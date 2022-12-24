「嘴友」只要親不要愛 新戀愛觀未必無後顧之憂

你聽過「嘴友」嗎？社交平台上出現新式的交友關係。(取材自澎湃新聞)

前言：只要親吻不談戀愛的「嘴友」，是排解寂寞、想要溫暖時的替代品？很多人不理解，「嘴友」跟「一夜情」有什麼不同，有人覺得危險，有人認為戀愛觀有問題，紛紛質疑年輕的孩子們。為什麼選擇這種關係？來聽聽他們怎麼說。

「嘴友」一詞近期在社交平台走紅，所謂「嘴友」，指雙方約定僅接吻但不建立戀愛關係，這意味著雙方除了相約接吻，不得干涉、介入彼此生活，而且任何一方隨時可中止這種關係。

嘴友這一概念並非今年才出現。澎湃新聞報導，早在2008年，豆瓣便有人成立了名為「當我需要的只是一個吻」小組，為只希望接吻而不涉及其他關係的人提供討論場所，由此延伸出「吻友」。2017年，該小組的帖子停止更新。在知乎上，2021年還有關於吻友的問答和討論。

「想要個嘴友」，關麗在校園牆發布的信息很快引起了關注。關麗就讀於一所知名傳媒類高校。對於招嘴友的嘗試，她自我剖析，覺得和自己一次「吻而不得」的經歷有關。

享受當下 不要責任

關麗(化名)曾和自己喜歡的人接吻，當她以為是一段關係的開始時，對方卻說「我不會和你談戀愛」，宣告這段關係結束。成長過程中，她發現很多人有類似經歷，即接吻了也沒有建立戀愛關係。漸漸地，關麗覺得，享受當下很重要，她想有「當下有親吻喜歡的人的快樂」。

「嘴友」只要一個溫暖的吻，卻不想背負過多的情感責任。（Getty Images)

陳鵬(化名)畢業於國內某985高校，他認為自己是被動成為「嘴友」。

「我們是同學，認識了很久，也有身體上的接觸，但是一直沒有確定穩定的戀愛關係。直到畢業前夕，很快就要告別了，我親吻她，她沒有拒絕。」陳鵬覺得，在兩人的關係中，對方占據了主導，他向女同學表白，兩人也以男女朋友關係相處過一周，但對方很快說他們之間不合適，想繼續以朋友關係相處，他答應了。女同學和陳鵬頻繁地見面、聊天，也不排斥拉手、擁抱、親吻等一些親密行為。

從事互聯網行業的王小雨，經常參加聚會、酒局。她最近的一次「嘴友」經歷，是某知名遊戲在進行總決賽，她和一群人聚會觀賽。在一群光鮮亮麗的年輕男女中，她發現了一名英俊的男子，交談後發現兩人是老鄉，關係很快拉近。比賽結束，她便不再留戀這種關係。

畫清界線 不易越界

在王小雨(化名)看來，在一些特定社交場合，尋到「嘴友」是體現她魅力值的一種指標， 「我就是喜歡全場看起來最優秀的男生眼裡有我，這能滿足我的虛榮感」。但她也強調，自己不沉迷這種社交場合的捕獵，這只是發生在特定情境裡的偶然動作，不能影響自己日常生活。

網友認為，嘴友能享受親密感，卻不需要有負擔。(取材自澎湃新聞)

王小雨把嘴友和戀愛分得很清楚，絕不會允許嘴友關係轉變為男女朋友關係。「既然約定好到接吻為止，我就不會再有任何接下去的動作」。王小雨說，她不會主動去社交媒體上尋找嘴友，「我把對方當作物品，也不介意對方把我當作物品，我們就是一個遊戲中的物品交換，不會有更多感情價值的交換」。

陳漫(化名)在一所頂尖的藝術高校讀研，繁忙的論文、作品創作和日常工作幾乎占用了她的全部時間。她不會在各種社交媒體渠道上找嘴友，但是有時候緣分會自己送上來。

滿足生理 不涉道德

陳漫回憶最近一段嘴友經歷，當時正值因疫情 封校，男方決定離校，處於這樣的時間節點，為了在對方心裡留下一點痕跡，她和對方接吻了。「接吻其實是加速或者結束一段關係的契機，在雙方都有心動的時候，就是最好的時候」，隨後，她向對方宣布關係結束，不再與對方聯繫。

