。

然而中國公布防疫「新十條」、放寬疫情限制後，隨即出現的卻是疫情凶猛爆發、民眾瘋搶藥物和醫院大排長龍等亂象；醫療量能崩潰問題未解，中國政府卻宣布入出境鬆綁等措施，讓民眾喜憂參半。喜的是終於可出國遊玩了，憂的是疫情是否大反撲。

上海一處醫院外，發熱門診大排長龍。(路透)

★「清零」180度轉向 大鬆綁

聯合新網網「轉角24小時」報導，國務院表示，將「動態追蹤國內外病毒變異情況」，動態掌握疫情流行強度、趨勢、醫療能源負荷、社會運行情況等，視情況採取適當限制具及活動和人員措施，來抑制疫情高峰。言下之意，中國官方並未就此永久「放開」，不過當前對於疫情的處置和應對，已然從「動態清零」180度轉向。

此前，國務院公布「新十條」、開始大範圍放寬防控時，未提及國境解封，而國家衛健委12月26日的通告中亦表明2023年1月8日起將取消入境後的全員核酸檢測 和集中隔離、取消國際航班數量管制、原本對赴中國人員的嚴格入境限制管控，也改為在行前48小時PCR檢測陰性即可，此外也提到「有序恢復中國公民出境旅遊」、「逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境」等。

雖然在通告中並未詳細說明何時恢復民眾出國旅遊，但各大旅遊平台，國際機票搜尋量隨之暴增，例如「同程」旅行平台國際機票搜尋量即暴增8.5倍、簽證搜尋量更瞬間增加10倍。

然而，在中國的疫情政策大舉開放的此時，國內的疫情狀況卻愈加嚴重、不容樂觀。在北京、在天津、在中國各地，醫院人滿為患的影片與畫面不斷透過國際媒體與網路流傳，各地藥局內，中國民眾瘋狂搶藥、藥價哄抬，止咳退燒、消炎止痛類的藥物、甚至含維他命C的檸檬和黃桃罐頭都是搶購商品，連鄰近中國的香港、澳門，普拿疼（Panadol）等藥物都被一搶而空。

在微博上，無數網友表示，自己或是身邊諸多親友成為確診陽性的「小陽人」，然而官方公布的疫情數字卻和民眾的感受相去甚遠。此前官方已表示不公布無症狀感染者人數，而國家衛健委在去年12月23日公布的全國新增本土確診數是4103例；而在衛健委發布「乙類乙管」的疫情降級通告後，中國疾控中心應急中心更表示，未來將把公布疫情狀況的頻率改為每月一次。

中國各地藥局內，止咳退燒、消炎止痛類的藥物被搶購一空。(Getty Images)

★疫情蔓延 更加不透明

中國實際的疫情狀況比過去更加不透明，然而近期中國網路上流傳一份標註為「(去年)12月21日國家衛健委會議紀要」的文件；根據這份紀要文件，國家疾控局副局長孫陽在內部會議通報的疫情數字為：12月1日至20日，全中國累計感染2.48億人，全國感染率17.56%；僅僅在12月20日當天，中國的新增感染人數就多達約3700萬例，當中北京、四川等疫情嚴重的區域，當地感染率還超過50%。紀要文件的流出，獲得多家外媒引述報導，而彭博社、金融時報等國際媒體表示，已從與會人士處確認紀要文件的真實性。

上海醫護接送病患。(歐新社)

★欲蓋彌彰 官方話反著聽

疫情蔓延氾濫、擠壓耗損醫療量能的情況如此，中國當局卻仍表示，因Omicron變異株致病力低，更加大舉「放開」疫情管控，對照僅在不到一個月前，官方仍動輒施以大規模封城封區、頻密強制核酸檢測、以健康碼限制民眾通行來往各地等嚴厲政策，在兩種極端之間的跳躍，已帶來難以控制緩和的混亂；而國家衛健委疫情小組專家組組長梁萬年接受央視訪問，在說明降級「乙類乙管」政策時，以一句「調整為乙類乙管，不是放任不管」回應民眾疑慮，這句話也引起微博熱議討論。

有網友以「欲蓋彌彰」來形容政府的放寬政策和說法，批評：「現在官方發的東西需要反著聽，專家說的話也得反著聽。」

也有人對於未來極為悲觀，「如今咱們連統計都不統計了，丟失了數據，還想應對病毒，這是不可能的。有錢的城市還能做到分級診療，有權的城市可以全國調配資源，三線以下城市全面潰敗。」

上海郊區一名老婦人接受疫苗接種。(路透)

●熱，給冰水 冷，給沸水 網怒批太粗暴

對為期三年、民眾經歷的兩種極端困境感到憤怒，不少網友砲轟政策太粗暴。有網友在微博寫下：「能別把人民對自由的嚮往的（跟）不作為的xx混為一談嗎？遵守了三年的規定，被靜默了一次又一次，換來了爛尾一樣的結局，你說太熱給你放0℃冰水裡，你說太冷給你放100℃沸水裡，難道極端的解決方式就要被接受嗎？」

回望2019年的12月26日，正是新冠疫情在武漢首次確認感染的日子，在屆滿3年的2022年12月26日，中國國家衛健委在極端的三年防控限制之後，宣布了「全面放開」，但醫療資源幾近崩潰的情況，卻顯示出在三年的時間內，中國政府似乎未有過對全球疫情緩和後的後續計畫、未有適當的漸次開放規畫，也未擴增足夠的醫療資源和疫苗 普及。

即使國家衛健委表示，中國3歲以上人群的疫苗覆蓋率在92%以上、全程接種率超過90%，但BBC報導，中國只有不足5成的80歲以上人口接種了3劑疫苗；在2022年4月時，80歲以上的高風險年齡層，其疫苗接種率甚至不到20%，此外中國境內仍只能接種科興、國藥等國產疫苗，此類使用「滅活病毒」技術的疫苗已被國際研究指出，保護力遠不及西方的mRNA疫苗。

因此，在微博上，就有網友如此形容而今的中國疫情「全面放開」政策：「我以為的放開：不再封控，儲備發放老人用藥，前兩個月公共場合七天核酸，上班要求抗原，陽性必須居家七天，引進復必泰（BNT）重新普及第三、四針疫苗形成有效抗體，之後逐步寬鬆。但實際的放開：躺平。」

而對國際媒體來說，關注的焦點除中國的疫情現狀和政策轉向之外，還包括：中國如今疫情盛行，加上即將開放國境，會否導致新的病毒變異株產生，以及在全世界廣泛傳播？

德國之聲報導，目前科學家雖尚無定論，但對此深深憂慮，約翰霍普金斯大學傳染病專家坎貝爾-雷（Dr. Stuart Campbell Ray）表示，「中國有龐大的人口，且免疫力有限…這似乎是我們可能看到，爆發新變種病毒的環境。」

不少專家表示，中國疫苗的效力存疑問題、加上官方長期宣布的低感染率，代表大部分中國民眾很可能對新冠病毒免疫力低落，因此如今中國境內的大規模感染，仍有相當的危險性。俄亥俄州立大學的病毒專家劉善慮（Dr. Shan-Lu Liu）也表示，目前中國已經檢測到許多Omicron亞型變異株，包括具免疫逃脫能力的BF.7，德國之聲指出，此亞型變異株被認為是中國目前感染病例激增的原因之一。