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「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

中國考研生 和新冠疫情賽跑

中國新聞組／整理
在西北大學考點，考生在考場內答題。（新華社）
在西北大學考點，考生在考場內答題。（新華社）

有人在臨近考前一周抗原陽性，高燒不退，有人需要在不同城市和考點之間奔波，還有的人無奈暫時放棄考研......這是一場比拚耐力和運氣的特殊考試，在疫情風暴之下，他們和新冠賽跑，也對考研的意義重新思考。

2023年碩士研究生招生考試無疑是歷來最激烈的一年。據統計，此次考試在2022年12月24日至26日如期舉行，全中國有474萬人報考，再創歷史新高。不同的是，今年在「新十條」防疫優化措施落地後，不斷有考生「陽了」。新京報整理了六位考研生在考前的自述，敘述這群「陽了的考研人」如何得花更多努力，才能為自己的未來披荊斬棘。

異地借考 考前陽了

講述人：劉夕琳，25歲

目標：北京某211繪畫專業

12月19日晚上，我的嗓子就開始疼了，全身沒有力氣。此時我已經從朋友圈裡看到，身邊的好多人都得了新冠。從那天起，我就開始大量飲水，但一直到12月21日，抗原檢測顯示我陽了。距離考研還有3天，自己辛苦準備了一年，從4月份辭職到現在就差上考場了。確定自己是陽性之後，我反而平靜了，反倒是家人朋友擔心我能不能順利走進考場。

我是工作了三年之後辭職考研的，每天除複習外，就是關注網上的消息。因為考點在北京，我要提前訂酒店。很多人說，由於放開了，酒店被徵用成方艙工作人員的隔離點，官方遲遲沒有消息。好在12月8日出台了異地借考的政策，有三門課確定了考點，都在同一個地方，距離我的住處六、七公里。

其實我知道，每年考研的人數都在增加，競爭壓力逐年增大。「放開」之後，我就再也沒有出過門，我想大家都會怕，萬一上了考場之後，自己腦袋裡一團漿糊，就白費了這一年的努力。但事已至此，我還是會堅持到最後，希望一切能順利。

在職考研 備好物資

講述人：李靜，25歲

目標：北京某985非全日製藝術碩士

工作三年之後，我決定再次考研。2019年大四和2020年時都報名，均差了幾分沒能考上。2020年，我找到了一份工作。我身邊同事的學歷都比我高很多，從東北一雙非院校畢業的我，就總想著提升自己。今年3月我生日時，下決心開始備考。

2022年12月24日，考研生排隊準備進入考場時仍不忘在寒風中複習。（新華社）
2022年12月24日，考研生排隊準備進入考場時仍不忘在寒風中複習。（新華社）

政策沒有「放開」之前，我每天的學習時間挺少的，下班後晚上7時到10時是我的學習時間。「放開」之後，我們就居家辦公了，這反而有利於我複習。朋友圈越來越多人陽了之後，我就沒怎麼出過門，防止自己感染上新冠，影響考研。但沒想到，12月9日，我室友突然陽了，為避免感染，我每天點外賣吃，喝檸檬水，吃橙子和VC咀嚼片，希望自己不要得新冠。

有不少人說可以提前讓自己先得新冠，我覺得盡人事聽天命，萬一等到考完試，自己還沒有感染呢。為了防止考場上出現突發情況，我拿了一個小本子，記上自己要購買的防疫用品和康復用品，包括口罩、酒精濕巾、橙子、VC片和藥，還有防護眼鏡，估計得裝半個行李箱了。

四戰考研 等待運氣

講述人：王述之，24歲

目標：北京師大比較文學與世界文學專業

今年是我連續第四年考研，似乎是我的運氣不太好，缺少一點兒上天的眷顧。我出自單親家庭，媽媽和舅舅都是學文學出身，他們希望我讀到博士。但直到今年10月考綱頒布，考世界文學與比較文學方向可選日語，且有多位導師計畫招生，我才終於確定今年可能是我能考上的難得機會。

去年夏天，我的母親被診斷出膽囊癌晚期過世。我找了份在網上做家教的工作，負擔起房租和日常開銷，不捨得花母親留下的錢。但家裡發生重大變故，我也不堪壓力，第三次考完試後去醫院檢查確診為雙相情感障礙。慶幸的是病情不算嚴重，還能夠保持每天六小時左右的學習。

