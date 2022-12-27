中藥企產能足夠 為何一「芬」難求？

中國「布洛芬」退燒藥產能世界第一，但民眾卻拿不到藥。湖南一家製藥廠正24小時加緊生產。（中新社）

中國驟然「放手」疫情 管控，使得新冠紅利從核酸檢測等行業，瞬間轉向退燒藥等藥品產業。從近來熱門的「布洛芬悖論」，到靠賣退燒藥就在45天裡賺了近60億的造富神話，中國又再一次寫下自己的新冠「經濟奇蹟」。

近一個月，中國新冠疫情防控模式的突然變化，帶動中國的退燒藥搶購潮，甚至掃到國外。布洛芬成了市場裡的「珍稀物資」。但布洛芬原料藥主要來自中國，且估計兩家龍頭企業的產能足供48億病人用藥，為何仍在中國「一芬難求」？分析指出，主要是整個布洛芬供應鏈的平衡被突來的防疫政策調整給打破，從上游到終端的各個環節都措手不及。

防疫鬆綁 打亂供應鏈

中國新聞周刊報導，中國或許是最不應該缺布洛芬的國家。某藥企資深研發經理、科普作家李津表示：「我國是布洛芬原料生產大國，不但供應國內的原料使用，出口的布洛芬原料藥也主要來自中國」。 而光國內龍頭企業新華製藥、亨迪藥業的布洛芬原料藥產能，分別達到8000噸、3500噸，加起來就達去年國內市場需求量的6.6倍。

以布洛芬緩釋膠囊為例，目前市場上的規格多數是布洛芬含量0.3g、0.4g/顆，新華製藥和亨迪藥業合計能生產出0.3g含量的布洛芬膠囊約383億顆、0.4g含量的布洛芬膠囊約287億顆。而以成人發燒病人一次最多使用0.4g、每天兩次、連續使用不超過3天的推薦用量來，按成人布洛芬最大用量估算，上述兩家龍頭企業的產能就足以充足供給48億病人。

以上估算並不十分精確，但足以可以說明中國過去是不缺布洛芬的。「布洛芬悖論」就此產生——源頭產能如此充裕，怎麼到了終端卻「一芬難求」了？報導指出，過去兩年，布洛芬相關藥品產銷兩旺，一直維持著供需平衡的狀態。而這次防疫政策調整之後，從上游到終端的各個環節都有點措手不及，首當其衝的是製藥廠，產線無法很好地消化布洛芬藥品激增的需求。

製藥廠短時間內產能跟不上，是來自於供給側的重要原因。而落到藥品經銷商和零售終端身上的「重拳」，除了「藥品產不出」，還有「物流送不到」。 藥品從生產線、物流鏈最終走到終端店的路徑要經歷層層關卡，到了終端就造就了「無藥可買」的窘境。

南京一家藥房張貼「布洛芬」已賣完的告示。（取材自Getty Images）

加班增產 停人不停機

不過，歸根結柢，布洛芬一「芬」難求的局面本質上還是供不應求的問題。但藥廠快速擴大產能遠沒那麼簡單。除了並非每一家藥企都正在生產布洛芬，部分藥企的布洛芬產線之前因各種原因被擱置也是原因之一。

國家藥監局公開數據顯示，國產企業中拿到的布洛芬批准文號數量多達558個，但截至2022年12月22日，國內僅有包括中美天津史克製藥有限公司、華北製藥股份有限公司、石藥集團歐意藥業有限公司等在內的28家藥企共40個布洛芬相關藥品在該名錄上。

中國藥企正在抓緊生產布洛芬。（取材自新京報／受訪者供圖）

「很多都是因為在市場競爭中沒有優勢，於是在獲得生產批文後，就沒有開展生產上市的工作，甚至有些企業都沒有對註冊批文進行必需的延續註冊。」李津說道。即便那些擁有批文也有產能的藥企，也不能短時間內投入布洛芬生產，因重啟閒置生產線約需2到6個月不等。且原料藥和產品製劑的生產也需要至少40天。

而當下製藥廠內又存在著各種阻力。藥廠最首要面臨的挑戰是「產能調整」，李津認為，人力調配遇到了很大的難題，「藥物生產線上的工人感染了不少」。其次，藥廠在應對市場短期激增的需求時，是否選擇跟進，需要權衡生產、庫存與銷售多方利益。

