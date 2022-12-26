AI面試官招聘「鬥智」戰 求職者該如何討好？

AI面試產品中的虛擬面試官。（取材自新京報／「多面」AI面試軟件截圖）

第一次收到AI面試 的郵件通知時，她滿心以為「表達真實的自己就可以了」。但當「這是一場需要拿到高分的考試」壓倒「這是一場交流」時，壓力逐漸瀰漫，求職者開始想著該如何討好面前這位機器人。

2017年開始，中國陸續出現研發AI視頻面試（人工智能 面試）的公司，在越來越多公司追求「快速篩選、降低成本」下，它被引入招聘面試環節，承擔著「初面」的功能。對某些公司來說，AI面試大大提升招聘人才的效率，但不免也錯過了一些優秀人才。而求職者們在不斷失敗中反思，正練就「討好AI秘笈」以提高自己的錄取率。一場人與AI的「鬥智」戰才正展開。

●面試室裡 只有一個人

新京報報導，圖圖(化名)就讀於上海一所大學，會計專業。一個月內，圖圖完成了六場只有自己一個人參加的面試。點擊面試郵件鏈接，對著鏡頭回答三到六個問題，總耗時不到20分鐘，這是AI面試的流程。只有通過機器的面試，圖圖才有機會見上真人面試官。

圖圖回憶，AI面試時一共有三道題目。第一道題目是自我介紹，虛擬面試官讀完題目後，圖圖有30秒時間準備，作答時間兩分鐘。看著對面的「非人類面試官」，莫名的緊張撲面而來，「我甚至最簡單的一句話都說不出來」。第一道題目，圖圖就卡殼了，她看著屏幕裡虛擬面試官仍在點頭微笑，「感覺她在嘲諷我，我更說不出來了」。

第二道題目是「談談公司未來的發展」。屏幕上是倒計時，停頓的五、六秒內，圖圖大腦裡一片空白，以及只有她自己能感覺到的尷尬。不到15分鐘，圖圖秋招的第一場面試匆匆結束了，關掉攝像頭的她像一個被放了氣的氣球。

在蘇州讀大學的葉子(化名)參與第一次AI面試時，做了「充足的準備」，但結果「可謂是慘敗」。葉子根據網上的「面經」總結，AI面試的題目大多都類似「寶潔八大問」，比如你做過的最有成就感的事、你最挫敗的事、描述如何制定目標並實現它等。葉子從網上整理「寶潔八大問」STAR原則模板，面試時把手機靠在屏幕旁，差不多照著讀了一遍，結果只有61分，剛及格。

AI面試模擬圖。（取材自澎湃新聞／視覺中國圖）

●快速篩選 效率高4.5倍

在招聘的另外一端，HR們的感受和龐大的求職者群體並不相同，他們更在意如何利用更高效的方式篩選出相對合適的候選人。AI面試採用語音識別、圖像識別等人工智能技術對候選人進行面試，分析答案後，根據職位所需的特質進行賦分，給出評分報告，篩選出得分較高的候選人，HR結合簡歷來判斷是否進行後續的面試。

2004年美國誕生全球首個AI視頻面試領域的服務商，中國從2017年開始引入招聘面試環節，應用於在面向應屆畢業生（或實習生）的高競爭崗位，例如銀行、投資機構、頭部外企的校招，以及銷售、導購、服務人員等崗位的招聘。

萬森是一家大型銀行總部的人力資源專家，他所在公司從2018年起採購AI面試服務。在萬森看來，這種面試形式適用於有大量初篩需求的公司，以五分鐘的視頻為例，人工觀看最快也要兩分鐘，人工智能則可在十秒內完成數據分析。

據多位HR介紹，一次傳統面試的時間約需30分鐘。而獵聘網旗下的「多面AI面試」可以幫助3名面試官在48小時內完成5000人的初篩面試。近嶼智能的「AI得賢招聘官」在小規模面試場景中，可為人類面試官節省至少65%的面試時間。以100份簡歷錄取2人為例，使用AI面試後，招聘時間從2220分鐘縮短至507分鐘，效率提升約4.5倍。

