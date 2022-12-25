熊貓樂樂、丫丫在美「痩」氣 中網友怒

中國借給美國田納西州孟菲斯動物園的2隻大熊貓疑遭虐待，不僅挨餓，還患上皮膚病和情緒病，圖為樂樂。(路透)

美國孟菲斯動物園 宣布要歸還兩隻旅美20年的大熊貓，不同於吃得白白胖胖的大熊貓，這兩隻瘦弱的老年大熊貓引起民眾關注，中國網友一度為營救牠們發起連署。在中國外交史上占一席之地的「黑白大使」，如今逐漸老去，令人唏噓。

美國田納西州孟菲斯動物園當地時間12月21日宣布，將把旅美大熊貓丫丫和樂樂歸還中國，結束20年的租借期。中國網友稱，兩隻備受「折磨」的大熊貓終於可以回家。

位於孟菲斯動物園的大熊貓「丫丫」和「樂樂」生活情況備受關注，有保護動物組織批評孟菲斯動物園對丫丫和樂樂提供的照顧不足，讓牠們的健康狀況出現惡化，網友形容丫丫瘦骨嶙峋，形同「乾屍」。網友先前還發起「救回」兩隻大熊貓的連署活動。

根據大熊貓租借協議，丫丫和樂樂的合約於2023年才到期。2003年4月，丫丫和雄性大熊貓樂樂一同前往美國田納西州孟菲斯動物園，開始10年的旅居生活。2013年合約到期，再次續約10年。

孟菲斯動物園發言人表示，將大熊貓送回中國的決定與動物保護者的壓力無關。該發言人表示，樂樂和丫丫分別是24歲和22歲，比野外大熊貓的預期壽命長了將近10年。

牠倆晃腦 感覺很焦慮

多家自媒體報導，前段時間，美國網友拍攝一段關於丫丫生活現狀的視頻，只見在短短50多秒時間裡，丫丫竟然在籠子裡跪地不起，不停地磕頭，數了一下足足有29個頭。

透過視頻與照片還發現，丫丫瘦得令人驚訝，且精神委靡，籠子非常髒，而且也沒有新鮮的竹子吃，生活環境越來越差，更奇怪的是，丫丫和樂樂都不同程度地出現了刻板行為，在髒亂的展廳裡晃著腦袋來回不停地走，看起來好像很焦慮。特別是丫丫的異常行為非常明顯。網友擔心牠們出現精神和健康方面的問題，希望有關部門能夠早日接丫丫回國，不要再讓美國人繼續折磨牠們。

中國借給美國田納西州孟菲斯動物園的2隻大熊貓疑遭虐待，不僅挨餓，還患上皮膚病和情緒病。圖為丫丫。(路透)

美方解釋，兩隻大熊貓消瘦原因是因為牠們已經進入老年時期，長相和精氣神上都與之前相差大不足為奇。經過醫學檢查，丫丫只是感染皮膚病而已，並沒有其他大問題。

不過網友鍥而不捨的考證指，其他動物園的老年大熊貓並不是這樣，例如旅日大熊貓「永明」，年齡比丫丫大8歲，但永明不僅吃得白白胖胖，而且毫無異常行為，身體狀況非常良好。

香港安安 全球最長壽

還有2022年7月在香港海洋公園安樂死離世的大熊貓「安安」，是全球最長壽的圈養大熊貓，去世時35歲，等同人類105歲高齡。除在生命後期因為健康原因，導致進食量、活動量大幅下降外，牠一直是保持著聰敏、調皮的性子，從未出現任何的刻板行為。

安安與其配偶「佳佳」，在1999年移居香港，是北京當局給香港回歸兩周年禮物。

目前，美國原本有四座動物園展示大熊貓，2019年5月，位於加州聖地牙哥動物園的「白雲」與其子「小禮物」合約到期，當時有消息稱動物園本來有意與中方續約，卻遭到拒絕，兩隻大熊貓返回四川大熊貓保護研究中心都江堰基地。