不少藥企正在加班加點保證退燒藥製劑供應。新華製藥最近就公開表示：公司原來生產近百個產品，現調整為集中生產布洛芬片等解熱鎮痛類產品，多個基地正在滿負荷全力生產。不少被擱置產線也被重啟，人福醫藥還增加了新的布洛芬產線，做到24小時「停人不停機」。

賣退燒藥 這家公司45天賺近60億

中國多地民眾抱怨買不到「布洛芬」之際，一家藥企近期靠著可緩解新冠症狀的「退燒藥」賺麻了。據報導，亨迪藥業最近一個多月因退燒藥的供不應求，截至2022年12月16日，股價 累計漲幅超67.73%。亨迪藥業45天為實控人劉益謙家族賺了57.65億元（人民幣，下同，約8.25億美元），有望將劉氏家族在2022胡潤全球富豪榜中以415億元排名470位的身價，再向前推一把。

微信公眾號「商業人物」報導，1995年，湖北亨迪藥業有限公司成立，產品以非甾體抗炎類原料藥為核心，心血管類、抗腫瘤類等特色原料藥為輔助。公司發展了20多年，營收 大頭依然是原料藥，其中，布洛芬原料藥作為解熱鎮痛類非甾體抗炎藥，日常用於緩解發燒、頭痛等中度疼痛症狀。

資本獵豹 最俗氣富豪

2018到2021年，原料藥在公司營收中占比為84.78%、88.37%、92.52%、85.94%，非甾體抗炎類居功至偉，2019到2021年布洛芬為公司營收貢獻超80%以上的收入。2021年布洛芬更為亨迪藥業帶來4.35億元的營收，占比80.48%。亨迪藥業成立27年來可說是幾乎靠「布洛芬」走天下。

不過自2020年疫情暴發後，公司營收大頭布洛芬類原料藥收入持續下滑，2021年同比下滑16.17%，亨迪藥業將原因歸於競爭對手全面復產，以及國際市場布洛芬原料藥價格下滑等。今年第三季度下滑仍繼續，直到近年底疫情防控逐步放開，因布洛芬有緩解新冠症狀的功效，需求猛增，乃至供不應求。

亨迪藥業是國內布洛芬原料藥兩大頭部企業之一，新華製藥是老大，亨迪藥業緊隨其後。不過按企業規模來說，亨迪藥業2018到2021年公司營收在5億至6.6億元區間，看似寂寂無聞之輩，卻是名副其實的「新理益系」一分子。

2006年，劉益謙通過旗下天茂集團受讓股權的形式入股亨迪有限（亨迪藥業前身），2012年完全持股。2019年，天茂集團斥資1.8億元將其轉讓給上海勇達聖商務諮詢有限公司；天茂集團和上海勇達聖都是新理益集團旗下子公司。2020年上海勇達聖將所持亨迪有限股權轉讓給劉益謙的一子三女，父子五人合計持股85%。

外媒稱劉益謙他是「中國最俗氣富豪」，因他買骨董只看價格；自20世紀90年代起，他通過買賣國庫券、國債期貨交易等完成財富積累，更因在股市的瘋狂行徑被稱「超級牛散」，2015年股災時高調宣稱用10億「救市」，30多年縱橫投資市場得了個「資本獵豹」名號。目前，劉益謙擁有對227家企業的實控權，涵蓋化工、醫藥、保險、金融、地產、人工智能等。

不過因亨迪藥業股價近期漲勢過猛，引發了股票交易嚴重異常波動的風波。為此公司發公告澄清，但即便如此，持續暴漲的股價仍讓市場對該公司的炒作一浪高過一浪。12月16日，亨迪藥業逼近漲停，換手率高達51.38%，全天成交額達15.45億元。劉益謙家族帳面財富也隨之飛漲。

生物企業 賺得滿盆缽

2020年新冠爆發以來，為幾乎所有行業帶來沉重衝擊，不過疫苗、涉核酸檢測等行業逆勢而行。受益最大的當數IVD（體外診斷）行業，如靠拿下美國抗原檢測試劑超級大單逆天改命的九安醫療，市值從30億元漲到286.9億元。聖湘生物、東方生物、邁克生物、之江生物、碩世生物、萬物生物，和新冠疫苗相關企業康希諾、康泰生物、科興製藥也是賺得滿盆缽。