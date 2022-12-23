送餐送藥和病毒賽跑 「外賣騎手」今冬爆單爆肝

北京外賣騎手冒雪送餐。 （中新社）

前言：最低氣溫已跌穿零下10度的北京 ，越來越多人「陽了」。他們需要抗原試劑、退燒藥與食物，但大量包裹全卡在路上。本地外賣騎手冒著風寒接單，他們拎著涼掉的餐點為居家民眾「續命」；外地支援的快遞員扛下站點爆單危機，要接力打通最後一段前往消費者家裡的路。

這個冬天對外賣騎手們來說格外難熬——他們或奔走在路上，送完這單，下一單眼看就要超時；或「陽」在家裡，發著高燒對著訂單嘆息，每躺一天，意味著損失一、兩千塊。

鳳凰周刊「冷杉故事」報導，越來越多人「陽了」的這個寒冬，外賣騎手成了北京城裡最忙碌的人。騎手劉童(化名)從早上八點出門到晚上十點回家，忙到沒時間吃飯和上廁所。每天訂單量是以前的三倍不止。

超時送抵 免除處罰

最近每天打開跑單App，劉童都會發現，在線的同事人數越來越少。12月13號，他所在的站點只剩下12個人在跑單，而前一天還有19個。這個位於通州物資學院附近的外賣騎手站點雖然不算大，也有三、四十個人的規模。

北京外賣騎手在豐台萬達廣場的餐廳取餐，準備派送。 （中新社）

與騎手的人手不足形成強烈對比的，是激增的外賣訂單數量。疫情 政策放開之後，越來越多的人陽了。居家自癒的人們，需要靠外賣「續命」。

可在外賣平台上，平時半小時內就能到的外賣，時長調整到了50到60分鐘。有人下單了一份酸菜魚飯，餓著肚子等一個半小時，被迫取消了，最後只能翻冰箱煮餃子吃。有人下午三時點了份鴨脖，晚上11時30分才送達。還有人早上9時就開始點午飯，吃過午飯又打開手機點晚飯，雖然每次收到的飯菜都是涼的，但已經很知足了。

晚上6點多，劉童手上的兩個訂單都超時了。附近一家麥當勞的駐店騎手陽了一大半，急缺人手，他被調過去幫忙。麥當勞的兩個單子派到他手裡時，只有幾分鐘就要超時，而且還是兩個方向，無論怎麼送都超時。雖然最近平台對超時的單子不進行處罰，但看到不斷進來的新單子，劉童心理壓力很大。

大半訂單 都是送藥

商家也爆單了。一些店裡，地上擺著一大堆做好的外賣，沒人送。與此同時，機器上的訂單還在不斷咔咔往外冒。一家開業不久、專做外賣的炒酸奶店每天都在虧損——因為附近沒有騎手接單，每天都有近十個訂單送不出去。店裡只好調整策略，等有騎手接單了再做。

一位順豐同城騎手表示，最近一個月，他一大半的訂單都是送藥。「可能因為快遞發不了貨或者到不了，朋友親戚之間有的就互相送」。據閃送平台數據顯示，12月1日至12日，北京用戶醫藥類訂單環比11月同期增長2194.6%。

12月中旬，北京連續多天持續大風天氣，局地陣風高達六到七級，全天溫均0℃以下，晚上低至零下十幾度。從早跑到晚的騎手們既擔心感染，又得小心大風和低氣溫天氣。

晚上9點多，七級大風把劉童的電動車 吹倒了，車把手摔裂。他本來打算加班到晚上十點半，現在只能回家了。

長距奔波 多人陽了

「送外賣這個行業，沒有幾個是真願意幹的，但是沒辦法，門檻低，會騎電動車會用手機就完事了，不用學歷不用文憑。」劉童來自河北承德，女兒在老家。他每月工資一大部分寄回去給女兒當生活費，自己只留點必要的開支。

北京一外賣騎手滿載物資，準備配送。 （中新社）

報導指出，在劉童瘋狂接單的同時，距離通州四十多公里的昌平北七家城中村里，外賣騎手王星(化名)發現自己陽了。

他不知道什麼時候被感染的。12月8日上午，他跑了天通苑、北七家、迴龍觀，騎在路上時已經感覺發熱和頭暈，回家一量體溫，正在發燒。他趕緊去藥店買抗原來測，陽了。

雖然此前已經有各種關於「陽」的新聞，但感染，對於很多騎手來說仍然突然。王星家裡沒有任何藥物，藥店的布洛芬、連花清瘟膠囊已經售空。他上村委會報到，對方讓他回家休息，當感冒來治。

