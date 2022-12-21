疫下溫情故事…布洛芬分你1板

疫情嚴峻，感冒藥成搶手貨。（中新社）

突然放開管控的疫情 下，有人為搶退燒藥、連花清瘟互不相讓，也有不少人互助送藥，將自己僅有的資源分享出去。這些善舉，在凜冽的寒冬裡，正溫熱著愈來愈多人的心。

近期，北京 、湖北武漢等地發熱人數增長，藥品供不應求，快遞運力也因不少快遞小哥「陽了」而不足的背景下，居民們自發進行互助自救。有人跟鄰居分享退燒藥，有人打車、開車給朋友送藥，有人給快遞小哥送藥，有人去當騎手，也有藥房老闆拆分退燒藥分享給更多有需要的人，一幕幕溫情故事正在嚴峻的疫情中上演。

給人維C 快遞送上樓

華夏時報報導，關關是前醫師，因職業和自己本身是一個老病號，她最近變成了一個「藥品流動站」，找她拿藥、換藥的人特別多，但很多時候她也需要和別人以藥換藥。

最近給她震動很大的一件事是，負責送她們這一片的一個快遞小哥因為發燒沒藥拖成重症。她聯絡以往常過來送快遞的另一個小哥代拿，他說他陽了，不想過來，沒有退燒藥，也買不到藥。她靈機一動，要小哥順手把快遞幫她拿上來，她就把手裡的5袋維C銀翹片給他。「現在每次送快遞他都直接給我送上樓，有次還把我房門口的垃圾也一起帶走了」，她說。

「說實話，給他維C一開始確實是因為我想讓他上來，但我沒想到他能一直上來。」關關說。最近這兩天她也陽了，咳嗽、咽痛、持續低燒。半睡半醒間恍惚著夢到小時候生病姥姥抱著她去醫院，總在耳邊叨唸青春裡那些用棉花換小米的過往，「生活嘛，扛一扛總會過去的」。

在事業單位擔任職員的汪女士，考量最近閃送價格太貴了還沒人接單，她給朋友送了兩次藥。第一次是因為心裡有「愧」。12月9日她跟一個朋友一起吃火鍋，第二天她病倒了，沒過3天朋友也病倒，但朋友手裡只有感冒沖劑、頭孢，抗原也沒有。她想朋友大概是因和她吃飯傳染，有愧於人，就給朋友送藥過去。

有些鄰里居民分享藥品共度難關。（取材自人民網）

本來朋友說叫個閃送，沒想到從永外到四惠那邊居然要50多塊（人民幣，下同，約7.17美元），之前十幾斤重的酒也才40塊錢。她覺得太貴了，「還是我來吧」。她前兩天就退燒，頭還有點暈乎，父親開車送她到藥店拿了芬必得和抗原給朋友送去，朋友打包一堆零食、兩罐咖啡「回禮」。完成了這趟「善送行動」。

另一次是13日，一個來自外地住北京的朋友，知道有這波疫情前幾天就下單買藥，但快遞到了華北中心還沒動過，人就先陽了。他發燒到39度多未見改善。「這樣不行，我給送過去得了」，她說，正好自己網購的6盒芬必得到貨，120粒藥才99塊錢，就給他拿了20粒。

燒退之後 註冊成騎手

王師傅是互聯網公司員工，他在近日一個星期三下班時感覺可能要發燒，當時手裡只有一個抗原，是之前十混一核酸異常，去社區要的。那時抗原就已經買不著，他在網上買了兩盒都沒發貨，看到朋友圈有人賣抗原，165元25個，對方說以同城快遞寄來，結果到了才發現，從天通苑到三元橋要60塊。一盒抗原，他就花了220塊。

痊癒之後，他和室友又給朋友和同事送過兩次抗原，快遞每次都加價。前兩天，他註冊了同城快遞軟件，準備當騎手。「現在漲到現在這樣，那肯定是因為需求旺盛啊。」正好他今年年初買了一輛電動摩托車，上傳健康認證等資料後，一兩天就通過了。