機器人不僅能協助各種生產，如今還成了面試官。圖為第五屆進博會汽車展區的特斯拉人形機器人。（新華社）

●找到88%菁英 就夠了

在每個AI面試產品的後台，都有許多常見的勝任力模型供選擇，例如溝通能力、執行力、邏輯思維、創新能力、內驅力等幾十種，而每一種能力後面都有推薦的面試題目。這意味著，每一個職位所需要的技能，都需要被標準量化。比如「請結合實際經歷，談談你是如何在新環境中融入團隊並適應學習或工作的」，關注的是候選人的「抗壓能力」和「學習反思」能力。

除了配置某個崗位需要考核的能力，萬森還會根據不同能力的重要性來調整不同的分數占比。在內部測試中，萬森所在的部門並會向該模型輸入去年收到的簡歷及面試視頻，標註已錄取的候選人，「讓機器去學習我們的喜好，告訴它回答到哪些方面能拿到高分」。

萬森介紹，語言信息和非語言信息都會成為判分的依據。例如，人工智能可根據談話的語速、語調來判斷性格特徵；或根據面部表情來判斷情緒。全部面試完成後，萬森所在部門會通過對比機器和人工的評分結果，一旦出現嚴重不匹配，該崗位會重新進行測評，但「目前還沒出現重測」。

從面試結果上看，AI面試沒有淘汰人，只是給出了建議。但據多位HR反映，他們不會看所有的視頻，會直接淘汰排名靠後的人選。「會有遺珠」，萬森承認人事部門不會為此花上幾百個小時去尋找，他們只需要找到這一批候選人中88%的菁英就夠了。

AI智能逐漸深入人類生活，圖為特斯拉人形機器人TeslaBot模型。（取材自上海交通廣播）

●迎合AI評分標準 把自己當機器人

李斯特是英國一所大學的市場營銷專業碩士研究生，自2022年8月3日投遞第一份簡歷迄今，她參加了15場AI面試，共通過五場。一開始，李斯特嘗試跟機器人聊天，試圖把對面當成真人，但遲遲沒有下一輪通知；李斯特於是把自己當成「機器人」，嘗試用機器化的方式回答問題，去迎合人工智能的評分標準。

比如AI面試官問，「舉例說明面對複雜問題時，如何定位關鍵點並找出解決方案」，李斯特能識別出這是想要考察解決問題的能力。在真人面前，她會直接從亮點說起，然後根據面試官的興趣展現自己的能力。在AI面試中，「第一件事是梳理資源，第二件事是展開調查，第三是把已有資源量化，第四呈現具體方案。」她感覺自己逐漸從一個立體的人變成了平面的人。

但有時候李斯特搞不清楚機器喜歡什麽，「我不確定AI是更注重我的靈活性，還是更注重我是不是一個守規則的人」。11月1日她通過奢飾品行業的AI面試，讓李斯特摸索出一個簡單且重要的結論：「盯著手機攝像頭亮起的綠點。」但這是李斯特的猜測。

●算法、判斷可靠嗎？

事實上，AI面試官的「能力」取決於多種因素，不同公司的算法邏輯也不盡相同。一位人工智能領域的專家認為，目前AI面試產品並不是一個成型的行業，只是人工智能應用的一個場景，因此缺乏統一的行業標準。

在「多面AI面試」中，市場部負責人葉小舟介紹，決定結果有效性的主要有兩點：首先是構建數據模型時，機器學習的輸入數據量和其有效性，其次是人類面試官對結果反饋的準確性。人類面試的結果不準確，多面AI面試結果的有效性就無法保證。

「命中率」高，亦即同一個候選人的人工評分和機器評分的一致性高，是大部分AI面試產品評估有效性的方法。市面主流的AI面試產品官方數據顯示，人工智能面試官篩選出來的結果相對準確。比如「多面AI面試」與人工判斷結果吻合率達90%以上；在大規模面試中，近嶼智能「AI得賢招聘官」正確性遠超人類面試官平均水平。「海納招聘AI面試」聲稱精準度達98%。

上述人工智能專家提到，「機器學習不管過程」。因為AI評分是連同用字及表情等多個項目分析得來的結果，這背後是AI深度學習模仿人類的神經網路，當中牽涉龐大的複雜計算。但萬森也承認，「AI很明顯還沒有達到人的智慧」，且不是所有的崗位都適合AI面試，曾有一些非常優秀的程序員，由於不善言辭，在AI面試中的評分很低。「畢竟AI不能幫你解決所有事」。