一位來自甘肅的騎手一周前也陽了，發燒將近攝氏40度，先是發冷，接著渾身炙熱，眼睛通紅、眼眶子也燒著疼。他所在的外包團隊本來有5、60個人，感染了一半，大家每天都在群裡報備。

感染的前兩天，王星幾乎都是在床上躺著度過的。他的症狀明顯，發燒，嗓子啞得說不出話，渾身乏力。隨之而來的還有壓力和愧疚，因為在外賣旺季，時間就是金錢。

逾千小哥 萬里馳援

北京快遞派送近日因新冠疫情受阻，送貨量是平時3倍，快遞員卻減少一半，來自黑龍江、廣東、湖南等地逾千快遞員正在馳援，在攝氏零下10度開啟「夜派」模式。

菜鳥快遞的外送員馳援北京。(取材自第一財經)

綜合騰訊網等媒體消息，北京疫情大爆發，民眾在電商平台搶購藥品等物資，居家訂外賣的數量也激增，疊加「雙12」促銷活動，快遞物流企業壓力急劇升高，同時間不少快遞員染疫，在崗人數明顯下降，出現無人接單、配送延遲等情況，部分街道上的包裹堆積如山。

為解決北京快遞派送問題，京東物流15日調集約2000名快遞員增援北京配送服務；阿里巴巴旗下物流公司菜鳥則宣布，將從上海、浙江、江蘇、安徽、重慶等地抽調10批次快遞員，搭乘包機前往北京充實運力。

據中國國家郵政局監測數據，截至目前，北京市郵政快遞業透過臨時招聘和外地調配等方式新增7000餘人，在崗率提近9成，快件積壓問題基本得到解決。

北京近日最低溫度降至攝氏零下11度，直到凌晨2時，許多快遞網點依舊燈火通明，「朝6晚10」是快遞員的家常便飯。由於人手不足，不少馳援北京的快遞員派件量從每天兩、三百件飆升至逾800件，許多染疫的快遞員都是康復即復工，一回歸就承擔高強度工作。

菜鳥投入 配送加速

第一財經報導，從成都援京的快遞員岑超第一次在北京零下的環境送快遞。儘管出發時裝備好了棉服、手套等，他仍感到冷風刺入膝蓋。

這天，他在北京昌平白浮站送了50多個快遞，有些地址寫得不夠詳細，他會打電話過去解釋自己是從外地支援不太熟悉。讓他感到欣慰的是，電話那頭聽到的都是感謝和理解。

北京的同事遇到困難，岑超馬上報名支援北京。在報名的當天下午，他就坐上了從成都飛往北京的航班，當晚8點左右抵達北京。過了不到12個小時，他和9個一起馳援的快遞小哥已經投入到白浮站的快遞配送工作中，目前白浮站點每日的庫存量在2000-3000單。

報導指出，在北京萬博園快遞站，10名從河北廊坊馳援的快遞員已經投入配送，站點出勤人數達到19人，較日常增加30%，配送量也相應提升。

今日菜鳥方面人士指出，在保障本地配送的情況下，19個省市的菜鳥快遞員已抵京投入配送，菜鳥在京配送總量較13日提升近60%。

醫藥生鮮 優先配送

京東物流從廈門到北京來支援的藍文金表示，來到北京開始支援工作後每天早晨7點到站點，因為有積壓貨物工作量相比於廈門更大。目前他負責小區三棟樓的快遞投遞，他表示小區用戶也不會來催，知道他們從別的地方來支援，還會說聲謝謝。

受疫情影響，北京多區外賣企業訂單配送壓力較大，圖為一名外賣員加緊配送生鮮貨物。（中新社）

而藍文金支援的通州喬莊營業部目前有60位小哥， 其中31位是來支援的小哥，站點也對貨品派送進行優先級調整。例如生鮮訂單和醫藥訂單等涉及民生的訂單進行優先配送，目前這類訂單數量驚人，「100單最起碼得有50單是醫藥和生鮮訂單」。

「風沙很大、天很冷，冷風吹在臉上很疼」，是岑超對北京天氣最直觀的感受。但他說，大家收到快遞時說一句感謝，讓他覺得溫暖、值得。