網民在網上徵求嘴友。(取材自澎湃新聞)

在陳漫心中，嘴友不是戀愛，「我不會把嘴友當做一個鮮活的、值得探討問題的人，（他）就是一個扁平化的，承載我的某種需求的對象而已。」不過，陳漫承認，這種過於唾手可得的關係，會對人生帶來一些不確定的影響。

陳鵬覺得，要維持一段戀愛關係，要付出很多精力和成本，而嘴友能以極低的成本去滿足自身需求，「很多時候生理需求會優先於人的責任感、道德感，這可能也是現在很多年輕人選擇找嘴友的原因」。

潛藏風險 染病失財

「嘴友」關係，看似是一種雙方自願的契約關係，且有可遵循的遊戲規則，但也存在著諸多可以預見的風險。

網民在網上徵求嘴友。(取材自微博)

澎湃新聞發現，一些年輕人在社交平台上發布招募嘴友並帶坐標的帖子，這些帖子下方的回覆往往不堪入目，還會收到不少性騷擾 私信內容。此外，網絡魚龍混雜，尋找嘴友還有可能遭遇殺豬盤 。

另一方面，即使順利建立了嘴友關係，僅限接吻的契約可能隨時遭到破壞。王小雨和陳漫均表示，在和嘴友相處的過程中，不止一次遇到除了接吻外，對方要求進一步發生性關係的情況。

陳漫的底線是「絕不發生偶然的性關係」。建立嘴友關係前，她會格外重視對方的人品，並明確告知自己的底線，見面地點上會避開家裡等私密情境。

她提醒，選擇進入到嘴友關係，絕對不能缺失警惕和安全意識，不能因為事先的約定就將自己完全放心地交給陌生人，「本身男女關係中，女生就處於比較弱勢的地位，因此在和嘴友的相處中格外需要清醒和強硬，不要就是不要，不可以就是不可以」。

值得注意的是，若發生違背意願的親密行為，嘴友這種特殊的關係，可能還會給事實的認定、受害者維權帶來困難。

快餐愛情 疫後產物

南京大學心理健康教育與研究中心原主任費俊峰告訴澎湃新聞，嘗試嘴友關係的年輕人應該是很小的群體，不是普遍現象。如果年輕人有建立親密關係的能力，應該不會去選擇嘗試嘴友。

你聽過「嘴友」嗎？社交平台上出現新式的交友關係。（Getty Images)

「想要親密，但又害怕真正的戀愛。他們有很多的擔心，擔心自己處理感情的能力，不敢追求純粹的性。這裡面有道德的束縛，擔心性的風險，也怕自己走心而對方沒有認真投入。」

費俊峰指出，有沒有戀愛，要看在身體上多大程度接納一個人，這是一個重要的判定標準。因為口頭的承諾，對很多人來說意味著更大的責任，有人也許身體上已經接納對方，但嘴上還不敢承認那個關係。

對於嘴友現象的出現，費俊峰說，可能跟疫情有關，因年輕人缺少實體跟異性接觸交流的機會。也可能與「卷」的大環境有關，因為喜歡一個人需要付出很多，很累，而現在學習、工作已經「卷」得太厲害了，很多年輕人已經沒有力氣談戀愛，使得談戀愛變得快餐化、可得化。

費俊峰表示，也有可能年輕人在學生階段過得比較壓抑，該戀愛的階段沒有異性接觸戀愛的體驗，對親密關係好奇，但沒有合適的對象，而社交平台有很多這種新的交友戀愛方式內容，吸引年輕人去嘗試。

對於嘴友存在的風險，費俊峰表示，隨意口腔接觸可能會傳染疾病，也可能被人騙財騙色。「這也是一種自我傷害，因為對自己身體不尊重，把自己的身體變成了一個工具和物，這種交友戀愛觀是有問題的。」