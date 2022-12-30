上海封城、白紙運動、富士康逃疫、鐵鍊女…盤點中國2022年大事件

中共總書記、習近平帶領中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，瞻仰延安革命紀念地。（新華社）

今年10月，中共舉行20大 ，這是中國政治路線、人事組合、經濟和社會發展的轉捩點，中共總書記習近平 準備展開第三任期。但在20大開幕前夕，一名示威者在北京海淀區四通橋懸掛「罷課、罷工、罷免獨裁國賊習近平」布條，讓政治局面一度動盪。疊加防疫嚴厲清零，上海經歷兩個月封城、富士康大逃疫，以及六月高溫 ，年末新疆烏魯木齊大火演變成的白紙運動，2022年，中國算是走過驚心動魄的一年。

政治→20大新局動盪

‧新領導班底亮相

中國共產黨第20屆中央委員會第一次全體會議10月舉行，習近平打破常規，連任總書記，展開第三任期，反對領導幹部終身制的鄧小平路線被否定，習近平邁向個人集權高峰。另外選出中共中央政治局的七常委，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希成為中國新領導班底。政治中樞大洗牌，李克強、栗戰書、韓正下台，前正港「習家軍」、上海市委書記的李強，未因為上海封控影響仕途，預估將接任李克強成為新一任國務院總理。

中共前總書記胡錦濤在20大閉幕會議上被工作人員攙扶提前出場，也引發國際社會矚目。新華社稱胡錦濤是「身體不適」，國際媒體則多猜測與胡錦濤當時有意翻閱桌上機密文件被拒有關。

在20大前夕，北京四通橋出現反習白布條。（路透）

‧北京四通橋抗議

20大開幕前夕，一名示威者在北京海淀區四通橋上，懸掛「罷課、罷工、罷免獨裁國賊習近平；不要核酸要吃飯，不要封控要自由；不要謊言要尊嚴，不要文革要改革；不要領袖要選票，不做奴才做公民」的橫幅，擊發反習第一槍。四通橋勇士引發海內外輿論響應，橫幅內容後來也成為「白紙革命」的口號和訴求。

航天→天宮華麗合體

「神舟15號」載人飛船與空間站組合體完成自主快速交會對接。（新華社）

•挑戰美主導地位

11月29日，搭載著費俊龍、鄧清明和張陸三名航天員的中國「神舟15號」發射成功，並與「神舟14航」航天員乘組在中國空間站完成了首次在軌交接，意味著天宮太空站關鍵技術驗證和建造階段規劃的12次發射任務全部圓滿完成，首次實現一期「三艙三船」的最大構型。神舟15號是中國空間站「T」字基本構型組裝完成後接入的首艘飛行器，也是首次形成具有6個型號艙段的太空站組合體結構、實現6名航天員同時在軌駐留。標誌著中國航天進入了新發展階段，開啟全面建設航天強國新征程。

社會→防疫困住生活

‧上海封城了65天

在3月1日上海通報1宗本土確診個案，隨著本土病例的不斷增加，上海展開多輪全員核酸，城市裡出現上海將「封城」等聲音，官方多次闢謠，3月27日晚卻突發公告，將於28日凌晨5時起，以黃浦江為界，先封浦東、浦南等區域，再封浦西，引發譁然。其後於6月1日解封，全面復工復產復市，持續65日的「上海封城」畫上句點。

河南鄭州疫情衝擊鴻海集團富士康廠區，網上出現該廠員工大規模徒步返鄉影片，引發關注。（取材自微信）

‧富士康員工逃疫

10月30日，河南鄭州疫情擴散，富士康廠淪疫區，「抖音」多個帳號爆出富士康工人為「逃疫」徒步百公里返鄉視頻，引發強烈關注。富士康為穩定員工，加發最高1500元（人民幣，下同）的全勤獎金，但生產線上員工短缺，官員們動用黨員、公務員和退伍軍人進廠。因工廠延發獎金，11月23日發生上萬工人暴力抗爭事件，抗爭者砸毀監視器及玻璃窗。

河南村鎮銀行取不出錢，存款戶到河南鄭州人民銀行中心支行舉橫幅抗議。（路透）

‧自發的白紙運動

新疆烏魯木齊市11月24日發生公寓火災，10人疑因被封控死於火場，南京傳媒學院學生為此自發性舉辦聚集活動，並舉起白紙，喊出「人民萬歲 逝者安息」的口號，激起其他學生乃至上百所高等院校舉起白紙響應，北京、上海等大城市也出現反對動態清零政策的抗議，創下1989年「六四事件」後最大規模的社會運動。該行動也引發不少海外留學生、華人聲援。

