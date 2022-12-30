「火玫瑰」…北京女子火化班 靈魂擺渡者

一名男子手捧親人骨灰盒走出一家北京火葬場。（美聯社）

自中國放寬防疫措施後，各地感染、死亡人數持續增加，殯儀館和火葬場應接不暇，有網友表示，「家人的遺體已經放在家中一天一夜，卻還遲遲等不到火化」。面對死亡，做為靈魂擺渡者的北京 首個女子火化班四個女孩，對人生有更深的感悟——珍惜眼前，活在當下。

在火化班的女孩們看來，火化師並不只是守護著火化爐，而是守護著生命，她們更是靈魂的擺渡者。

據澎湃新聞引述婚姻與家庭雜誌報導，1998年出生的雲小林是北京八寶山殯儀館火化班「火玫瑰」班組首任班長，她說：「火化是真正的人生最後一公里，每一次火化都是完成一個家庭的囑託，都是一次人生終點的陪伴。從我踏上工作崗位的那一刻起，我就深深地愛上了這個職業，並立志成為一名合格的火化師。」

她彌補遺憾 轉進殯葬

這個來自內蒙古的漂亮女孩，高中畢業後聽從父母安排，選擇就讀提前招生 的空乘學校。然而，三個月後，她發現自己並不喜歡這個專業。想退學，卻遭到父母反對。於是，她決定出去闖一闖。可這一闖，卻留下永久遺憾——最愛她的爺爺在這期間去世，她連爺爺最後一面也沒見到。

為彌補那份遺憾，她毅然選擇報考北京社會管理職業學院生命文化學院現代殯葬技術與管理專業。這個專業涵蓋殯葬行業的各個環節，但畢業後她卻選擇其中最苦、最難的技術工種：遺體火化。當她邁進這行時，才發現自己竟然是北京市第一位女火化師。 北京女子火化班「火玫瑰」班組四名成員。（取材自澎湃新聞／婚姻與家庭雜誌供圖）

山東姑娘劉德潔和河北姑娘姚紫晴同是00後，這兩個女孩都喜歡挑戰自我。劉德潔從殯葬技術與管理專業畢業後，開始在八寶山殯儀館的禮儀崗位實習，但覺得禮儀崗位不太符合她的個性。姚紫晴則學的護理專業，畢業之後也發現自己的性格和「護士」的職業要求大相徑庭。當殯儀館要招聘女火化師信息一發布，兩個姑娘不約而同地報了名。

不同於雲小林的彌補人生遺憾，也不同於劉德潔和姚紫晴的初生牛犢不怕虎，95後的董寧是這個行業的「老兵」。她當年從八寶山禮儀崗的金牌引導員到火化師職業的轉行，與一個不幸的家庭有關。

那是一對年輕夫妻，他們五、六歲的女兒因病去世，這個年齡的孩子火化後只會有一點點骨灰。當時家屬情緒激動，一再懇求董寧和車間師傅溝通，給孩子多留一點骨灰。

於是，董寧向他們介紹殯儀館推出的新型骨灰安葬方式——望雲珠。它是通過現代科技手段，將逝者的骨灰、頭髮或指甲加入天然寶石，製成可永久保存的思親晶石。用望雲珠製成項鏈、擺件等飾品，體積小，美觀且不會風化變質。

當飄散的煙在空中徘徊，化成輕煙的孩子似在向他父母作最後告別，而她留下的頭髮和指甲，也成了父母心中唯一的告慰。

也因此，她覺得若能成為火化師，從專業和技術角度幫助家屬，這恐怕比做引導員有意義。於是，她選擇改變職業方向。

她心理建設 揮別恐懼

從通俗角度來看，火化是個「殘忍」的過程，所以遺體火化師們的心理建設尤為重要。雖然在學校火化師就開始學習，但當真正接觸到逝者遺體時，還是有很多人因無法調整好自己的心理狀態選擇離開。

雲小林真正心理上的變強大，要從她的「第一次」說起。 中國近期殯儀館人潮眾多，他們的家人都在近日過世。圖為北京一處火葬場外民眾。（Getty Images）

那是她剛成為火化師後，接待的第一個逝者。逝者的女兒和雲小林差不多大，女孩的父親得病後治療很久，病情剛有好轉，突遇一場車禍 意外去世。

當禮賓人員將逝者棺木抬放到火化爐炕面，這時，女孩向雲小林提出要看父親最後一眼。棺木揭開，女孩發現父親的眼晴沒閉上。此時，家屬的情緒十分激動，號啕大哭的女孩提出讓雲小林幫父親把眼晴閉上。