熊貓外交 資料來源：維基

如今孟菲斯動物園再送回「丫丫」、「樂樂」，美國只剩華盛頓與亞特蘭大兩座動物園還有大熊貓展示。

熊貓經濟學 下一代才是賺錢主角

中國從毛澤東時代起，就把大熊貓當政治動物，賦予牠們神聖的外交使命。

「大熊貓經濟學」最重要的觀念是對價關係，雙方通常都是簽十年合約，外國動物園向中國「租（leased）」一對大熊貓，租約到期就送回。如果租來的大熊貓懷孕或生下了幼崽，可視狀況延長合約。幼崽一般是留在雌雄大熊貓身邊兩年，兩年後就要送回中國。

「大熊貓經濟學」除了可以給外國動物園帶來新鮮感好奇、吸引人潮，最重要的是要能在中國以外的動物園產下活胎，「下一代」才是賺錢的主角。

盼無幼崽 英國 虧大了

英國愛丁堡動物園的大熊貓「甜甜」與「陽光」自從2011年抵達英國以來，至少六度試圖懷孕都未成功，十年來一直生不出幼崽，根本無法攤平租金及花費。於是在2021年底合約到期時，愛丁堡動物園宣稱要把這對大熊貓送回中國。

英國媒體在2014年曾估算過，若是甜甜與陽光產下幼崽，保守估計可吸引百萬遊客，以每人16英鎊計算，將是超過1600萬英鎊。僅甜甜與陽光就能在兩年內吸引400萬人次遊客，加上幼崽的話應能衝上3200萬英鎊。

但甜甜與陽光就是生不出來，讓愛丁堡動物園這門經濟學「不及格」，還得繼續付大熊貓們的法國竹子餐費，每年約10萬英鎊。

大熊貓美香與添添在美生下幼崽。圖為動物園專家餵食幼崽。（路透）

美國田納西州孟菲斯大學應用經濟學系教授華萊士（Jeff Wallace）2013年曾在一次訪談中提及，孟菲斯動物園的一隻大熊貓每年可以造就動物園及當地相當於2000萬美元的經濟效益，「中國之外的17個外國動物園，每個動物園都希望能看到幼崽出生」。一番交涉後，愛丁堡動物園在2021年年底證實再與中國續約兩年，每年75萬英鎊費用減半，園方在這兩年也不再嘗試大熊貓交配繁殖。

受疫情影響的不是只有英國，美國也很嚴重，但美國華府史密森尼動物園2020年和中國野生動物保護協會協議，大熊貓租借期延長三年。

原因就在華府史密森尼動物園的大熊貓「添添」與「美香」，2020年8月21日才產下「小奇蹟」，三隻大熊貓旅美的日子得以繼續。添添與美香2000年起旅美十年，因為產子後延長合約，這也是添添和美香在華府的第四胎活產。

按照美國國家動物園與中國野生動物保護協會簽訂的大熊貓繁育協議，在美國出生的大熊貓在滿4歲時返回中國。此前，美香已在美國產下三隻健康幼崽，分別是「泰山」、「寶寶」和「貝貝」均已先後返回中國。

旅加兩隻 提早回中國

類似狀況是加拿大 卡加利動物園的大熊貓「大毛」與「二順」，牠們2013年起旅居加拿大，2020年5月加拿大也對外表示疫情下財務緊繃，原訂2023年才到期的大熊貓租借期，要提早兩年多回中國。

大毛與二順2015年在加拿大產下兩隻大熊貓，龍鳳胎分別取名「加盼盼」、「加悅悅」，這兩隻幼崽2020年1月必須依合約送回中國。少了可以賺可愛財的幼崽，加拿大提前送回大毛與二順，也算是疫情下順理成章的結果。

澳洲阿德雷德動物園2007年在中澳兩國領袖胡錦濤及霍華德拍板下，接收一對大熊貓「福妮」和「網網」，租金每年100萬澳幣。為了迎接嬌客，園方舉債800萬澳幣修建大熊貓館，加上每年照顧費用，養一隻大貓熊的成本可以養五頭大象。

2010年，阿德雷德動物園的遊客數量回到沒有大熊貓時的數量。當時園方期待10年租約期間可以帶進6億澳幣收入，結算下來也只有前幾年帶入2800萬澳幣，遠低於預期。