‧染疫激增大搶藥

12月初中國官方宣布放寬防疫管制，各地感染人數激增，人民買不到退燒藥，搶藥潮還延燒到鄰近各國，中國各地醫院的急診室與火葬場也面對爆量的病患和死亡人數，還有醫院發布「喜報」慶祝急診服務人次突破200萬，還有火葬場獲官方表揚，招來喪事喜辦的罵聲。專家批評，毫無準備的解封，正在製造人道災難。

經濟→人民頓失財產

‧爛尾樓房貸風暴

多處建案爆發爛尾樓危機，擴及河南、山西、江西、湖南、湖北、廣西、陝西等20省、150個建案淪為「爛尾樓盤」，導致購屋民眾集體拒繳房貸，中國銀行股連日大跌。第一財經指出，當時出現斷供的樓盤約有150個，涵蓋20省份，以中國恒大、融創、佳兆業等早前已爆發財務危機的建商旗下項目居多。爛尾項目集中在二、三、四線城市，但深圳、上海、蘇州、南京等一線或重點二線城市個別樓盤也傳出斷供。

河南村鎮銀行取不出錢，存款戶到河南鄭州人民銀行中心支行舉橫幅抗議。（路透）

‧村鎮銀行大爆雷

河南、安徽多家村鎮銀行發生儲戶存的錢卻無法取錢或轉帳，還有異地存款的儲戶想到現場提錢，卻發現通行的健康碼變成紅碼，無法出門。4月18日起河南禹州、安徽固鎮新淮河村鎮銀行等接連公告系統升級，約40萬存戶存款無法取現，金額近4百億元。

天災→60年最大熱浪

2022年8月，江西九江，在鄱陽湖鞋山水域，湖灘長滿青草。(取材自澎湃新聞)

•高溫缺水又缺電

6月13日至8月30日，中國遭遇60年來最嚴重熱浪襲擊，區域性高溫事件持續79天，覆蓋範圍超過500萬平方公里，全國有23個省出現40°C以上高溫，多地傳出熱射病死亡。上海黃浦江水位創下近20年來新低，鄱陽湖水位創1951年以來最早進入枯水期紀錄。高溫也使供電壓力大增，四川、重慶、湖南、江西、江蘇、浙江、上海面臨缺電危機。

人禍→女人受害驚世

徐州八孩母親被丈夫用鐵鍊拴在破屋中。（視頻截圖）

‧徐州鐵鍊女事件

1月27日晚，中國博主「徐州一修哥」在抖音發布其前往江蘇徐州豐縣歡口鎮董集村探訪五旬父親董志民生育八個孩子的故事拍攝的視頻，其中赫見董志民的妻子「小花梅」被鐵鍊綁脖子鎖在破屋中(下圖，視頻截圖)，引來輿論質疑其遭到人口販運和家暴。豐縣、徐州市發布多次調查通告內容矛盾，反而助長民憤，並受到包括紐約時報、德國之聲及華盛頓郵報等世界各地媒體關注，批評中國女權落後。2月22日，董志民被以涉嫌虐待罪批准逮捕，小花梅被送進進豐縣第二人民醫院精神科住院，經徐州市專家診斷其患有精神分裂症，重度慢性牙周炎，並交由其大兒子與醫院醫護照顧。

網傳唐山被打女子送醫照。（取材自微博）

‧唐山燒烤打人案

6月10日2時40分許，男子陳繼志等九人在河北唐山「老漢城燒烤」燒烤店吃飯，陳繼志對餐廳內四名女子中的王姓女子騷擾遭拒後毆打王女，王女與李姓女子反抗，卻和另兩名女子都被陳繼志等人持椅子、酒瓶擊打或拳打腳踢，分別輕傷二級、輕微傷。這起地方惡霸欺凌女子事件引起國際關注。三個多月後，當地法院以犯尋釁滋事罪等八大罪名判決主嫌陳繼志有期徒刑24年，並處罰金32萬元。同時查明陳繼志等人長期在唐山的惡勢力組織。由於官方嚴控事件後續報導，且迄今四名被害女子均未曾公開露面，讓外界對此事背後是否有「保護傘」仍存疑。