這對第一次做火化師的雲小林來說真的很難，恐懼讓她遲遲不敢邁出那一步，與棺木刻意拉開的距離徹底激怒女孩。她將悲痛化作怨氣發洩到雲小林身上：「怎麼搞的？連這點兒要求都做不到？你算什麼火化師？」

雲小林邊安慰自己，邊壯著膽子向前，這是她從事火化師後第一次觸摸逝者，也是走出學校後，從心理課到現場實際操作邁出的一大步！ 圖為「火玫瑰」班組成員在巡視火葬場設備。（取材自澎湃新聞／婚姻與家庭雜誌供圖）

她再碰遺體 變得淡定

回歸平靜後，她將骨灰放進骨灰袋，雙手虔誠地交到女孩的手中時，女孩竟向她深深地鞠了一躬：「難為你了。謝謝！」

一聲難得的「謝謝」，瞬間化解雲小林心中所有的脆弱，她對死亡的恐懼頓時變成對生命的敬畏。

後來，當雲小林再次近距離接觸遺體時，她變得坦然、淡定。

「火玫瑰」班組會根據家屬需求，為逝者提供小型的爐前送別服務。獻花、念悼詞、鞠躬…她們以女性特有的溫柔、細膩，送逝者走好最後一程，讓服務變得更加溫情、更加人性化。

「作為火化師，接觸最多的就是逝者親屬，他們大多情緒不穩定，傷心欲絕。我們在溝通時會格外注意用詞和語態，讓家屬盡可能地緩解失去親人所帶來的悲痛。」

生離死別 也有溫情

劉德潔遇到過一位年輕逝者，那是個和自己年齡相仿的女孩。女孩父親是位白髮蒼蒼的醫生，他一邊用手捶著棺木一邊號啕大哭：「女兒，爸爸對不起你！這輩子，爸爸救了很多人，但卻沒把你救活。」

劉德潔走上前想將老人扶起，然而，老人用雙手緊緊地扒著棺木。

劉德潔半蹲在地上，一邊用紙巾給老人擦眼淚，一邊勸慰：「您的愛她已經感覺到了，您不能讓她走得不安心，走得有牽掛啊。其實，保重好自己才是對她最好的紀念。」

這時，女孩父親扒在棺木上的手緩緩地鬆開了，她將老人扶起來時，淚眼婆娑的老人像個聽話的孩子，被她攙扶著挪到休息室。

「在告別廳裡的家屬，常常忙於接待吊唁賓客，情緒不能得到釋放」，姚紫晴知道，火化爐前，就是死者家屬真正得到釋放和慰藉的場所。

姚紫晴接待過一位年輕姑娘，母親突發疾病去世了，而遠在外地工作的她，沒能見到母親最後一面。在火化爐前，向母親作最後告別時，女孩的身子趴在棺木上不肯起來。姚紫晴將她拉起來時，女孩哭著說，母親只是睡著了，她聽到母親在裡面呻吟，她要重新開棺，驗證母親還活著。

輕輕拍背 撫慰家屬

怕女孩悲傷過度出現意外，姚紫晴緊緊摟著女孩，在她的後背上輕輕地拍打、撫慰，在她耳邊柔聲說：「您剛才也看到了，您的媽媽是睡著了，她累了，要去遠行了。咱們不能讓她帶著你的淚水和不安去遠行，讓老人走好也是一種孝順。」 山東姑娘劉德潔和河北姑娘姚紫晴同是00後，這兩個女孩有個共同特點：喜歡挑戰自我。（取材自澎湃新聞／婚姻與家庭雜誌供圖）

後來，女孩每年都會來殯儀館，在休息室坐很久。

有一次，女孩來殯儀館正好被姚紫晴遇到，她遞上一杯熱茶和一包紙巾，並幫女孩將房間門關好。當女孩思念完母親踏出房間後，臉上洋溢的是對生活的希望。

這一刻，姚紫晴突然理解了殯葬無小事、視逝者如生者的重要意義。尊重生命，不就是為了更好地活著嗎？