11月下旬，我們小區出現了6個陽性，這讓我警覺，直到考試那天都不出家門。有位朋友來家裡陪我一起住，她自告奮勇幫我隔幾天取一次快遞或者外賣，每次都戴上N95口罩，並將取回東西靜置及消毒。但12月22日夜裡，我似乎還是不敵病毒，到現在一直發燒。我希望到24日晚上之前能順利退燒。

在校生備戰陽了 有人腦木 有人棄考

講述人：張裕，21歲

目標：北京大學比較政治學系

12月12日，我在圖書館的座位上開始發冷、頭疼、渾身痛。這症狀我很熟悉，因為前一天寢室內已有兩個同學開始發燒。我馬上冷靜地把幾本政治資料、英語卷子和ipad背回宿舍，做好在宿舍學習的準備。我吃了室友給的布洛芬，體溫最高40℃。反覆發燒到第四天，體溫降到38℃。我們靠著自己存下和朋友贈送的布洛芬和999感冒靈，相互鼓勵著扛了下來。

太原考研生緊張複習備考。（中新社）
太原考研生緊張複習備考。（中新社）

發燒時，我有六、七天完全沒有學習。這原本是考前背誦政治的黃金時間。按照往年傳統，考前約半個月，肖秀榮考研政治終極預測四套卷一出來，考生們便開始集中衝刺政治。等到12月20日左右，我轉陰了，但格外疲憊、容易睡著，頓感壓力撲面而來，我覺得自己複習不完了。

新冠給我帶來的一項影響就是「腦木」，腦子像「木」了一樣，思維無法活絡起來。身邊考研的同學戲稱這是新冠對腦子的影響。對付這種「新冠後遺症」，只能在心理上積極地克服。學校每天都在企業微信裡發布在校考研人數，人數在漸漸變少，不少人決定放棄。我理解這種感受，這是陽過之後，人對於壓力的反饋。

講述人：姚雪蘭，22歲

目標：中國傳媒大學新聞學

我是突然感受到「放開」的。以前去圖書館，需要掃兩個碼，除了湖北健康碼，還得掃本校的場所碼。12月8日，我走到圖書館門口掏出手機點開微信掃一掃，才發現刷卡就能進圖書館。沒想到的是，「放開」後，我很快就得了新冠。12月12日晚上量體溫38.2℃，大家都沒退燒藥，只好去學校的發熱門診看病。醫師給我做了抗原，是第二道紅線淺淺的陽性。

在校隔離的七天，我發燒三天。我有時候感覺自己上廁所的腳步都是虛浮的；書是看不進去了。以往別人考研，最主要是得承受寂寞，保持內心穩定。但我們這一年，是無法奢求保持內心穩定的，因為外界環境太不穩定了。

用一句話總結我在校備考的4個月：封校兩個月，封樓一個多星期，臨近考試突然放開了，我迅速得了新冠。

還是得堅持完最後這幾天，把考研這件事畫上一個句號。

講述人：張敬亭，22歲

目標：小學教育（師範）

今年9月末，學校延期開學以後，我的考研複習正式進入狀態，每天都在圖書館8層的自習室坐10小時，學習8小時。12月9日前後，全國都開始放開了。沒過幾天，圖書館自習室裡有少數人咳嗽了。很快，一批一批的人出現症狀，都回宿舍學習。一些人還在咬牙堅持。

我是堅持到比較晚的那一波，12月19日晚上感覺有點發冷，就跑了。12月21日核酸結果顯示我是陰性，但當晚就燒到39℃，22日起反覆發燒，喉嚨腫痛，吃不進東西。發燒以後，我學不進去了。我焦慮我兩天滴米不進，外加發燒進考場，肯定發揮不佳。

12月22日夜裡，我決定棄考，上氣不接下氣地給輔導員打了幾次電話申請離校。同學幫我收拾好行李，搬下樓，我跟宿管阿姨從凌晨1時等到3時，終於等到了我的家人。凌晨4時，我在高速公路上發了條朋友圈：「狗命要緊，先走一步，考研人加油！」（文中人物均為化名）

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