「後來我看到，海淀區倡議居民去當騎手，我一個朝陽區的居民，就先來為人民服務吧。」王師傅說。

送出布洛芬 換來抗原

媒體從業人員糖炒栗子說，之前大家都在囤藥時，她在樓下的藥店搶到了一盒布洛芬、蒲地蘭和金嗓子，花了100多塊錢。12月9日高燒，吃了兩片布洛芬後，第三天溫度基本上穩定下來。

12月11日早上，糖炒栗子看到小區群裡有人問誰還有布洛芬。她想自己已經不燒了，就分給別人一些。之後有兩個鄰居聯絡她，一個家裡有1人陽了，4個大人1個小孩，只剩4粒布洛芬，她把一板12粒放在門口，對方給她留了一盒橘子；第二個鄰居求助時她只剩下10粒，本來不想再往外分，但對方說一直在低燒，她就留下6粒保底又給了4粒。

後來，她收到朋友送的一個藥箱，到現在又送出去一大半。郵寄的運費都不便宜，一個快50元。「但我覺得我是能接受的，人家快遞員從陽性家裡拿東西，再送到另一個陽性家裡，冒著多大的風險，還不值這點錢嗎？」

居民在社區群內分享藥物。（取材自新京報／受訪者供圖）

互聯網公司員工白白最近一周密接了4個檢測出陽性的朋友，中間嗓子疼了兩天，但測了四、五次抗原了都是陰性。上個月中旬政策還沒調整時，她買了布洛芬、康泰克和999感冒靈，那時候北京買藥的形勢還沒有這麼緊張。

周一晚上，白白給前同事送了一次藥。「我手裡有一整盒24粒布洛芬，一個人即便發燒也夠用，我就說那要不然我去送」。晚上10點多，同城快遞已很少有騎手接單，加上車程也就20分鐘，就打了個車過去，給他拿了8個布洛芬，交換他2個抗原試劑。

「結果我去他門口的時候，他給我放了四個抗原，並說他只要4粒布洛芬就夠了。」白白說，她感受到大家都希望在自己也比較充裕的情況下，盡量給對方多一點的溫暖。她說自己用不了這麼多抗原，他只是一個勁兒地讓她「快走！快走！」聽來暖心但也有點心酸。（以上受訪者均為化名）

鄰居化身快遞 共享藥物解憂又暖心

北京日報報導，連日來，北京市通州區多個街道發出共享防疫 物資的倡議，社區居民積極響應，將體溫計、消毒液、藥品等防疫物品共享給鄰居，共同戰疫。

家住喬莊北街小區玉橋街道的居民梁建平在12月13日確診陽性，家裡藥品只夠吃一天，她和老伴兒又不熟悉網購，只好向社區求助。住同一棟樓的管麗娟決定幫忙，15日中午戴好口罩、手套，把裝有藥品的小袋子掛在梁建平家門把手上，還將自己患病時飲用的紅糖白蒜水所使用的紅糖一併掛在門把手上，囑咐她一定要按時按點喝，讓身體多出汗。

管麗娟的幫助，讓梁建平十分感動。現在，梁建平的身體已好轉，子女買到的退燒藥、感冒藥也已送到她的手中。12月16日，梁建平在小區App上寫道，「發燒已經是第三天，家裡沒有退熱藥，都是親朋好友給拿的，我要感謝鄰居大姐和親朋好友讓我度過難關」。

分拆退燒藥 幫了200人

長江日報報導，12月15日，有約200位市民領到湖北省武漢市洪山區張家灣街濟百益大藥房老闆王璟的贈藥。37歲的王璟說，最近不少居民求購退燒藥，15日16時許，一批成人退燒藥即將到貨，他當即決定把這些藥拆分，免費送給有需要的顧客。

「一共46盒，最多賣給46人。如果賣了，有很多人買不到。」王璟算了筆帳，一盒藥有24顆，46盒就有1104顆。每人分2顆應急，能照顧到500多人。藥品到貨時，他在藥店群裡連發5條消息。不到1小時，46盒藥被領完，約有200人拿了藥。